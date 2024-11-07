AKWEL: 9 个月营业额下降 -5.2%

尚普夫里耶，2024年1月7日，星期四

9 个月营业额下降 -5.2%

AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，截至 2024 年 9 月 30 日，报告的综合营业额为 7.577 亿欧元。

综合营业额（2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2024 2023 变化 在汇率不变基础上同比变化 (1) 第一季度 263.5 274.6 -4.0 % -3.3 % 第二季度 265.3 271.2 -2.2 % -2.2 % 第三季度 228.9 253.1 -9.6 % -9.2 % 总计 9 个月 757.7 799.0 -5.2 % -4.8 %

(1) 在汇率不变基础上同比变化。





AKWEL 公司第三季度业绩进一步确认了业务下滑的趋势。公司合并营业额为 2.289 亿欧元，同比下降 9.6%，按可比范围和汇率计算下降 9.2%。

从截至 2024 年 9 月 30 日的销售额地域分布来看，法国市场的跌幅尤为明显。

各产品线中，表现最为突出的是空气业务，增长了 4.6%；而机械制造、燃料和冷却业务分别下降了 6.8%、 4.3% 和 1.0%。受 SCR 系列储罐即将于 2025 年逐步停产的影响，污染控制业务下降幅度最大，达 21.3%。工具业务前九个月的营业额达到 2500 万欧元，增长 22.9%。

截至 2024 年 10 月 31 日，公司合并净现金流(扣除租赁负债影响)为 1.405 亿欧元，较 6 月 30 日增加了 2540 万欧元，其中本季度投资额为 880 万欧元。

鉴于第三季度的业绩表现和当前全球汽车市场的低迷趋势，再加上 SCR 系列产品在 2025 年停产前的销量下滑（备件业务除外），AKWEL 预计 2024 年全年营业额将出现下降。

下一份新闻稿：公司将于 2025 年 2 月 6 日盘后发布 2024 年度营业额公告。



AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。



AKWEL 在全球五大洲 20 个国家拥有 9600 名员工。

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