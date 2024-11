Planisware est le seul fournisseur reconnu Choix des clients dans le rapport Gartner Peer Insights 2024 SPM

Planisware seul acteur reconnu comme le « Choix des clients » dans le rapport Gartner® Peer Insights™ 2024 pour la Gestion stratégique de portefeuille

Paris, France, 6 Novembre 2024 – Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), a été désigné aujourd'hui le « Choix des Client » dans le rapport 2024 « Voice of the Customer » de Gartner® Peer Insights™ pour la Gestion Stratégique de Portefeuille.

Le rapport « Voice of the Customer » compile des retours clients vérifiés afin de fournir des informations sur les capacités des produits, la qualité du support et la satisfaction des utilisateurs pour aider les décideurs à évaluer les solutions de gestion stratégique de portefeuille. En tant que le « Choix des Clients », Planisware atteint ou dépasse la moyenne du marché en termes d’Intérêt et d’Adoption des Utilisateurs. Ce score est basé sur la quantité d'avis soumis, la propension des utilisateurs enclin à recommander le produit, et sa couverture des secteurs d'activité, des régions et des tailles d'entreprise. Cette reconnaissance traduit également que Planisware atteint ou dépasse la moyenne du marché en terme d'expérience globale pour ses fonctionnalités avancées de gestion de projets et de portefeuilles et son support client dédié et réactif.

Loïc Sautour, Directeur Général de Planisware, a commenté : « Nous sommes ravis d’être reconnus comme le "Choix des Clients" 2024 pour la Gestion Stratégique de Portefeuille. Cela récompense notre capacité à innover et à créer des relations solides avec nos clients au fil des années. Pour 2025 et au-delà, nous restons déterminés à permettre à nos clients et toute organisation de se développer grâce à nos outils stratégiques. »

La gestion stratégique de portefeuille est définie par Gartner comme « un ensemble de capacités commerciales, de processus et de technologies de gestion de portefeuille » qui permet aux chefs d'entreprise, aux responsables des département de gestion de portefeuille de projets (EPMO) et aux responsables informatiques de « soutenir l'alignement et l'adaptation de la stratégie à l'exécution à l'échelle de l'entreprise, ainsi que les besoins technologiques en matière de gestion intégrée de portefeuilles ». Le rapport « Voice of the Customer » et d'autres publications de Gartner, comme le Magic Quadrant™ for Strategic Portfolio Management, constituent des ressources précieuses pour les personnes en charge de la gestion de portefeuilles qui doivent prendre des décisions d'achat de technologies. Parmi les six fournisseurs inclus dans ce rapport 2024 Gartner® Peer Insights™ « Voice of the Customer » : Gestion Stratégique de Portefeuille, Planisware est le seul à être reconnu comme le « Choix des Clients ».

Pierre Demonsant, cofondateur et président de Planisware a commenté : « Chez Planisware, nous sommes partenaires de la réussite de nos clients depuis plus de trois décennies. Cette reconnaissance en tant que seul « Choix des Clients » 2024 de Gartner® Peer Insights™ pour la Gestion Stratégique de Portefeuille reflète et confirme notre engagement pour l'innovation de nos clients, et nous sommes reconnaissants du soutien et des retours de notre communauté. »

Accédez au rapport complet sur le site internet de Planisware et parcourez les avis clients sur la solution de gestion stratégique de portefeuille de Planisware sur Gartner® Peer Insights™.

Gartner®, Peer Insights™ et Magic Quadrant™ sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés. Le contenu de Gartner Peer Insights consiste en des opinions d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences, et ne doit pas être interprété comme des déclarations de fait, et ne représente pas non plus les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. « Gartner, Inc., Voice of the Customer for Strategic Portfolio Management, authored by peer contributors. October 30, 2024.”

A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec plus de 700 employés répartis dans 14 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, symbole "PLNW").

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur : LinkedIn et X.

