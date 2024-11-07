イングレディオン･インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated)、好調な第3四半期決算を報告し、通期見通しを上方修正

2024年第3四半期の報告および調整後 * 営業利益は、前年同期比で26%増および29%増

営業利益は、前年同期比で26%増および29%増 2024年第3四半期の報告EPSは2.83ドル (約431円)、調整後EPSは3.05ドル (約464円)で、それぞれ20%増および31%増

通期報告EPSのガイダンスを10.60ドル (約1,614円) から10.90ドル (約1,660円) の範囲に、調整後EPSのガイダンスを10.35ドル (約1,576円) から10.65ドル (約1,622円) の範囲に引上げ



イリノイ州ウエストチェスター発 , Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品飲料製造業を対象とした原材料ソリューションの世界トップクラスのプロバイダーであるイングレディオン・インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は本日、2024年第3四半期の決算報告を行った。

イングレディオンの社長兼最高経営責任者 (CEO) であるジム・ザリー (Jim Zallie) は以下のように述べている。「テクスチャー＆ヘルシーソリューションは第3四半期に堅調な販売量増加を示し、同部門の営業利益の2桁成長を支えました」。 「さらに、食品および工業事業は引き続き大幅な営業利益の増加を生み出しました。 注目すべきは、食品＆工業原料ラテンアメリカ部門の並外れた営業利益の増加で、昨年のブラジルにおけるより持続可能なエネルギー源への移行からの回復と、メキシコでの継続的な好調を反映しています」。

「テクスチャー＆ヘルシーソリューションの11%の販売量増加は、風味食品、包装食品、冷凍調理済み食品などのカテゴリーにおける米国市場の堅調な業績に支えられました。 さらに、欧州の販売量は、消費者の購買行動の増加により2桁増となりました」。

「食品および工業原料の各セグメントにおける優れた業務運営と契約管理も、並外れた利益成長の重要な原動力となりました。 当社は引き続き投入コストと賃金コストのインフレに直面していましたが、当社の営業チームはお客様のご協力により複数年契約の価格調整に成功し、利益率回復の支えとなりました。 さらに、数量回復により固定費の吸収が改善され、当社の業務および調達チームは構造的な節約を推進し、Cost 2 Competeプログラムによる節約を補完しています」。

「全てのセグメントにおいて好業績となり、当社は過去最高の第3四半期営業利益と強力なキャッシュフローを達成することができました。 この勢いは第4四半期から2025年まで続くと予想しています。 当社の成長推進ロードマップは、新しいセグメント化によるメリットを実現して顧客関係を深め、革新的なソリューションを推進する中で、株主にとって長期的な価値創造を導き続けると信じています」と、ザリーは締めくくった。

* 報告された結果は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則「GAAP」に準拠する。 調整後財務指標は非GAAP財務指標である。 非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標の調整については、 要約連結財務諸表に続く補足財務情報の「II. 非GAAP情報」を参照されたい。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

3Q23

3Q24

Reported Diluted EPS $2.36 $2.83 Impairment charges 0.10 0.08 Restructuring and resegmentation costs — 0.08 Net gain on sale of business — (0.21 ) Tax items and other matters (0.13 ) 0.27 Adjusted Diluted EPS** $2.33 $3.05

Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

Third Quarter Total change in adjusted EPS** 0.72 Total operating items 0.77 Margin 0.93 Volume (0.12) Foreign exchange (0.01) Other income (0.03) Total non-operating items (0.05) Other non-operating income 0.01 Financing costs 0.30 Tax rate (0.37) Shares outstanding 0.02 Non-controlling interests (0.01)

** Totals may not sum due to rounding

その他の金融項目

2024年9月30日現在の負債総額は18億ドル (約2,742億3,360万円)、短期投資を含むキャッシュは8億8,400万ドル (約127億9,853万円) で、それに対して2023年12月31日現在の負債総額は22億ドル (約3,351億9,861万円)、キャッシュは4億900万ドル (約623億1,196万円) であった。

第3四半期の報告純資金調達コストは100万ドル (約1億5,237万円) で、前年同期の2,600万ドル (約39億6,187万円) と比較して減少した。これは純利息費用の減少と1,000万ドル (約15億2,373万円) の為替変動による好影響によるものである。

今四半期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ30.8%および26.9%であった (前年同期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ13.5%および17.3%）。 報告実効税率の上昇は、主に、2024年第3四半期に複数年にわたる税金の偶発事象を生じさせた不利な判決、米国の税金に対して特定の複数年にわたる外国税額控除を請求するための前年の遡及的な法改正の重複、およびメキシコペソの米ドルに対する価値の変動によるものである。 これらの影響は、2024年中の韓国事業の売却に対する税務処理によって部分的に相殺された。

2024年9月30日までの累計で、純資本的支出は1億7,000 万ドル (約259億160万円)。

ビジネスレビュー

イングレディオン全社

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 2,033 (20) 86 (79) (150) 1,870 (8%) (7%) Year-to-Date 6,239 (19) 150 (210) (530) 5,630 (10%) (9%)

*Represents loss of volume due to the sale of our South Korea business completed on February 1, 2024

Reported Operating Income

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers Restructuring/ Impairment Other 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 213 (1) 64 (4) (4) 268 26% 26% Year-to-Date 755 2 — (28) (8) 721 (5%) (5%)

Adjusted Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 219 (1) 64 282 29% 29% Year-to-Date 766 2 — 768 —% —%

純売上高

第3四半期の純売上高は前年同期比8%減、年初来の純売上高は前年同期比10%減。 この減少は主に原材料費の低下による価格ミックスと韓国事業の売却による販売量の減少によるもので、販売量の増加によって部分的に相殺された。





営業利益

第3四半期の報告営業利益は2億6,800万ドル (約408億6,383万円)、調整後営業利益は2億8,200万ドル (約429億9,851万円)。 報告営業利益と調整後営業利益の差は主に、来年第1四半期に生産を停止する予定の英国の製造施設に関連する減損費用によるものである。 為替の影響を除くと、報告営業利益は前年同期比26%増、調整後営業利益は前年同期比29%増。

年初来の報告営業利益は7億2,100万ドル (約1,099億2,978万円)、調整後営業利益は7億6,800万ドル (約1,170億9,580万円)。 年初来の報告営業利益と調整後営業利益の差は、主に持分法投資の減損と英国の製造施設に関連する減損によるものである。 為替の影響を除くと、報告営業利益は前年同期比5%減、調整後営業利益は前年同期比で横ばいとなった。

テクスチャーおよびヘルスソリューション

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 599 4 64 (67) 600 — % (1%) Year-to-Date 1,882 (11) 114 (200) 1,785 (5%) (5%)

Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 86 — 10 96 12% 12% Year-to-Date 318 (2) (60) 256 (19%) (19%)

テクスチャー＆ヘルスフルソリューションの第3四半期の営業利益は9,600万ドル (約146億3,788万円) で、前年同期比1,000万ドル (約15億2,478万円) 増となった。これは、投入コストの低下と販売量の回復によるもので、不利な価格ミックスにより一部相殺された。 年初来の営業利益は2億5,600万ドル (約390億3,385万円) で、不利な価格ミックスと高コスト在庫の繰越しにより6,200万ドル (約94億5,351万円) の減少となったが、販売量の増加により一部相殺された。 為替の影響を除くと、セグメントの営業利益は四半期で12%増、年初来で前年同期比19%減となった。





食品および工業用原料 - 中南米

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 658 (22) 6 (22) 620 (6%) (2%) Year-to-Date 1,991 6 18 (149) 1,866 (6%) (7%)

Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 104 (1) 28 131 26% 27% Year-to-Date 327 5 30 362 11% 9%

食品・工業原料 - LATAMの第3四半期の営業利益は1億3,100万ドル (約199億7,435万円) で、前年同期比2,700万ドル (約41億1,685万円) 増、年初来の営業利益は3億6,200万ドル (約551億9,638万円) で、前年同期比3,500万ドル (約53億3,666万円) 増となった。 両期間の増加は、主に投入コストの低下と複数年契約におけるキャッチアップ価格設定によるものである。 為替の影響を除くと、セグメントの営業利益は四半期で27%増、年初来で前年同期比9%増となった。





食品および工業用原料 - 米国／カナダ

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 599 (2) 4 (53) 548 (9%) (8%) Year-to-Date 1,811 (4) (9) (154) 1,644 (9%) (9%)

Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 79 — 20 99 25% 25% Year-to-Date 251 (1) 41 291 16% 16%

食品および工業原料部門 (米国／カナダ) の第3四半期の営業利益は9,900万ドル (約150億9,491万円) で、前年同期比2,000万ドル (約30億4,947万円) 増、年初来営業利益は2億9,100万ドル (約443億6,719万円) で、前年同期比4,000万ドル (約60億9,858万円) 増となった。 両期間の増加は原材料費および投入コストの低下によるもので、価格ミックスにより一部相殺された。 外国為替の影響を除くと、セグメントの営業利益は四半期で25%増、年初来で前年同期比16%増となった。





その他全て**

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 177 — 12 (79) (8) 102 (42%) (42%) Year-to-Date 555 (10) 27 (210) (27) 335 (40%) (38%)

* Represents loss of volume due to the sale of our South Korea business

Segment Operating Income (Loss)

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter (1) — (3) (4) N/M N/M Year-to-Date (6) — (12) (18) N/M N/M

その他事業の第3四半期の営業 (損失) は400万ドル (約6億985万円) で、前年同期比300万ドル (約4億5,737万円) 増、年初来の営業 (損失) は1,800万ドル (約27億4,425万円)、前年同期比1,200万ドル (約18億2,950万円) 増で、これは主に韓国事業の売却によるものである。





**「その他全て」は、個別または集合的に報告対象セグメントに分類されない複数の事業セグメントの事業で構成されている。 その他事業の純売上高は、主にパキスタン事業による甘味料と澱粉の販売、ピュアサークル (PureCircle) 事業およびシュガーリダクション (Sugar Reduction) 事業からのステビアおよびその他の原料の販売、およびタンパク質強化事業からのエンドウ豆タンパク質原料の販売によって生じたものである。

配当と株式買戻し

同社は、2024年9月30日までの年初来で、株主に1億5,600万ドル (約237億7,867万円) の配当金を支払った。 2024年8月27日、同社は1株当たり0.80ドル (約121円) の四半期配当金を発表し、2024年10月22日に支払われた (以前の四半期配当金は1株当たり0.78ドル (約118円))。これは10年連続の増配となった。 当四半期中に、同社は普通株式2,100万ドル (約32億87万円)の発行済株式 を買い戻し、これにより、年初来の買い戻された株式の合計は8,700万ドル (約132億6,128万円) となった。

2024年通期の見通しを更新

同社は、2024年2月1日に完了した韓国事業の売却の影響を除き、2024年通期の純売上高が1桁台半ばの減少になると予想している。

韓国事業の売却の影響を除き、報告営業利益は横ばい、調整後営業利益は1桁台後半の増加になると予想されている。

同社は、2024年通期の報告EPSが10.60ドル (約1,615円) から10.90ドル (約1,661円) の範囲になると予想しており、これには、韓国事業の売却益の影響が含まれている。 現在、調整後EPSは10.35ドル (約1,577円) から10.65ドル (約1,623円) の範囲になると予想している。

企業コストは前年比で横ばいになると予想される。

2024年通期については、報告実効税率を28.0%から29.0%、調整後実効税率を26.5%から27.5%と予想している。

2024年通期の営業キャッシュフローは、11億ドル (約1,676億9,187万円) から12億5,000万ドル (約1,905億5,894万円) の範囲となる見込みである。 通期の資本的支出は約3億1,000万ドル (約472億5,861万円) から 3億3,000万ドル (約502億9,912万円) を見込んでいる。

カンファレンスコールとウェブキャストの詳細

イングレディオンは、2024年11月5日(火) 米国中部時間午前8時／米国東部時間午前9時に、 社長兼CEOのジム・ザリーと代表取締役副社長兼最高財務責任者のジム・グレイ (Jim Gray) の主催で電話会議を開催する。 カンファレンスコールはリアルタイムでウェブキャストされ、https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentationsからアクセス可能。 追加の財務・営業情報が記載されているプレゼンテーション資料は、同社ウェブサイトからアクセスでき、会議開始の数時間前からダウンロードできる。 録画は、期間限定でhttps://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-resultsにて再生できる。

イングレディオンについて

イングレディオン・インコーポレーテッド (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーであり、120以上の国に製品とサービスを提供している。 2023年の年間売上高は約80億ドル (約1兆1,760億円) であり、穀物、果物、野菜、その他の植物由来の材料を、食品、飲料、動物栄養、醸造、工業市場向けの付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。 世界各地にIngredion Idea Labs®イノベーションセンターを置くほか、約12,000人の従業員を擁し、開発過程で顧客と協力し合い、人、自然、テクノロジーの可能性を集結して目的を達成し、生活の向上に貢献している。 同社の詳細情報と最新ニュースについては、ingredion.comを閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれるか、または含まれる場合がある。 同社は、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来の見通しに関する記述には、とりわけ、2024年度通期の報告・調整後1株当たり利益、純売上高、報告および調整後営業利益、企業としてのコスト、報告および調整後実効税率、営業キャッシュフロー、設備投資に関する同社の予想に関する記述、同社の見通し、将来の事業、財務状況、数量、キャッシュフロー、費用、またはその他の財務項目に関するその他の記述 (上記のいずれかに対する経営陣の計画または戦略および目的、および上記のいずれかの基礎となる仮定、期待、または信念を含む) が含まれる。

これらの記述は、「可能性」、「予定する」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「推進」、「機会」、「見込み」、「暫定的」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現により特定できることがある。 本書における、過去についての記述でないものは全て、将来の見通しに関する記述である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、同社が支配できる範囲を超えている。 これらの将来の見通しに関する記述に反映された同社の期待は合理的な仮定に基づいていると同社は考えているが、投資家は、同社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の結果や展開は、次のような様々なリスクや不確実性に基づき、これらの記述で明示または黙示されている予想とは大きく異なる場合がある。原材料やエネルギー供給の可用性や価格への影響、サプライチェーンの中断、外国為替や金利の変動を含む地政学的な紛争とそこから生じる行為、同社が製造する製品に対する需要が減少する可能性のある消費者の消費嗜好の変化、世界経済情勢、ならびに同社が原材料を購入し、または製品を製造もしくは販売する様々な地域および国の顧客および消費者に影響を与える一般的な政治、経済、事業および市場環境の影響、ならびにこれらの要因が同社の販売数量、製品の価格および顧客に対する債権回収能力に与える可能性のある影響、食品、動物栄養、飲料、醸造業などを初めとするがそれらには限定されない、同社がサービスを提供し、売上の大部分を占める主要産業による同社製品の将来的な購入、パンデミックに関連するリスク、遺伝子組換えおよびバイオテクノロジーにより開発された製品が受け入れられるかどうかの不確実性、市場に受け入れられるのに十分な価格または品質で新製品およびサービスを開発または獲得する同社の能力、同社の主要製品および副産物 (特にトウモロコシ油) の市場および価格に関するものを含む、トウモロコシ精製業界および関連業界における競争圧力および／または顧客圧力の増大、価格変動、サプライチェーンの混乱、および原材料、エネルギーコストおよび可用性、運賃および物流コストを含む同社の生産工程および配送チャネルへの投入物に影響を及ぼす不足、同社がコストを抑制し、予算を達成し、期待されるシナジーを実現する能力 (計画された保守・投資プロジェクトを期限内かつ予算内で完了する能力、および運賃・輸送費、ヘッジ活動に関するものを含む)、製造施設における操業上の困難および製品の安全性・品質に関連する責務、 気候変動および気候変動に対処するための法律、規制および市場の施策の影響、有利な条件で買収、売却や戦略的提携を成功裏に特定し完了する同社の能力、ならびにデューデリジェンスを成功裏に実施する同社の能力、買収した事業の統合や戦略的提携の実施・維持に成功し、前述の全てに関して期待されるシナジーを達成する同社の能力、外国および外国通貨で事業を行うことに内在する経済的、政治的およびその他のリスク、満足のいく労使関係を維持できないこと、従業員を惹きつけ、育成し、動機づけ、良好な関係を維持する同社の能力、自然災害、戦争、テロの脅威や行為、その他同社の支配が及ばない重大な出来事の発生が同社の事業に与える影響、のれんや長期資産の減損の影響、政府の政策、法律、規制の変更、および環境規制の遵守を含めた法令遵守のための費用、税率変更または追加的な所得税負担の発生、金利の上昇により生じうる借入コストの増加、合理的な利率で資金を調達する能力、および将来の成長・拡大のための十分な資金へのアクセスに影響を与えるその他の要因、情報技術システム、プロセスおよびサイトに関する中断、セキュリティインシデント、または障害、株式市場の変動および同社の株価に悪影響を及ぼしうるその他の要因、同社の配当方針の継続に影響を与えるリスク、ならびに財務報告に係る有効な内部統制を維持する同社の能力。

同社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、同社は、新しい情報または将来の出来事や開発の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。 同社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は同社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。 これらのリスクおよびその他のリスクの詳細については、証券取引委員会に提出された2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書、ならびにForm 10-QおよびForm 8-Kによるその後の報告書に含まれる「リスク要因」およびその他の情報を参照されたい。

問い合わせ先：

投資家向け：ノア・ワイス (Noah Weiss)、773-896-5242

報道陣向け：リック・ウィオン (Rick Wion)、708-209-6323





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share amounts)



Three Months Ended

September 30, Change

%

Nine Months Ended

September 30, Change

% 2024 2023 2024 2023 Net sales $ 1,870 $ 2,033 (8 %) $ 5,630 $ 6,239 (10 %) Cost of sales 1,391 1,612 4,288 4,890 Gross profit 479 421 14 % 1,342 1,349 (1 %) Operating expenses 198 203 (2 %) 578 578 — % Other operating expense (income), net 1 (5 ) 5 6 Restructuring/impairment charges 12 10 38 10 Operating income 268 213 26 % 721 755 (5 %) Financing costs 1 26 30 88 Net gain on sale of business (8 ) — (90 ) — Other non-operating expense 2 2 2 4 Income before income taxes 273 185 48 % 779 663 17 % Provision for income taxes 84 25 222 145 Net income 189 160 18 % 557 518 8 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 2 5 6 Net income attributable to Ingredion $ 188 $ 158 19 % $ 552 $ 512 8 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.3 66.0 65.6 66.1 Diluted 66.5 67.0 66.6 67.1 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.88 $ 2.39 21 % $ 8.41 $ 7.75 9 % Diluted $ 2.83 $ 2.36 20 % $ 8.29 $ 7.63 9 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) September 30,

2024 December 31,

2023 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 877 $ 401 Short-term investments 7 8 Accounts receivable, net 1,173 1,279 Inventories 1,234 1,450 Prepaid expenses and assets held for sale 60 261 Total current assets 3,351 3,399 Property, plant and equipment, net 2,332 2,370 Intangible assets, net 1,295 1,303 Other non-current assets 547 570 Total assets $ 7,525 $ 7,642 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 99 $ 448 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,156 1,324 Total current liabilities 1,255 1,772 Long-term debt 1,741 1,740 Other non-current liabilities 499 480 Total liabilities 3,495 3,992 Share-based payments subject to redemption 54 55 Redeemable non-controlling interests 7 43 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at September 30, 2024 and December 31, 2023 1 1 Additional paid-in capital 1,145 1,146 Less: Treasury stock (common stock: 12.7 and 12.6 shares at September 30, 2024 and December 31, 2023) at cost (1,245 ) (1,207 ) Accumulated other comprehensive loss (1,000 ) (1,056 ) Retained earnings 5,049 4,654 Total Ingredion stockholders’ equity 3,950 3,538 Non-redeemable non-controlling interests 19 14 Total stockholders’ equity 3,969 3,552 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,525 $ 7,642





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Nine Months Ended September 30, 2024 2023 Cash from operating activities: Net income $ 557 $ 518 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating

activities: Depreciation and amortization 160 165 Mechanical stores expense 45 48 Net gain on sale of business (90 ) — Deferred income taxes 19 (7 ) Margin accounts 7 2 Changes in other trade working capital 248 (118 ) Impairment charges 26 10 Other 28 29 Cash provided by operating activities 1,000 647 Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (170 ) (233 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties — 2 Proceeds from sale of business 255 — Other (6 ) (11 ) Cash provided by (used for) investing activities 79 (242 ) Cash from financing activities: Proceeds from borrowings, net (12 ) (16 ) Commercial paper borrowings, net (327 ) (57 ) Repurchases of common stock, net (87 ) (101 ) Issuances of common stock for share-based compensation, net 21 18 Purchases of non-controlling interests (40 ) (2 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (156 ) (143 ) Cash (used for) financing activities (601 ) (301 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (2 ) (5 ) Increase in cash and cash equivalents 476 99 Cash and cash equivalents, beginning of period 401 236 Cash and cash equivalents, end of period $ 877 $ 335





Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income



Three Months Ended

September 30, Change

%

Change

Excl. FX

%

Nine Months Ended

September 30, Change %

Change

Excl. FX % 2024 2023 2024 2023 Net Sales Texture & Healthful Solutions (a) $ 600 $ 599 — % (1 %) $ 1,785 $ 1,882 (5 %) (5 %) Food & Industrial Ingredients - LATAM (b) 620 658 (6 %) (2 %) 1,866 1,991 (6 %) (7 %) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada (c) 548 599 (9 %) (8 %) 1,644 1,811 (9 %) (9 %) All Other (d) 102 177 (42 %) (42 %) 335 555 (40 %) (38 %) Total Net Sales $ 1,870 $ 2,033 (8 %) (7 %) $ 5,630 $ 6,239 (10 %) (9 %) Operating Income (loss): Texture & Healthful Solutions $ 96 $ 86 12 % 12 % $ 256 $ 318 (19 %) (19 %) Food & Industrial Ingredients - LATAM 131 104 26 % 27 % 362 327 11 % 9 % Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 99 79 25 % 25 % 291 251 16 % 16 % All Other (4 ) (1 ) N/M N/M (18 ) (6 ) N/M N/M Corporate (40 ) (49 ) 18 % 18 % (123 ) (124 ) 1 % 1 % Sub-total 282 219 29 % 29 % 768 766 — % — % Restructuring and resegmentation costs (6 ) — (12 ) — Other matters – 4 (9 ) (1 ) Impairment charges (8 ) (10 ) (26 ) (10 ) Total Operating Income $ 268 $ 213 26 % 26 % $ 721 $ 755 (5 %) (5 %)



(a) 2024年および2023年第3四半期のセグメント間売上高はそれぞれ1,100万ドル (約16億7,708万円) および2,600万ドル (約39億6,417万円)、2024年および2023年9月30日までの累計売上高はそれぞれ4,200万ドル (約64億332万円) および8,400万ドル (約128億664万円)。

(b) 2024年および2023年第3四半期のセグメント間売上高はそれぞれ1,300万ドル (約19億8,201万円) および700万ドル (約10億6,723万円)、2024年および2023年9月30日までの累計売上高はそれぞれ3,300万ドル (約50億3,144万円) および2,600万ドル (約39億6,417万円)

(c) 2024年および2023年第3四半期のセグメント間売上高はそれぞれ1,900万ドル (約28億9,647万円) および2,200万ドル (約39億5,416万円)、2024年および2023年9月30日までの累計売上高はそれぞれ7,000万ドル (約106億7,230万円) および7,200万ドル (約109億7,712万円)。

(d) 2024年および2023年第3四半期のセグメント間売上高はそれぞれ400万ドル (約6億985万円) および100万ドル (約1億5,246万円)、2024年および2023年9月30日までの累計売上高はそれぞれ1,100万ドル (約16億7,708万円) および800万ドル (約12億1,970万円)。

II. Non-GAAP情報

米国で一般に公正妥当と認められた会計原則 (「GAAP」) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、再編費用、再セグメント化費用、事業売却による純利益、減損費用、メキシコの税項目、およびその他の特定の項目などの特定のGAAP項目を除外する過去のnon-GAAP財務指標を使用している。 これらのnon-GAAP財務指標に言及する場合は、一般的に「調整後」という用語を使用する。

同社の経営陣は、内部ではnon-GAAP財務指標を使用して、戦略的意思決定、将来の業績予想、現在の業績評価を行う。 また、経営陣が非GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における同社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。 これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って表示された結果に加えて、および関連して使用されており、同社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、同社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。 予想される財務指標は、未知の時期、効果、有意性により、本質的に予測および推定が難しい特定の将来の費用、コストおよび利益が反映されていない可能性がある。 非GAAP調整は通常、調整後財務指標に対して行われるため、GAAP財務指標を予測する能力よりも、調整後財務指標を予測する能力に対する経営陣の信頼が高まる。 これらの非GAAP指標予想指標を含む非GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮されるべきである。

非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成されていない。したがって当社の非GAAP情報は、他社が発表する同様の指標に必ずしも対応しない。 従来の各non-GAAP財務指標と比較し、最も類似するGAAP指標は、以下の表に示されている。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

September 30, 2024 Three Months Ended

September 30, 2023 Nine Months Ended

September 30, 2024 Nine Months Ended

September 30, 2023 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 188 $ 2.83 $ 158 $ 2.36 $ 552 $ 8.29 $ 512 $ 7.63 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 — — 9 0.14 — — Net gain on sale of business (ii) (14 ) (0.21 ) — — (86 ) (1.29 ) — — Other matters (iii) — — (3 ) (0.05 ) 7 0.11 1 0.01 Impairment charges (iv) 6 0.08 7 0.10 28 0.41 7 0.10 Tax item - Mexico (v) 8 0.12 (1 ) (0.01 ) 12 0.18 (15 ) (0.22 ) Other tax matters (vi) 10 0.15 (5 ) (0.07 ) 12 0.18 (5 ) (0.07 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 203 $ 3.05 $ 156 $ 2.33 $ 534 $ 8.02 $ 500 $ 7.45

純利益とEPSは四捨五入のため合計または再計算されない場合がある。

注

(i) 2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間に、主に組織再編活動および2024年1月1日発効の事業の再セグメント化に関連して、600万ドル (約9億1,478万円) および1,200万ドル (約18億2,960万円) の税引前再編費用が発生した。

(ii) 2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間に、韓国での事業売却により800万ドル (約12億1,970万円) および9,000万ドル (約137億2,066万円) の税引前利益が発生した。

(iii) 2024年9月30日に終了した9ヵ月間に、米国の倉庫で発生した竜巻被害に対する900万ドル (約13億7,206万円) の税引前費用が発生した。 2023年9月30日に終了した9ヵ月間に、主に米国での作業停止の影響に関連する税引前費用が500万ドル (約7億6,225万円) あったが、これは2023年9月30日に終了した3ヵ月間に計上された保険金回収額400万ドル (約6億985万円) によって部分的に相殺された。

(iv) 2024年9月30日に終了した9ヵ月間に、税引前減損費用2,600万ドル (約39億6,417万円) を計上した。これには、2024年9月30日に終了した3ヵ月間に英国での製造事業に関連する有形固定資産に関連する税引前減損費用800万ドル (約12億1,970万円) と、2024年第2四半期の主に持分法投資に関する1,800万ドル (約27億4,442万円) が含まれる。 2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間に、持分法投資に関する税引前減損費用1,000万ドル (約15億2,468万円) が発生した。

(v) 2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間の税引当金800万ドル (約12億1,970万円) および1,200万ドル (約18億2,956万円)、ならびに2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間の税額控除100万ドル (約1億5,245万円) および1,500万ドル (約22億8,681万円) は、メキシコペソの対米ドル相場の変動および当該期間中のメキシコ財務諸表の再測定への影響の結果として計上された。

(vi) 2024年9月30日に終了した3ヵ月間、当社は前年度の税金偶発事象および上記の非GAAP調整による税金の影響を認識した。 これらは、課税対象となる特定のブラジルの現地インセンティブについて以前に認識された税額控除に対する利息および米国の税金還付の戻し入れによって部分的に相殺された。 2024年9月30日に終了した9ヵ月間、同社は前年度の税金偶発事象、米国の税金還付の影響、および上記の非GAAP調整による税金の影響を認識したが、課税対象となる特定のブラジルの現地インセンティブについて以前に認識された税額控除に対する利息によって部分的に相殺された。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)



Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2024 2023 2024 2023 Operating income $ 268 $ 213 $ 721 $ 755 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 — 12 — Other matters (iii) — (4 ) 9 1 Impairment charges (iv) 8 10 26 10 Non-GAAP adjusted operating income $ 282 $ 219 $ 768 $ 766

注記(i)から(iv)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後EPSから、イングレディオンに帰属するNon-GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)から(iv)を参照のこと。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)



Three Months Ended September 30, 2024 Nine Months Ended September 30, 2024 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 273 $ 84 30.8 % $ 779 $ 222 28.5 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 12 3 Net gain on sale of business (ii) (8 ) 6 (90 ) (4 ) Other matters (iii) — — 9 2 Impairment charges (iv) 8 2 26 (2 ) Tax item - Mexico (v) — (8 ) — (12 ) Other tax matters (vi) — (10 ) — (12 ) Adjusted Non-GAAP $ 279 $ 75 26.9 % $ 736 $ 197 26.8 %









Three Months Ended September 30, 2023 Nine Months Ended September 30, 2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 185 $ 25 13.5 % $ 663 $ 145 21.9 % Adjustments: Other matters (iii) (4 ) (1 ) 1 — Impairment charges (iv) 10 3 10 3 Tax item - Mexico (v) — 1 — 15 Other tax matters (vi) — 5 — 5 Adjusted Non-GAAP $ 191 $ 33 17.3 % $ 674 $ 168 24.9 %

注記(i)から(vi)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後EPSから、イングレディオンに帰属するNon-GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)から(iv)を参照のこと。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.60 $ 10.90 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.15 0.15 Net gain on sale of business (ii) (1.29 ) (1.29 ) Other matters (iii) 0.12 0.12 Impairment charges (iv) 0.41 0.41 Tax item - Mexico (v) 0.18 0.18 Other tax matters (vi) 0.18 0.18 Adjusted EPS $ 10.35 $ 10.65

注記(i)から(vi)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後EPSから、イングレディオンに帰属するNon-GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)から(iv)を参照のこと。





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Income Tax Rate Range

for Full-Year2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 28.0 % 29.0 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) — % — % Net gain on sale of business (ii) 2.2 % 2.2 % Other matters (iii) (0.1 %) (0.1 %) Impairment charges (iv) (1.0 %) (1.0 %) Tax item - Mexico (v) (1.3 %) (1.3 %) Other tax matters (vi) (1.3 %) (1.3 %) Adjusted ETR 26.5 % 27.5 %

注記(i)から(vi)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後EPSから、イングレディオンに帰属するNon-GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)から(iv)を参照のこと。