Mohawk Industries kondigt leiderschapsopvolging aan

CALHOUN, Georgia, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag de geplande pensionering aan van Chris Wellborn, president en Chief Operating Officer en de promotie van Paul De Cock als opvolger van Chris Wellborn met ingang van 1 februari 2025. Het bedrijf kondigde ook aan dat Ken Walma in dienst treedt van de organisatie en Paul De Cock per 1 februari 2025 zal opvolgen als president van het segment Flooring North America, nadat hij uitgebreide kennis heeft opgedaan van de activiteiten van het bedrijf. Na zijn pensionering zal Chris Wellborn fungeren als vicevoorzitter van de raad van bestuur van Mohawk en assisteren bij deze leiderschapstransities.

"Een sterke organisatie vereist een effectieve opvolgingsplanning die institutionele kennis, inzichten in de sector en frisse perspectieven combineert", zegt Jeff Lorberbaum, voorzitter en CEO van Mohawk. "Terwijl we deze geplande opvolging uitvoeren, ben ik blij dat Chris deel blijft uitmaken van onze raad van bestuur, waar we kunnen profiteren van zijn expertise op het gebied van operaties en acquisities. Onder Chris' leiderschap is ons keramisch segment uitgegroeid tot het grootste ter wereld, met productie op drie continenten en verkoop in 140 landen."

"Paul is zijn hele carrière in de vloerensector in Europa en de Verenigde Staten actief geweest en ik werk al sinds 2005 met hem samen", vervolgt Lorberbaum. "Hij heeft de afgelopen zes jaar leiding gegeven aan ons segment Flooring North America, waarbij hij operationele uitmuntendheid stimuleerde en de klantervaring verbeterde. Voordat hij ons segment Flooring North America leidde, was Paul president van de divisie Vloeren in ons segment Flooring Rest of the World en president van Unilin North America. Hij bekleedde diverse leidinggevende functies binnen de Unilin Group van 1997 tot de overname door Mohawk. Onze bedrijfsleiders in de hele onderneming kennen en respecteren Paul, dus dit wordt een soepele overgang."

"Terwijl Paul deze nieuwe verantwoordelijkheden op zich neemt, zijn we verheugd Ken Walma te verwelkomen als nieuwe president van ons segment Flooring North America," zegt Lorberbaum. "Ken heeft met succes leiding gegeven aan meerdere productieorganisaties en consequent gezorgd voor winstgevende groei. Hij was Group President van de Air Movement & Heat Group bij Madison Air, vicepresident en algemeen directeur bij Signify en bekleedde diverse leidinggevende functies bij Eaton Corporation en Lutron Electronics. Zijn collaboratieve leiderschapsstijl zal ons sterke managementteam binnen Flooring North America versterken. Paul, Chris en ik zullen Ken steunen bij zijn overgang naar deze nieuwe rol."

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de toonaangevende wereldwijde fabrikant van vloerbedekkingen die producten creëert om woon- en commerciële ruimtes over de hele wereld te verfraaien. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk leveren competitieve voordelen op bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels en laminaat-, houten, stenen en vinylvloerbedekking. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken behoren tot de meest erkende in de sector en omvatten American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex. Gedurende de afgelopen twee decennia is Mohawk uitgegroeid van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerbekledingsbedrijf, met vestigingen in Australië, Brazilië, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Contact:

Robert Webb, robert_webb@mohawkind.com