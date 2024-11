Coop Pank AS 2024. aasta oktoobri tulemused

Coop Panga 2024. aasta oktoobrikuu majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas oktoobris 2400 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 1100 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 203 900-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 91 200-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 15%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas oktoobris 47 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,88 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 14 miljoni euro võrra ja eraklientide hoiused kasvasid 4 miljoni euro võrra. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 29 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 7%.

Panga laenuportfell kasvas oktoobris 22 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,68 miljardi euroni. Kodulaenud kasvasid 11 miljonit, ärilaenud kasvasid 7 miljonit, liising kasvas 3 miljonit ja tarbimisfinantseerimine kasvas 1 miljon eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 12%.

Oktoobris tehti laenude allahindluseid 0,5 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta kümne esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kahanenud 5% ja tegevuskulud kasvanud 17%.

Pank teenis oktoobris 2,4 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta kümne esimese kuuga on pank teeninud kokku 28,2 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 18% vähem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli oktoobris 13,9% ja kulu-tulu suhe 52%.





Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu kommentaar:

„Oktoobris kasvas nii Coop Panga klientide arv, hoiused kui ka laenuportfell.

Klientide arvu ja aktiivselt arveldavate klientide baasi kasvatamine on praegu kodumaise Coop Panga üks peamine fookus. Sellele on reageerinud ka teised turuosalised alandades oma klientide hoidmise nimel hinnakirjasid ja tehes aktiivselt kampaaniaid. Pankade vahelisest konkurentsist võidavad kliendid, kes on nüüd motiveeritumad oma igapäevased panganduskulud ja pakutavad hüved läbi kalkuleerima ning otsivad turul endale parimat kodupanka.

Oktoobris tegi euribor tugeva languse, mis kergendab paljude finantskoormust, aga samas mõjub pärssivalt panga intressituludele. Sellega koos langesid oluliselt ka enamike Eestis tegutsevate pankade hoiuste intressid, mis on kapitaliturgude baasintresside languse kontekstis loogiline trend ja viiteajaga hakkab see vähendama ka panga intressikulusid.

Laenuportfelli kasvu on viimasel ajal vedanud enamasti eraisikud, ent nüüd, mil intressitasemed on langustrendis, on ka kohalikud ettevõtted investeerimisjulgust juurde saamas. Lisaks hoogustab praegu liisingute võtmist ka järgmisel aastal kehtima hakkav automaks.

Kokkuvõttes saavutas Coop Pank oktoobris korraliku kasumi 2,4 miljonit eurot. Coop Panga omakapitali tootlus on aasta algusest olnud 17,3% ja kulu-tulu suhe 48%.“

Coop Panga põhjalikumad finantsaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 203 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231





Manus