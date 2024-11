Big Wave Grand Prix : La Nouvelle Ère du Surf à Nazaré

NAZARÉ, Portugal, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Big Wave Grand Prix (BWGP), sponsorisé par REFIX (Siete Cuarenta Natural S.L.), est une plateforme innovante de diffusion en direct dédiée au surf de grandes vagues, qui sera lancée à Nazaré pour la saison 2024/2025. Contrairement aux événements traditionnels d'une journée, le BWGP suivra les réalisations quotidiennes des meilleurs surfeurs de grandes vagues tout au long de la saison.

Avec la participation de 30 surfeurs de 13 pays, le BWGP offre une expérience unique à travers des blogs, du contenu en coulisses, des émissions YouTube et des interviews. Les fans pourront suivre de près l'action quotidienne des surfeurs ainsi que celle des photographes et vidéastes qui la capturent. Ces professionnels sont essentiels à la promotion du surf de grandes vagues, et le BWGP reconnaît leur importance.

Le BWGP tient à exprimer sa gratitude aux photographes et vidéastes pour leur dévouement, notamment pendant l'hiver, lorsqu'ils travaillent dans des conditions climatiques extrêmes. De plus, une équipe spécialisée assurera la sécurité des surfeurs sur des jet-skis.

Katarina Patek Ghidirmic, cofondatrice du BWGP, souligne : "Le public doit comprendre le grand respect que nous devons aux photographes et vidéastes. Sans leur travail, nous ne pourrions pas apprécier les images incroyables que nous voyons sur les réseaux sociaux."

Parmi les collaborateurs se distinguent la photographe mexicaine María Fernanda, l'une des rares femmes au monde à capturer de grandes vagues, et Yunes Khader, cinéaste suivant le surfeur de grandes vagues Lucas Chumbo. On trouve également Kira Brüssau, qui met en avant les histoires des femmes dans le surf de grandes vagues, et Todd Hansen, un vidéaste américain dédié à filmer les grandes vagues de Nazaré.

La saison 2024/2025 promet d'être spéciale, riche en contenu exclusif et en images passionnantes en coulisses.

