EQUASENS : Chiffre d’affaires au 30 septembre 2024 à 158,2 M€ - Retour de la croissance sur le T3 (+0,3%)

Villers-lès-Nancy, le 7 novembre 2024 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2024 à 158,2 M€



Retour de la croissance sur le T3 (+0,3%)

CA (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation

/publié - Ségur 2024 + Ségur 2023 - Croissance

Externe Variation

/périmètre comparable T1 56,2 53,3 -2,9 -5,2% 0,3 1,4 2,0 -3,8 -6,7% T2 56,4 54,7 -1,7 -3,0% 0,3 1,2 1,7 -2,6 -4,6% T3 50,1 50,2 0,1 0,3% 0,2 0,3 1,8 -1,5 -3,0% Total 162,7 158,2 -4,5 -2,8% 0,9 2,9 5,5 -7,9 -4,9%

Au 30 septembre 2024, le Groupe Equasens enregistre un chiffre d’affaires de 158,2 M€, en retrait de -2,8% par rapport au publié au 30 septembre 2023 et de -4,9% à périmètre comparable.

Une dynamique plus favorable sur le T3 en publié et à périmètre comparable avec une reprise sur l’ensemble des Divisions hormis AXIGATE LINK qui, elle, est en croissance depuis le début de l’année.

Une contribution stable des acquisitions à +3,5% sur le trimestre.

Point sur l’activité :

Chiffre d'affaires au 30 septembre / Activités (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation / Publié Vente de configurations et matériels 70,3 62,7 -7,5 -10,7% Prestations de maintenance évolutive et formations métier 58,3 60,5 2,2 3,8% Solutions logicielles et abonnements 32,2 33,0 0,8 2,6% Autres prestations (dont intermédiation) 1,9 1,9 0,0 -0,7% TOTAL 162,7 158,2 -4,5 -2,8%

Un moindre retrait des ventes de configurations et de matériels (-5,0% sur le seul T3 contre -12,9% sur le S1) sur les Divisions Pharmagest et e-Connect.

(-5,0% sur le seul T3 contre -12,9% sur le S1) sur les Divisions Pharmagest et e-Connect. Les prestations de maintenance évolutive et les formations métier continuent à progresser, de façon plus mesurée (+0,5% sur le T3 2024), avec une activité e-learning en retrait.

continuent à progresser, de façon plus mesurée (+0,5% sur le T3 2024), avec une activité e-learning en retrait. L’activité solutions logicielles et abonnements est en nette progression (+11,4% sur le seul T3 contre -0,9% sur le S1) avec un effet de base Ségur fortement réduit (0,1 M€). Les acquisitions 2024 contribuent également de façon significative à la croissance du segment.





CA au 30/09 / Division (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation

/publié - Ségur

2024 + Ségur 2023 - Croissance Externe Variation

/périmètre comparable Pharmagest 120,5 120,1 -0,4 -0,4% 0,4 1,4 5,4 -4,9 -4,0% Axigate Link 22,3 22,6 0,3 1,5% 0,2 0,9 1,0 4,7% e-Connect 11,7 8,3 -3,5 -29,5% -3,5 -29,5% Medical Solutions 6,7 5,8 -1,0 -14,2% 0,2 0,6 0,1 -0,7 -10,0% Fintech 1,5 1,5 0,0 1,6% 0,0 1,6% Total 162,7 158,2 -4,5 -2,8% 0,9 2,9 5,5 -7,9 -4,9%

La Division PHARMAGEST clôture le troisième trimestre 2024 avec un chiffre d'affaires de 38,0 M€, en progression de +3,2% par rapport au T3 2023 et en léger retrait en cumulé ( -0,4% à 120,1 M€ ). Sur la France, qui enregistre respectivement +0,9% sur le trimestre et -2,7% depuis le début de l’année, l’activité a été particulièrement soutenue par les solutions logicielles et abonnements (+62,6% sur le seul T3), aidée par les acquisitions 2024 à hauteur de 1,0 M€ sur le trimestre. Les ventes de configurations et de matériels restent en retrait (-1,6% sur le seul T3) avec un marché de l’étiquette électronique encore morose (-0,7 M€). Dans le reste de l’Europe, la croissance reste bien orientée avec respectivement +24,0% sur le trimestre et +19,8% depuis le début de l’année. L’Italie contribue particulièrement à ces bons chiffres (+7,5% sur le seul T3) et PHARMAGEST Germany aura apporté 0,7 M€ de chiffre d’affaires sur le trimestre et 2,2 M€ depuis le début de l’année.

clôture le troisième trimestre 2024 avec un chiffre d'affaires de 38,0 M€, en progression de +3,2% par rapport au T3 2023 et en léger retrait en cumulé ( ).

Cette Division représente 75,9% du chiffre d’affaires global.

La Division AXIGATE LINK enregistre un chiffre d’affaires T3 de 7,2 M€ en retrait de -2,7% par rapport au 3 èm e trimestre 2023. Sur les 9 premiers mois de l’année, la Division enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de + 1,5% à 22,6 M€. La Division équipe désormais 4.381 établissements sanitaires et médico-sociaux et enregistre un gain net de 51 clients depuis début 2024. Le secteur des EHPAD, qui représente 53% du chiffre d’affaires de la Division, poursuit sa croissance avec le déploiement de TITAN LINK en France (558 établissements sur 2.500 sites clients) et en Belgique (73 établissements sur 919 sites clients). Son lancement au Royaume-Uni est prévu pour fin 2024 et devrait contribuer à accélérer la croissance future de la Division.

enregistre un chiffre d’affaires T3 de 7,2 M€ en retrait de -2,7% par rapport au 3 trimestre 2023. Sur les 9 premiers mois de l’année, la Division enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de La Division équipe désormais 4.381 établissements sanitaires et médico-sociaux et enregistre un gain net de 51 clients depuis début 2024.

Le secteur Domicile, qui représente 21% du chiffre d’affaires de la Division, reste également bien orienté, et la société DICSIT prévoit d’étendre son périmètre d'activité aux Centres de Ressources Territoriales avec le lancement prochain d’une solution innovante dédiée.

Le secteur des Hôpitaux, qui représente 12% du chiffre d’affaires de la Division, reste dynamique avec la signature de deux contrats majeurs avec des établissements psychiatriques d’envergure pour près de 1 M€ de commandes, principalement déployées en 2025. Par ailleurs, deux nouveaux établissements hospitaliers de taille moyenne ont rejoint le portefeuille clients au cours du troisième trimestre.

Cette Division représente 14,3% du chiffre d’affaires global.

La Division E-CONNECT enregistre un chiffre d’affaires T3 de 2,8 M€ en recul de -23,2 % par rapport au 3 èm e trimestre 2023, ramenant le retrait sur 9 mois à -29,5% contre -32,3% au S1 2024. Pour rappel : la Division avait connu une croissance exceptionnelle en 2023 grâce à une opportunité réglementaire (annonce de la fin de commercialisation des Terminaux Lecteurs Applicatifs). Dans un contexte de marché toujours tendu, la Division a pu intégrer de nouveaux éditeurs pour ses produits Kap-inSide et eS-Kap+, qui répondent à l’ensemble des besoins des professionnels de santé en mobilité (facturation au chevet du patient), permettant d’augmenter sensiblement la base de clients potentiels. La commercialisation du KAP-eCV (lecteur carte Vitale dématérialisée) a débuté sur les départements de test. Sur cette phase de démarrage, le KAP-eCV a été retenu par plus de 25 éditeurs majeurs couvrant plus de la moitié des professionnels de santé en France, confirmant ainsi le fort potentiel lié au plan de généralisation à l’échelle nationale prévu par l’Assurance Maladie à partir de janvier 2025. L’offre NOVIAcare est intégrée par de nouveaux télé-assisteurs en France et poursuit son déploiement en Hollande.





enregistre un chiffre d’affaires T3 de 2,8 M€ en recul de -23,2 % par rapport au 3 trimestre 2023, ramenant le contre -32,3% au S1 2024.

Cette Division représente 5,2% du chiffre d’affaires global.

La Division MEDICAL SOLUTIONS affiche un chiffre d’affaires T3 de 1,8 M€ en léger retrait de -1,2% comparé au 3 ème trimestre 2023 ramenant le retrait sur 9 mois à -14,2% contre -19,1% au S1 2024. Le 3 ème trimestre a permis de finaliser des investissements dans le développement de nouvelles offres dont les lancements sont prévus au cours des 6 prochains mois. Il s’agit de LOQuii, l’assistant vocal de consultation, MS.SAFE, la sauvegarde en ligne, et l’Agenda qui permettra la prise de rendez-vous en ligne par les patients dès début 2025. La Division renforce ainsi sa stratégie upsell afin de disposer de relais de croissance et de revenus récurrents. Par ailleurs, le déploiement réussi en septembre d'une offre d'intermédiation avec un acteur pharmaceutique majeur confirme le potentiel de MédiStory en tant que solution logicielle de prévention et d'accompagnement des patients, ouvrant de nouvelles perspectives de croissance sur cette activité pour 2025.





affiche un chiffre d’affaires T3 de 1,8 M€ en léger retrait de -1,2% comparé au 3 trimestre 2023 ramenant le contre -19,1% au S1 2024.

La Division représente 3,6% du chiffre d’affaires global.

La Division FINTECH enregistre un chiffre d’affaires de 0,4 M€ sur le 3 èm e trimestre 2024 et de 1,5 M€ sur les 9 premiers mois de l’année, comparables aux mêmes périodes en 2023. Le trimestre a été marqué par la sortie de la nouvelle offre de paiement par carte bancaire Dispay intégrée dans le logiciel métier du professionnel de santé. La contribution au chiffre d’affaires est encore à ce stade marginal, mais la Division reste confiante dans sa capacité à générer des revenus supplémentaires à mesure du développement de sa base de clients.





enregistre un chiffre d’affaires de 0,4 M€ sur le 3 trimestre 2024 et de 1,5 M€ sur les 9 premiers mois de l’année, comparables aux mêmes périodes en 2023.

Perspectives 2024

Le Groupe Equasens reste confiant quant à la reprise de la croissance sur le T4 2024.

Le Groupe reste actif dans sa recherche d'opportunités de croissance externe en France et en Europe pour renforcer sa position sur ses marchés.

Calendrier financier

Communiqué CA 2024 le 6 février 2025





A propos du Groupe Equasens

Avec plus de 1.300 collaborateurs, le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles et matérielles à l’ensemble des professionnels de santé (pharmaciens, médecins libéraux, hôpitaux, structures de HAD, maisons de retraite, maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie, et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd’hui les professionnels de santé au sein d’un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

