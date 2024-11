Le Groupe Dékuple renforce sa présence sur le marché de la fidélisation avec une prise de participation majoritaire dans CoupdePoing

Paris, le 12 novembre 2024 (8h00) – Le Groupe DÉKUPLE, expert européen en communication et data marketing, annonce une prise de participation majoritaire au capital de la société CoupdePoing. Cette opération permet au Groupe DÉKUPLE de renforcer ses positions sur le marché de la fidélisation, où il ambitionne de devenir l’un des leaders du marché en France avec des perspectives de développement à l’international.

Fondée en 1985, CoupdePoing est une agence reconnue pour ses solutions BtoB en fidélisation client, motivation des salariés et développement commercial. Elle dispose de son siège et de sa base logistique à Nice, ainsi que d’antennes commerciales à Lyon et Paris.

La fidélisation étant au cœur de la stratégie du Groupe DÉKUPLE, ce rapprochement vise à intégrer sa filiale spécialisée, Leoo, au sein de Coup de Poing. L'objectif est de combiner les expertises complémentaires des deux entités afin de former un acteur incontournable sur le marché. La nouvelle entité CoupdePoing enrichit ainsi sa gamme de prestations pour couvrir désormais les domaines de la fidélisation BtoB et BtoC, du parrainage, de l’incentive commercial et de l’innovation collaborative. Son offre se distingue également par un large choix de récompenses, incluant des cadeaux physiques, des voyages, des services professionnels et des cartes cadeaux ainsi qu’une logistique maîtrisée de bout en bout.

En complément, ce rapprochement permettra de mutualiser une part importante de sourcing et de logistique. Cette union contribuera à améliorer la qualité du service au bénéfice des clients, tout en renforçant la présence du Groupe dans des secteurs clés tels que le Retail, la Banque, l'Assurance, le BTP, les Services, la Santé, les Biens de consommation et la Technologie.

L’ambition du Groupe DÉKUPLE est de continuer à innover dans l’expertise stratégique de la fidélisation en poursuivant l’intégration de l'intelligence artificielle, notamment pour l’internationalisation des sites, le traitement automatique des bases de données, la création ou l’optimisation des process. Cette approche permettra de garantir à ses clients des solutions performantes, adaptées aux défis de demain, et de positionner le Groupe comme un leader sur le marché français, avec l'objectif de s'ouvrir progressivement au marché international.

Ensemble, Coup de Poing et Leoo génèrent un chiffre d'affaires annuel de plus de 11 M€ et une marge brute supérieure à 3 M€. Coup de Poing sera consolidée dans les comptes de DÉKUPLE à partir du 1er octobre 2024.

À propos du Groupe DÉKUPLE

DÉKUPLE est un acteur majeur européen de la communication et du data marketing cross-canal. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing, au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international.

Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Présent en Europe, en Chine et en Amérique du Nord, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL - www.dekuple.com

