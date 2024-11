Olulise osaluse muutus

OÜ BREM Avarii ja AS Baltplast teavitasid Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group („SFG“) oma osaluste olulisest muudatusest. 21. oktoobril 2024 võõrandas AS Baltplast 2 000 000 SFG aktsiat OÜ BREM Avariile.

Alates 21. oktoobrist 2024 omab OÜ BREM Avarii 2 000 000 SFG aktsiat, mis esindab 5,5556% SFG hääleõiguslikest aktsiatest. Enne osaluse olulist muutust ei omanud OÜ BREM Avarii osalust SFGs.

Alates 21. oktoobrist 2024 omab AS Baltplast 7 835 931 SFG aktsiat, mis esindab 21,7665 % SFG hääleõiguslikest aktsiatest. Enne osaluse olulist muutust omas AS Baltplast 9 827 413 SFG aktsiat, mis esindas 27,3% kõigist SFG hääleõiguslikest aktsiatest.



AS Silvano Fashion Group

Juhatuse liige

Telefon: +372 6845 000

Email: info@silvanofashon.com