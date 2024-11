KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 868 miljoen euro

KBC Groep – overzicht (geconsolideerd, IFRS) 3KW2024 2KW2024 3KW2023 9M2024 9M2023 Nettoresultaat (in miljoenen euro) 868 925 877 2 300 2 725 Gewone winst per aandeel (in euro) 2,14 2,25 2,07 5,58 6,44 Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro) België 598 519 517 1 359 1 392 Tsjechië 179 244 200 620 661 Internationale Markten 205 224 200 576 498 Groepscenter -114 -61 -41 -255 174 Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in euro, per einde periode) 54,1 53,2 52,2 54,1 52,2

























"We boekten een nettowinst van 868 miljoen euro in het derde kwartaal van 2024. Vergeleken met het resultaat van het vorige kwartaal profiteerden onze totale opbrengsten van verschillende factoren, waaronder hogere nettorente-inkomsten (ondanks aanzienlijk lagere inkomsten uit inflatiegerelateerde obligaties), gestegen verzekeringsinkomsten ondersteund door commerciële acties en hogere nettoprovisie-inkomsten dankzij uitstekende bedrijfsprestaties. Deze posten werden gecompenseerd door een daling van het trading- en reëlewaarderesultaat en de daling van de dividendinkomsten na de seizoenspiek in het tweede kwartaal.

Onze kredietportefeuille bleef groeien en steeg met 1% kwartaal-op-kwartaal en 5% jaar-op-jaar. Als we de volatiele kortetermijndeposito's met lage marges bij de buitenlandse vestigingen van KBC Bank buiten beschouwing laten, stegen de klantendeposito's met 3% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 5% ten opzichte van een jaar geleden. In België stegen de deposito's met maar liefst 5% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 8% ten opzichte van een jaar geleden, dankzij de succesvolle recuperatie van klantengelden na de vervaldag van de Belgische staatsbon die vorig jaar werd uitgegeven. Dankzij ons proactieve, gefaseerde en veelzijdige klantenaanbod bedroeg de totale instroom van klantengelden na de vervaldatum van de staatsbon 6,5 miljard euro, dat is 0,8 miljard euro meer dan de uitstroom van 5,7 miljard euro naar de staatsbon vorig jaar.

De exploitatiekosten stegen in het verslagkwartaal, maar bleven perfect binnen onze guidance voor het volledige boekjaar 2024. De lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten waren hoger, deels als gevolg van de stormen en overstromingen in Centraal-Europa, vooral storm Boris. Tot nu toe hielpen we zo'n 10 000 klanten om de gevolgen van de overstromingen door deze storm te verlichten. Daarnaast hebben we ook een donatiefonds opgericht. De waardeverminderingen op kredieten, zonder de reserve voor geopolitieke en macro-economische onzekerheden, stegen ten opzichte van vorig kwartaal, wat leidde tot een kredietkostenratio van 16 basispunten voor de eerste negen maanden van 2024, substantieel onder onze guidance. Inclusief de reserve voor geopolitieke en macro-economische onzekerheden bedroeg de kredietkostenratio 10 basispunten voor de eerste negen maanden van 2024. In het verslagkwartaal boekten we ook een eenmalige meerwaarde van 79 miljoen euro, onder Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint-ventures.

Onze solvabiliteitspositie bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 15,2% eind september 2024. Onze liquiditeitspositie bleef ook erg solide, zoals blijkt uit een LCR van 159% en een NSFR van 142%. Zoals al eerder aangekondigd, zullen we in overeenstemming met ons algemene dividendbeleid op 14 november 2024 een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend over het boekjaar 2024.

Het aandeel digitaal verkochte bank- en verzekeringsproducten bleef stijgen: gebaseerd op een selectie van kernproducten werd ongeveer 55% van onze bank- en 29% van onze verzekeringsproducten via een digitaal kanaal verkocht. Dat was een jaar geleden nog respectievelijk 51% en 26%. En onze persoonlijke digitale assistent Kate boekt ook een mooie vooruitgang: tot nu toe hebben al meer dan 5 miljoen klanten Kate gebruikt, een stijging van maar liefst 37% ten opzichte van een jaar geleden. Daarnaast blijft het percentage vragen die Kate volledig autonoom heeft opgelost stijgen en bedraagt dat nu 67% in België en 69% in Tsjechië. Ik ben ook verheugd dat onze succesvolle digitalisering en innovaties regelmatig erkenning krijgen van externe partijen. Ik ben er bijzonder trots op dat het onafhankelijke internationale onderzoeksbureau Sia Partners KBC Mobile enkele weken geleden opnieuw heeft uitgeroepen tot beste mobilebankingapp ter wereld.

Ons uiteindelijke doel is om als bank-verzekeraar de referentie te zijn in al onze kernmarkten. Die ambitie is gebaseerd op ons klantgerichte bedrijfsmodel en, nog belangrijker, op het vertrouwen dat onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders in ons stellen. We zijn ontzettend dankbaar voor dat blijvende vertrouwen.

Johan Thijs

Chief Executive Officer

