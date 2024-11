STMicroelectronics et ENGIE signent un accord de long terme pour la fourniture d’électricité issue de sources renouvelables en Malaisie

D’une durée de 21 ans, ce contrat porte sur la fourniture d’énergie produite par une nouvelle ferme solaire située en Malaisie où ST exploite un site d’assemblage et de test en grands volumes.

Ce contrat d’achat d’électricité (PPA) soutiendra les objectifs de neutralité carbone et d’approvisionnement en énergie 100 % renouvelable à l’horizon 2027 de ST.

Genève (Suisse) et Kuala Lumpur (Malaisie), le 7 novembre 2024 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour un contrat d’achat d’électricité (PPA — Power Purchase Agreement) d’une durée de 21 ans avec BKH Solar Sdn Bhd, une entité créée conjointement par ENGIE Renewable SEA Pte Ltd (ENGIE), un leader mondial reconnu dans l’énergie bas carbone et les services, et Conextone Energy Sdn Bhd, un développeur d’énergie solaire en rapide essor en Malaisie. Cet accord facilitera la fourniture d’environ 50 GWh d’énergie renouvelable par an à partir d’un nouveau ferme solaire située à Bukit Kayu Hitam dans l’état de Kedah (Malaisie). Cet accord à long terme s’inscrit dans le cadre du Corporate Green Power Program introduit par le Malaysian Single Buyer en 2023.

Geoff West, Vice-président exécutif en charge des achats pour STMicroelectronics, a commenté l’accord : « Ce contrat d’achat d’électricité à long terme en Malaisie, le premier conclu par ST en Asie, représente une nouvelle étape importante vers l’objectif de ST d’atteindre la neutralité carbone dans ses activités opérationnelles (émissions des scopes 1 et 2, et une partie du scope 3) d’ici à 2027, notamment en s’approvisionnant à 100 % en énergies renouvelables d’ici à 2027. Les accords d’achat d’électricité joueront un rôle majeur dans notre transition. Démarrant en 2025, le contrat d’achat d’électricité avec ENGIE permettra de fournir un niveau significatif d’énergie renouvelable aux activités du site d’assemblage et de test en grands volumes dont dispose ST à Muar, dans l’état de Johor en Malaisie ».

Amit Jain, Directeur général pour l’Inde et l’Asie du Sud-Est, ENGIE, a commenté : « ENGIE est ravie de s’associer à STMicroelectronics dans le cadre de la transition mondiale vers des solutions énergétiques durables. En fournissant environ 50 GWh d’énergie renouvelable par an à partir de notre nouveau projet solaire photovoltaïque de 30 MW en Malaisie, nous sommes fiers de contribuer à la transition de ST vers une source d’approvisionnement en énergies 100 % renouvelables. Ce partenariat avec ST démontre notre engagement à fournir à nos clients une énergie verte, propre et fiable ».

Le site d’assemblage et de test en grands volumes de ST situé à Muar (état de Johor) emploie plus de 4 700 personnes au service de multiples technologies et produits, notamment d’applications haute fiabilité pour les clients du secteur automobile. ST dispose également de fonctions support à Penang et à Kuala Lumpur.

Pour plus d’informations sur les engagements de ST dans les domaines de l’énergie et du changement climatique, cliquez ici.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, et une partie du scope 3, d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

RELATIONS INVESTISSEURS :

Jérôme Ramel

EVP Corporate Development & Integrated External Communication

Tél : +41 22 929 59 20

jerome.ramel@st.com

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Mobile : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

À propos d’ENGIE

ENGIE est un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec ses 97 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, le Groupe est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Guidé par sa raison d’être, ENGIE concilie performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en s’appuyant sur ses métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à ses clients.

Chiffre d’affaires en 2023 : 82,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Vigeo Eiris - Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG-X).

ENGIE Asie du Sud Est – Contacts Média :

Zann Chua

Regional Head of Marketing & Communications

ENGIE Asie du Sud Est

Mobile : +65 9155 5600

E-mail : zann.chua@engie.com

Novell Goh

Regional Marketing & Communications Manager

ENGIE Asie du Sud Est

Mobile :+65 9365 0339

E-mail : novell.goh@engie.com

Pièce jointe