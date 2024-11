Nieuwe DeepInsight 'the next stage' van FUJIFILM

RATINGEN, Duitsland, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Healthcare Europe kondigt met trots the next stage aan van DeepInsight, een baanbrekende echografietechnologie die diagnostische specialisten ondersteunt bij vroege en nauwkeurige diagnose, behandeling en nazorg.

Onze door AI aangedreven echografieoplossing is ontwikkeld voor zorgverleners en radiologen die toegang nodig hebben tot gedetailleerde beeldinformatie en tegelijkertijd patiënten een betere scanervaring willen bieden.

Dankzij een hoog contrast en verbeterde ruimtelijke resolutie ligt de focus van onze innovatieve echografietechniek op het verbeteren van de diagnostische nauwkeurigheid en verloopt het scannen sneller en efficiënter voor zowel zorgverleners als patiënten.

"Door te streven naar de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke oplossingen zet FUJIFILM Healthcare Europe met de nieuwste update van DeepInsight de volgende stap op het gebied van diagnostische technologie.

Onze innovatieve AI-oplossing is uitgerust met nieuwe beamforming-technologie en heeft de flexibiliteit om elke klinische uitdaging aan te gaan, van diagnose tot behandeling en nazorg, voor het welzijn van de patiënt."

– Anne-Laure Jet, European Ultrasound Product Manager

VERBETERDE DIAGNOSTISCHE NAUWKEURIGHEID

Met de nieuwste update van de DeepInsight-echografieoplossing worden weefselstructuren nauwkeuriger in beeld gebracht met een rijke gradatie. Onze geavanceerde beamforming-technologie maakt complexe weefselstructuren beter zichtbaar, waardoor zorgverleners meer gedetailleerde informatie krijgen en beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen tijdens het proces van diagnose tot behandeling.

SNELLER ONDERZOEKEN

Met de geoptimaliseerde scanervaring en hogere beeldnauwkeurigheid van deze nieuwe release kunnen beeldspecialisten de patiënt een efficiënte en minder tijdrovende dienstverlening bieden, wat leidt tot tijdige diagnoses en betere patiëntervaringen. Dankzij de nieuwe, eenvoudige functies wordt het gebruik van de echografieapparatuur gemakkelijker, waardoor er meer aandacht kan worden besteed aan de patiëntbeleving tijdens de onderzoeken.

INNOVATIEVE DEEP LEARNING VOOR HET WELZIJN VAN DE PATIËNT

"Ons nieuwe op AI gebaseerde systeem* is ontwikkeld met behulp van deep learning, om optimaal te voldoen aan de behoeften van gebruikers en bij te dragen aan de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en het welzijn van de patiënt", aldus Anne-Laure Jet, European Ultrasound Product Manager.

Dankzij de verbeterde beeldkwaliteit levert de nieuwe versie van FUJIFILM's DeepInsight duidelijkere beeldresultaten en tegelijk wordt het welzijn van de gebruiker en de patiënt tijdens de onderzoeken gewaarborgd, zodat radiologieafdelingen een betere patiëntervaring kunnen bieden.

*Detechnologieisontwikkeldmet behulp vanmachinelearningenAI. De prestaties en nauwkeurigheid van het systeem veranderen niet automatisch na implementatie.

COMPATIBILITEIT MET CMUT-TRANSDUCER (Arietta® 750DeepInsight en 850DeepInsight)

De nieuwste versie van DeepInsight is ontworpen met compatibiliteit als uitgangspunt. Zorgprofessionals kunnen gebruik maken van onze gepatenteerde, krachtige CMUT-transducer (Capacitive Micromachined Ultrasound Transducers) met Silicon Wafer-technologie. Dankzij een breder frequentiebereik van 22-2 MHz sluit het systeem perfect aan bij de akoestische eigenschappen van het menselijk lichaam, wat de kwaliteit en nauwkeurigheid van de beeldresultaten bij een breed scala aan echografieonderzoeken verhoogt.

"We vinden het fantastisch dat we onze nieuwste echografietechnologie met verbeterde beeldkwaliteit en precisie kunnen introduceren. Hiermee kunnen professionals in de gezondheidszorg nauwkeurigere diagnoses stellen en de patiëntenzorg verbeteren."

– Maria Paola Aquilone, European Marketing Manager Ultrasound Systems

Nu beschikbaar!

De nieuwe DeepInsight ‘the next stage’ voor Arietta® 750 and 850 DeepInsight is in Europa beschikbaar vanaf 9 november 2024.

Kom langs in Napels

Ontdek DeepInsight ‘the next stage’ LIVE bij Stand 18-19 op EUROSON 2024. Van 9 tot 11 november in Napels.

