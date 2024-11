Monsha'at: Tag 2 von Biban 2024 legt die Messlatte für saudisches Unternehmertum mit Verträgen im Wert von über 1,35 Mrd. Saudi-Riyals höher

RIAD, Saudi-Arabien, Nov. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am zweiten Tag des Biban24-Forums wurden 20 Verträge im Wert von mehr als 1,35 Mrd. Saudi-Riyals unterzeichnet. Im Einklang mit der Vision 2030 wurden diese Partnerschaften und Vereinbarungen ins Leben gerufen, um die blühende Unternehmergemeinschaft in Saudi-Arabien zu stärken und das Unternehmertum im Königreich und darüber hinaus zu fördern.

An Tag 2 des Biban-Treffens wurde die Aufmerksamkeit auf das Wachstum Saudi-Arabiens als globales Investitionszentrum gelenkt. Zu den Höhepunkten eines weiteren ereignisreichen Tages auf dem Forum gehörte die Ankündigung mehrerer wichtiger Vereinbarungen mit führenden lokalen und regionalen Unternehmen durch die Social Development Bank (SDB).

Die SDB unterzeichnete Partnerschafts- und strategische Vereinbarungen mit führenden Einrichtungen und Organisationen wie dem Industrieministerium, dem Gesundheitsministerium und der Albilad Bank. Die SDB wird eng mit diesen Einrichtungen zusammenarbeiten, um Unternehmer in den Bereichen Industrie, Gesundheit und Technologie zu unterstützen und zu finanzieren. Die SDB wird auch mit jedem Partner zusammenarbeiten, um den Zugang zu elektronischen Zahlungsdiensten zu ermöglichen, um die finanzielle Nachhaltigkeit von Verbänden zu erreichen und Freiberufler zu unterstützen.

Die Innovation war noch nie so wichtig wie heute, um die einzigartigen Herausforderungen zu bewältigen, denen sich KMU und Unternehmer in der ganzen Welt gegenübersehen. Die Förderung eines günstigen Umfelds, in dem Investoren, Unternehmen und Unternehmer in die Lage versetzt werden, innovativ zu sein und wirklich bahnbrechende Unternehmen, Partnerschaften und Vereinbarungen auf den Weg zu bringen, ist der Schlüssel zur Freisetzung des Potenzials – des Potenzials der aufstrebenden Start-ups, der Region und des globalen KMU-Ökosystems als Ganzes. Biban24 ist genau darauf ausgerichtet und bietet sinnvolle Bausteine für einen nachhaltigen Erfolg.

Die größte Veranstaltung ihrer Art im Königreich, Biban24 – das Vorzeigeforum für Start-ups und KMU – findet vom 5. bis 9. November 2024 im Riyadh Front Exhibition & Conference Center statt.

Die von Monsha'at, der Generalbehörde für kleine und mittlere Unternehmen des Königreichs Saudi-Arabien, organisierte Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto Global Destination for Opportunities.

https://bibanglobal.sa/

Kontakt:

Tarek Chahine

tchahine@webershandwick.com