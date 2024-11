COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris – 12 novembre 2024

Bureau Veritas continue de renforcer ses capacités dans le secteur de l'énergie et des énergies renouvelables grâce à l'acquisition de Versatec Energy B.V.

Bureau Veritas , leader mondial de l’industrie des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), annonce aujourd'hui l'acquisition de Versatec Energy B.V., une société de conseil technique indépendante, spécialisée dans l'industrie de l'énergie offshore et onshore. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie LEAP | 28 de créer une nouvelle place forte dans le segment des énergies renouvelables, en forte croissance. Cette transaction souligne l'engagement du Groupe en matière de transition énergétique et consolide sa position d’acteur clé pour bâtir un secteur de l'énergie durable et sûr.

Bureau Veritas contribue à l'efficacité du secteur de l'énergie en fournissant à ses clients énergétiques des solutions de bout en bout répondant aux défis immédiats et futurs de la transition énergétique tout en développant et en exploitant des actifs renouvelables innovants. L'acquisition de Versatec Energy B.V. est un mouvement stratégique qui renforce la position de Bureau Veritas en tant que partenaire privilégié pour la conformité technique et la réduction des risques industriels dans le secteur de l'énergie. Cette acquisition permet à Bureau Veritas d'élargir son offre de services dans des domaines clés tels que le pétrole et le gaz, l'énergie nucléaire et les solutions d'énergies renouvelables comme l'éolien offshore ou le stockage et l'utilisation de la capture du carbone (CCSU).

Versatec Energy B.V. est une société de conseil technique spécialisée dans l'industrie de l'énergie offshore. Elle capitalise sur plus de 40 ans d'expertise dans cinq domaines

principaux : santé, sécurité et environnement, excellence opérationnelle, qualité et conformité technique, documentation technique et formation, et solutions numériques avancées. Les experts de Versatec Energy B.V. ont élaboré des méthodologies reconnues dans les domaines de la mise en service et du démarrage des installations, de l’audit des actifs, de l'assurance et de la préparation opérationnelles, et de la gestion de projet. La société a son siège social aux Pays-Bas et emploie 35 experts et consultants hautement qualifiés et a généré un chiffre d’affaires de 4,2 millions d'euros en 2023. Depuis sa création, Versatec Energy B.V. a participé à plus de 1 500 projets en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas, commente : « L'acquisition de Versatec Energy B.V. élargit nos capacités dans le secteur des énergies classiques et renouvelables, avec une expérience prouvée dans toutes les phases du cycle de vie d’une installation, et un focus particulier sur l'industrie de l'énergie offshore. Leur expertise renforcera notre position dans ce nouveau bastion de croissance. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tous les nouveaux collègues de Versatec Energy au sein de notre entreprise ».

Klaas-Otto Ykema, PDG de Versatec Energy, ajoute : « Ayant passé deux décennies dans le secteur de l'énergie offshore, j'ai toujours admiré la diversité et la qualité des compétences de Bureau Veritas en matière d'essais, d'inspection et de certification. Unir nos forces permettra de poursuivre le développement d’une entreprise de taille avec ambition et un portefeuille de clients mondial, grâce à nos compétences et talents uniques développés au cours des 40 dernières années dans tous les domaines du secteur de l'énergie. »

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

À propos de Versatec Energy B.V.

Versatec Energy est une société internationale de conseil technique au service de l'industrie de l'énergie, allant des énergies renouvelables, à l'éolien offshore jusqu’au stockage et de l'utilisation du captage du carbone (CCSU) pour les industries alimentaire et pharmaceutique, maritime, énergétique, pétrochimique, pétrolière et gazière. Depuis plus de 40 ans, Versatec fournit une expertise dans toutes les phases du cycle de vie d'une installation. Nos solutions flexibles et novatrices visent à réduire les risques liés au projet et à l’exploitation, ainsi que les coûts d'exploitation. Versatec aide à limiter les risques industriels et offre une expertise technique à des projets dans le monde entier dans les domaines de la sécurité technique des procédés, de l'excellence opérationnelle et des solutions logicielles Smart Data. Notre objectif est d'être le partenaire incontournable de nos clients en matière de conformité technique.

Pour plus d'informations, visitez https://versatec.nl/, et suivez-nous sur Linkedin.

