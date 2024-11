Dina Brughmans wordt nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Campine

Gereglementeerde informatie 7 november 7 2024 - 08:00

Tijdens zijn laatste vergadering heeft de raad van bestuur van Campine Dina Brughmans verkozen tot nieuwe voorzitter, ter opvolging van Patrick De Groote, die eind dit jaar met pensioen gaat.

Dina Brughmans trad in 2018 toe tot de bestuursraad van Campine als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en was zowel actief in het auditcomité als in het remuneratiecomité. “Ik verheug me verkozen te zijn tot voorzitter van Campine en ben volledig toegewijd om de verdere groei en welvaart van dit prachtige bedrijf, zijn medewerkers en al zijn stakeholders te koesteren. Campine is een perfect voorbeeld van de circulaire economie die zo cruciaal is voor de toekomstige generaties” zegt mevrouw Brughmans over haar benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur van Campine.

Het mandaat gaat in per 1-1-2025, aangezien de heer De Groote de wens heeft uitgesproken om terug te treden uit het bestuur en dientengevolge aftreedt als voorzitter per 31-12-2024. De heer De Groote zetelde 17 jaar in de raad van bestuur van Campine en was één van de belangrijkste drijvende krachten achter de transformatie van het bedrijf tot wat het nu is. Hij werd in 2016 verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur en speelde een belangrijke rol bij de implementatie van een nieuw businessplan en een hervorming in het managementleiderschap. Zijn bijdrage aan het succes van Campine is omvangrijk en de lijst met prestaties is te lang om te benadrukken. Tijdens zijn termijn als voorzitter kende Campine een periode van mooie groei en winstgevendheid. De heer F.-W. Hempel, vertegenwoordiger van de meerderheidsaandeelhouder, zegt: “Wij zijn de heer De Groote dankbaar voor zijn inzet en de verwezenlijkingen bij Campine tijdens zijn voorzitterschap. De heer De Groote heeft ons enorm geholpen en wij wensen hem veel geluk en een goede gezondheid voor de toekomst”.

“Mijn traject als niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van Campine was spannend en rijk aan ervaringen” zegt de heer De Groote “Ik ben trots op wat we hebben bereikt, maar ik wil benadrukken dat het een prestatie is van een heel team, inclusief de raad van bestuur, het management en bij uitbreiding alle medewerkers van de groep. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de hoofdaandeelhouder voor zijn voortdurende steun en vertrouwen. Verder heb ik tijdens de ganse periode kunnen rekenen op de continue steun van mijn familie. Campine is een mooi bedrijf met nog veel potentieel in een wereld die steeds meer evolueert in de richting van duurzaamheid. Ik wens iedereen het beste en een veilige toekomst.” besluit hij.

Verder zal de raad van bestuur van Campine aan de algemene vergadering van mei 2025 voorstellen om de heer Léonard Hempel als nieuw bestuurslid te kiezen. De heer Léonard Hempel, kleinzoon van de heer F.-W. Hempel neemt sinds begin 2023 als aspirant deel aan de bestuursvergaderingen. De intrede van een volgende generatie bevestigt het langetermijngeloof en de interesse in Campine van de meerderheidsaandeelhouder, de F.-W. Hempel Familiestichting.

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen

(tel. no +32 14 60 15 49 / email: Karin.Leysen@campine.com)

