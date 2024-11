Monsha'at : Biban 2024 accélère la transformation de l'entrepreneuriat saoudien avec des accords d’une valeur de plus de 10,6 milliards de riyals saoudiens

RIYAD, Arabie saoudite, 11 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d'Arabie saoudite, Monsha'at, a franchi une nouvelle étape importante dans son parcours vers le réaménagement du paysage de l'entrepreneuriat saoudien, suite à l'annonce de 16 accords d'une valeur de plus de 10,6 milliards de riyals saoudiens au quatrième jour de Biban24.

En poursuivant ses efforts continus visant à autonomiser les entrepreneurs saoudiens et renforcer l'infrastructure des PME du Royaume, Monsha'at a également annoncé officiellement un large éventail d'accords permettant d’allouer des portefeuilles financiers substantiels pour financer la communauté d'entrepreneurs en rapide croissance en Arabie saoudite. Cela comprend un portefeuille d'une valeur de 3,1 milliards de riyals saoudiens, en collaboration avec Tayseer Finance, ainsi qu'un portefeuille évalué à 2 milliards de riyals saoudiens avec Lendo Company. Monsha'at a également annoncé un portefeuille de 1 milliard de riyals saoudiens avec Tarmeez Capital. Ces accords visent pleinement à fournir aux PME des tremplins vers le succès et à faciliter un accès plus fluide et plus rapide aux outils et ressources essentiels.

La National Commercial Bank (NCB) a également annoncé 15 nouvelles agences spécialisées destinées à soutenir les PMEs. Par ailleurs, Arab Bank a lancé "anb digital", une plateforme conçue pour permettre aux PME de soumettre les demandes de financement, de recevoir des approbations préliminaires et de signer des contrats électroniquement.

Le quatrième jour de Biban24, le forum phare des PME du Royaume, a également mis l'accent sur le développement des compétences et le renforcement des capacités, avec une série de séminaires et d'ateliers. Couvrant une diversité de sujets et de domaines d'intérêt, ces ateliers et séminaires ont été organisés pour permettre aux participants et aux entrepreneurs de la région et d'ailleurs d'accéder à des informations, des ressources et des connexions essentielles.

Organisé par Monsha’at, l’Autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d’Arabie saoudite, l'événement se déroule au Riyadh Front Exhibition & Conference Center. Tenue sous le thème « Destination mondiale pour les opportunités », la rencontre est axée sur la stimulation de la croissance et du développement de l'écosystème entrepreneurial saoudien pour les entrepreneurs locaux et internationaux.

Conformément à cet objectif et aux objectifs de la Vision 2030, le forum immergera les visiteurs et les participants dans une atmosphère propice à l'innovation, invitant les participants à explorer 9 domaines clés, ou "Portes". Il s'agit notamment des Portes de l’ « Autonomisation », des « Entreprises à croissance rapide », du « Financement et investissement », de la « Startup », de l’ « Innovation », du « E-commerce », du « Début », de la « Franchise » et du « Marché ».

Ces Portes sont des domaines spécialisés où les entreprises et les entrepreneurs auront l'occasion d'explorer comment promouvoir l’entreprenariat et réaliser leur potentiel commercial.

