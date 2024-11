Bitwise lanzará el primer ETP de Staking de Aptos en el mundo en la SIX Swiss Exchange

Primicia: El ETP de Staking de Aptos de Bitwise es el primer ETP de Aptos en el mundo y destaca el papel de liderazgo de Bitwise en la apertura de nuevas oportunidades dentro de la clase de activos emergente de las criptomonedas.





Aptos se conoce a menudo como una blockchain "lista para producción" debido a su increíble velocidad y eficiencia en costos. Recientemente, grandes instituciones financieras y marcas de consumo han optado por construir sobre esta blockchain. Staking: El ETP hará staking de los tokens Aptos que posee el producto, lo cual se espera genere rendimientos adicionales de aproximadamente el 4,7 % después de comisiones. A través de una inversión en este ETP cotizado, los inversores conservan una alta liquidez.





Zúrich, Suiza, 12 de noviembre de 2024: Bitwise Asset Management anuncia hoy que el nuevo Bitwise Aptos Staking ETP (Ticker APTB; ISIN DE000A4AJWU3) se incluirá en la SIX Swiss Exchange el 19 de noviembre de 2024. Este producto será el primer ETP de Staking de Aptos en el mundo.

Bitwise ha desarrollado APTB para ofrecer a los inversores institucionales y privados un vehículo regulado que cuenta con una infraestructura de custodia, auditoría, administración y staking de primer nivel. APTB está respaldado físicamente y utiliza los Aptos subyacentes para hacer staking, lo cual se espera que genere un rendimiento de aproximadamente 4,7 % después de comisiones, que se acumula directamente en el ETP.

Aptos se lanzó en 2022 como una blockchain de capa 1 de alto rendimiento, dos años y medio después de Solana y siete años después de Ethereum. Aptos es valorada por su capacidad para habilitar aplicaciones de escala empresarial gracias a su revolucionaria eficiencia. La blockchain ha crecido rápidamente, con más de 8 millones de usuarios activos mensuales debido a su alto rendimiento.

Aptos Labs, una de las fuerzas impulsoras detrás del desarrollo de la blockchain, está liderada por un equipo de alto nivel que previamente trabajó en la iniciativa blockchain de Meta. La tecnología de Aptos cuenta con el apoyo de inversores institucionales de renombre como Andreessen Horowitz, Apollo Global Management, PayPal Ventures, Multicoin Capital y Franklin Templeton Investments.

El ETP de Staking de Aptos es el segundo producto que Bitwise lanza en Europa dentro de su serie de productos de retorno total, después del ETP de Staking de Ethereum de la empresa (ISIN DE000A3G90G; WKN A3G90G), que recientemente superó un volumen de 50 millones de dólares estadounidenses.

Hunter Horsley, CEO y cofundador de Bitwise, declaró: “Desde hace siete años, Bitwise ha sido un socio comprometido para los inversores que buscan comprender y aprovechar las oportunidades de esta nueva clase de activos de criptomonedas. Con la introducción de ETPs al contado de Bitcoin y Ethereum en Estados Unidos este año, muchos inversores han comenzado a incorporar activos digitales en sus carteras. Con el lanzamiento del Bitwise Aptos Staking ETP, ampliamos nuestra oferta, proporcionando acceso a una de las blockchains de próxima generación más emocionantes”.

"Accesibilidad es el núcleo del ecosistema de Aptos. Cada día, usuarios de todo el mundo y con distintos niveles de experiencia crean, comercian y construyen sobre Aptos", enfatizó Bashar Lazaar, Jefe de Subvenciones y Ecosistema en la Fundación Aptos. "Este ETP facilita el acceso al ecosistema Aptos y abre la puerta a nuevas voces, desarrolladores y audiencias que podrán participar de forma segura y transparente".

“Como líder en la gestión de activos de la industria, Bitwise está bien posicionado para expandir la inclusión financiera a nivel global”, afirmó Mo Shaikh, CEO y cofundador de Aptos Labs y un actor clave en el ecosistema Aptos. “El ETP de Staking de Aptos es un paso significativo para el futuro de la adopción institucional y confirma la confiabilidad, escalabilidad y velocidad de la blockchain de Aptos. Espero ver el nuevo potencial que liberará en un futuro próximo”.

Bradley Duke, Jefe de Europa en Bitwise, añadió: “Este año hemos visto un creciente interés de los inversores europeos en la clase de activos digitales. El ETP de Staking de Aptos ha sido diseñado para inversores institucionales de visión avanzada y para personas interesadas en criptomonedas que buscan una opción de alta calidad para participar en una blockchain prometedora a través de un envoltorio regulado. Estamos encantados de introducir APTB con una cotización primaria en la SIX Swiss Exchange”.

APTB es el décimo ETP de Bitwise en Europa, y se suma a una línea de productos que incluye el mayor y más líquido ETP de Bitcoin respaldado físicamente (BTCE) y el rápidamente creciente ETP de Staking de Ethereum (ET32) lanzado a principios de este año. APTB es el primer producto lanzado tras la adquisición de ETC Group por parte de Bitwise en agosto. Después de su cotización en la SIX Swiss Exchange, Bitwise planea ofrecer este nuevo ETP en otras importantes bolsas europeas.

El staking es un enfoque novedoso para que los propietarios de criptoactivos generen rendimientos. Cuando los propietarios de tokens bloquean sus tokens como garantía para validar transacciones en una red blockchain de prueba de participación (PoS), contribuyen a la seguridad de la blockchain y reciben tokens adicionales como recompensas. En muchos aspectos, esto es comparable a la distribución de dividendos en acciones. Para obtener más información, consulte la guía de staking publicada en el sitio web de Bitwise.

– Fin –

Resumen del Producto

Nombre del ETP: Bitwise Aptos Staking ETP Ticker APTB ISIN DE000A4AJWU3 Rentabilidad esperada por staking (después de comisiones)* 4,7 % TER 0,85 % p.a.

*Representa los rendimientos esperados de staking que se acumulan en el ETP, expresados en un porcentaje anualizado. Esta cifra puede variar en función de los precios de mercado de los activos en staking de APT y se ajusta periódicamente.

Sobre Bitwise

Bitwise es uno de los principales gestores de activos especializados en criptomonedas a nivel mundial. Miles de asesores financieros, oficinas familiares e inversores institucionales en todo el mundo se han asociado con nosotros para comprender y aprovechar las oportunidades que ofrecen las criptomonedas. Desde 2017, Bitwise ha acumulado una trayectoria de éxito en la gestión de una amplia gama de soluciones tanto de índices como activas mediante ETPs, cuentas gestionadas de forma separada, fondos privados y estrategias de fondos de cobertura, tanto en EE. UU. como en Europa.

En Europa, Bitwise (anteriormente ETC Group) ha desarrollado durante los últimos cuatro años una innovadora y extensa gama de ETPs de criptomonedas, que incluye el mayor y más líquido ETP de Bitcoin de Europa y el primer ETP de una cesta diversificada de criptomonedas que replica un índice de Activos Digitales de MSCI.

Esta familia de ETPs de criptomonedas está domiciliada en Alemania y cuenta con la autorización de BaFin. Trabajamos exclusivamente con empresas de renombre del sector financiero tradicional y garantizamos que el 100 % de los activos se almacenen de forma segura y fuera de línea (Cold Storage) con custodios regulados.

Contacto de prensa:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 29290

schwarz@schwarzfinancial.com

Important information

This article does not constitute investment advice, nor does it constitute an offer or solicitation to buy financial products. This article is issued by Bitwise Europe GmbH (“BEU”), a limited company domiciled in Germany, for information only and in accordance with all applicable laws and regulations. BEU gives no explicit or implicit assurance or guarantee regarding the fairness, accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained therein. It is advised not to rely on the fairness, accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained therein. Please note that this article is neither investment advice nor an offer or solicitation to acquire financial products or cryptocurrencies.