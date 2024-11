EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.10.2024

EfTEN Real Estate Fund AS teenis oktoobris konsolideeritud üüritulu summas 2 570 tuhat eurot, mis on 19 tuhat eurot rohkem kui septembris. Suurenenud üüritulu on peamiselt seotud uue investeeringu - Härgmäe logistikakeskuse esimese kuu üürituluga. Fondi konsolideeritud EBITDA oli oktoobris 2 155 tuhat eurot, mis on 36 tuhat eurot vähem kui eelmisel kuul. EBITDA vähenemist põhjustasid sügisesed turunduskampaaniad kaubanduskeskustes ja kinnisvaraportfelli aasta lõpu hindamiskulud.

Oktoobris sõlmis fondi tütarettevõte EfTEN Härgmäe OÜ logistikakeskuse omandamiseks asjaõiguslepingu, mille käigus tasuti kinnistu eest 8 314 tuhat eurot, lisaks juba septembris makstud 515 tuhande euro suurusele ettemaksule. Omandamine finantseeriti 7 300 tuhande euro suuruse pangalaenu ja kontserni omavahenditega. Investeeringu esmane üüritootlus on 7,6%.

Fondi tütarettevõtete pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli oktoobri lõpus 5,26%, langedes kuuga 0,09 protsendipunkti ja aasta alguse tipust 0,63 protsendipunkti.

EfTEN Real Estate Fund AS teenis selle aasta kümne kuuga konsolideeritud üüritulu kokku 25 615 tuhat eurot, mis on 1,2% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Fondi kinnisvarainvesteeringute neto üüritulu (NOI) oli 24 717 tuhat eurot, kasvades 0,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Fondi selle aasta kümne kuu EBITDA oli 21 808 tuhat eurot, mis on 0,1% vähem kui eelmisel aastal samal perioodil.

2024. aasta kümne kuuga teenis EfTEN Real Estate Fund AS 8 924 tuhat eurot konsolideeritud vaba rahavoogu (EBITDA, millest on maha arvatud laenumaksed ja intressikulu), mis on 709 tuhat eurot vähem kui eelmisel aastal samal perioodil. Rahavoo vähenemist põhjustas EURIBORi tõus. Fondi kümne kuu tulemustel põhinev potentsiaalne brutodividend on 65,99 senti aktsia kohta, mis on 7,2% vähem kui eelmisel aastal. Fondi juhtkonna eesmärgiks on teha 2025. aasta kevadel aktsionäridele ettepanek maksta fondi 2024. aasta kasumist dividendi 1 euro aktsia kohta. Selline dividendimakse eeldab, et osa madala laenukoormusega tütarettevõtete laenukohustusi refinantseeritakse, mille osas on juhtkond läbirääkimisi juba alustanud. Täpsemad arvutused dividendimakse suuruse kohta tehakse ja avalikustatakse pärast refinantseerimislepingute sõlmimist.

EfTEN Real Estate Fund AS-i puhasväärtus aktsia kohta oli 31.10.2024 seisuga 20,2779 eurot ning EPRA NRV 21,0996 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas oktoobris 0,7%.

