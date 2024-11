PTV Logistics remporte le prix Eco Performance pour son révolutionnaire planificateur d’itinéraires pour camions électriques

KARLSRUHE, Allemagne, 10 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PTV Logistics, leader mondial en matière de solutions innovantes de transport et de logistique, s’est vu décerner le prestigieux prix Eco Performance pour son planificateur d’itinéraires pour camions électriques lors du « Zero Emission Summit » organisé par ETM Verlag. Cet événement, qui s’est tenu le 5 novembre dernier, a permis de rassembler les leaders du transport durable pour récompenser les progrès accomplis en faveur d’un avenir à faible émission de carbone dans le domaine de la logistique et du transport.

Considéré comme un outil de planification stratégique pour l’électrification des flottes, le planificateur d’itinéraires pour camions électriques répond aux exigences particulières à la planification d’itinéraires pour les camions et les camionnettes électriques. Il fonctionne avec des modèles de véhicules spécifiques (> 400) et des itinéraires réalistes, en tenant compte des variations de charge, des conditions météorologiques et des profils d’itinéraires. L’outil permet également de simuler différents scénarios de chargement en vue d’évaluer la faisabilité de l’itinéraire. Pour les opérateurs logistiques qui cherchent à réduire les émissions tout en maintenant la productivité, le planificateur d’itinéraires pour camions électriques constitue une ressource essentielle. Ce prix vient souligner l’engagement de PTV Logistics en faveur du développement durable et de l’application de technologies logistiques permettant de consolider à la fois les objectifs économiques et environnementaux.

« Nous sommes extrêmement honorés de recevoir le prix Eco Performance », indique Michael Hubschneider, Chef de produit principal chez PTV Logistics. « Notre planificateur d’itinéraires pour camions électriques contribue à l’établissement de l’électrification des flottes sur une base de données, faisant ainsi progresser l’avenir durable, efficace et axé sur la technologie de la logistique. Ce prix permet de renforcer notre engagement visant à réduire les émissions de CO₂ dans l’ensemble du secteur et à accompagner les professionnels de la logistique dans leur démarche de transition vers des solutions de transport électrique. »

Le prix Eco Performance, décerné lors du Zero Emission Summit, récompense les entreprises qui font preuve de responsabilité environnementale et d’efficacité économique, et dont les répercussions sociales sont conséquentes. Le planificateur d’itinéraires pour camions électriques de PTV Logistics établit de nouvelles normes en matière d’optimisation des itinéraires durables via l’utilisation d’une vaste base de données de modèles de véhicules électriques permettant de simuler divers scénarios de faisabilité et de budget. Seul outil de ce type actuellement disponible, il peut être utilisé par tous les constructeurs sans formation préalable et peut calculer des itinéraires pour l’ensemble des opérations de la flotte en un seul clic. Il se distingue par sa précision et sa convivialité.

Outre le planificateur d’itinéraires pour camions électriques, PTV propose de nombreuses solutions en faveur de l’électromobilité. Les développeurs peuvent calculer des itinéraires avec les mêmes modèles de véhicules, et une nouvelle version du planificateur d’itinéraires Map&Guide permet également de prendre en charge tous les modèles de véhicules électriques. Enfin, dans la catégorie la plus élevée de l’optimisation d’itinéraires, OptiFlow établit de nouvelles normes pour les flottes mixtes intégrant des véhicules électriques.

La demande en solutions durables ne cessant de croître, PTV Logistics s’engage à accompagner ses clients dans leur transition vers des opérations neutres en CO₂, en réalisant d’importantes économies et en réduisant leurs émissions en cours de route.

Pour obtenir de plus amples informations sur PTV Logistics et sur le planificateur d’itinéraires pour camions électriques, lauréat du prix Eco Performance, consultez le site Internet de PTV Logistics : https://www.ptvlogistics.com/en/solutions/ptv-ev-truck-route-planner