Bitget Protection Fund erreicht 424 Millionen US-Dollar im Durchschnitt, ein Anstieg von 40 % gegenüber dem ersten Comm

VICTORIA, Seychellen, Nov. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, das führende Unternehmen für Kryptowährungsaustausch und Web3, hat die neueste Bewertung seines Schutzfonds für Oktober 2024 veröffentlicht. Der Fonds, eine wesentliche Absicherung für die Börse, zeigt die laufenden Maßnahmen der Plattform zur Sicherung der Nutzer-Assets und zur Wahrung der finanziellen Stabilität. Im Oktober zeigte der Schutzfonds eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, wobei der höchste gemeldete Wert am 30. Oktober bei 473 Millionen US-Dollar lag. Der Monatsdurchschnitt lag bei 424 Mio. US-Dollar, während der niedrigste Wert des Fonds am 11. Oktober mit 391 Mio. US-Dollar verzeichnet wurde. Diese Bewertungsbandbreite zeigt, dass Bitget in der Lage ist, seinen Schutzfonds trotz schwankender Marktbedingungen aufrechtzuerhalten.

Der Bitget Protection Fund wurde 2022 mit einem Anfangswert von 300 Millionen US-Dollar aufgelegt, um Nutzern, die sich auf dem Kryptomarkt bewegen, ein zusätzliches Maß an Sicherheit zu bieten. Diese Initiative wurde entwickelt, um eine konsistente und transparente finanzielle Absicherung zu bieten, die das digitale Vermögen der Nutzer unabhängig von der Marktdynamik schützt. Seit seiner Gründung hat Bitget dafür gesorgt, dass der Schutzfonds stets weit über seinem ursprünglichen Wert liegt, was die finanzielle Stabilität der Plattform und ihr Engagement für ein sicheres Handelsumfeld unterstreicht.

Die stabile Bewertung des Protection Fund im Oktober 2024 zeigt den Ansatz von Bitget, Vermögenswerte zu sichern, selbst wenn die globalen Kryptomärkte volatil sind. Durch die Aufrechterhaltung des Fonds deutlich über der 300-Millionen-Dollar-Schwelle signalisiert Bitget seine Bereitschaft, unvorhergesehene Herausforderungen in der Branche zu bewältigen, und unterstützt damit das Vertrauen der Nutzer in seine Plattform. Diese fortlaufenden Bemühungen zum Schutz von Vermögenswerten sind ein wesentlicher Bestandteil von Bitgets Ziel, eine zuverlässige Umgebung für Krypto-Investoren zu schaffen.

„Bei Bitget konzentrieren wir uns stark auf die Schaffung einer sicheren Umgebung, in der sich die Benutzer vertrauensvoll bewegen können, da sie wissen, dass ihre Vermögenswerte geschützt sind“, so Gracy Chen, CEO von Bitget. „Unser monatlicher Schutzbericht zeigt, dass wir uns weiterhin auf finanzielle Belastbarkeit und Transparenz konzentrieren. Unser Ziel ist es, in der Kryptoindustrie einen Standard für Vertrauen und Sicherheit zu setzen. Die Sicherheit unserer Nutzer hat für uns weiterhin oberste Priorität, während wir gemeinsam durch den Krypto-Raum navigieren.“

Zusätzlich zum Schutzfonds hat Bitget einen Proof of Reserves/Nachweis der Reserven (PoR) eingeführt, einen Mechanismus, der eine weitere Ebene der Transparenz in seine Geschäftstätigkeit bringt. Der Nachweis der Reserven wird monatlich aktualisiert und gewährleistet ein 1:1-Reservenverhältnis für die Vermögenswerte der Nutzer. Diese Struktur ermöglicht es den Nutzern, zu überprüfen, ob ihre Assets vollständig abgesichert sind, was das Vertrauen in die Vermögensverwaltungspraktiken der Plattform stärkt. PoR ist ein wichtiger Bestandteil des Sicherheitskonzepts von Bitget und bietet den Benutzern eine transparente und überprüfbare Aufzeichnung der Vermögensreserven der Plattform.

Der monatliche Bericht des Schutzfonds ist Teil der umfassenderen Strategie von Bitget, eine offene Kommunikation mit seinen Nutzern aufrechtzuerhalten, damit diese über die finanzielle Gesundheit der Plattform und ihre Maßnahmen zum Schutz von Vermögenswerten informiert bleiben. Die regelmäßige Berichterstattung über den Schutzfonds sowie die monatlichen Aktualisierungen des Nachweises der Reserven zeigen, dass Bitget sich für Transparenz und die Stärkung der Nutzer im Krypto-Sektor einsetzt.

Im Rahmen seines Engagements für die Sicherheit der Nutzer regt Bitget die Nutzer dazu an, den Schutzfonds-Bewertungsbericht für Oktober 2024 zu überprüfen und die Details zum Nachweis der Reserven auf der Bitget-Plattform nachzulesen. Diese Ressourcen sind für all diejenigen zugänglich, die sich für die finanziellen Sicherheitsvorkehrungen und das Engagement von Bitget für den Vermögensschutz interessieren.

Weitere Informationen zu den Sicherheitsmaßnahmen und Transparenzpraktiken von Bitget finden Nutzer hier auf der Website des Protection Fund.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu handeln, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kurs, Ethereum-Kurs und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST-, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

Risikowarnung: Die Preise für digitale Vermögenswerte können schwanken und Kursschwankungen unterliegen. Investieren Sie nur das, was zu verlieren Sie sich leisten können. Der Wert Ihrer Anlage kann beeinträchtigt werden, und es ist möglich, dass Sie Ihre finanziellen Ziele nicht erreichen oder Ihren Kapitaleinsatz nicht zurückerhalten können. Sie sollten immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen und Ihre eigene finanzielle Erfahrung und finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Maßstab für künftige Ergebnisse. Bitget haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden. Nichts in dieser Pressemitteilung ist als Finanzberatung zu verstehen.

