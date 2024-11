DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR – 30. SEPTEMBER 2024

Koncernomsætningen udgjorde 1.061,9 mio. kr. pr. 30. september 2024, hvilket er en fremgang på 57,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Primært resultat før amortiseringer og transferaktiviteter udgjorde 65,6 mio. kr. pr. 30 september 2024 mod 87,8 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultat af transferaktiviteter udgjorde 201,3 mio. kr. pr. 30. september 2024 mod 81,1 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultat før skat udgjorde 294,1 mio. kr. pr. 30. september 2024 mod 132,6 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Periodens samlede resultat udgjorde 229,4 mio. kr. pr. 30. september 2024 mod 103,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Udviklingen kan bl.a. henføres til den positive udvikling i transferaktivitet, salg af feriehuse i Lalandia og den positive effekt af omlægning af hovedparten af koncernens realkreditlån i forhold til samme periode sidste år.

PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder de udmeldte forventninger for 2024. For koncernen forventes en omsætning i niveauet 1.400 til 1.450 mio. kr. og et resultat før skat på 285 til 315 mio. kr.

