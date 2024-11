La Légion royale canadienne, hôte de la cérémonie nationale du jour du Souvenir 2024 du Canada

OTTAWA, Ontario, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, ce sont près de 35 000 personnes qui se sont rassemblées au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa pour la cérémonie nationale du jour du Souvenir. Elles se sont jointes à des milliers d'autres personnes qui, partout au pays, ont participé à des cérémonies pour témoigner leur gratitude envers les vétérans de notre pays qui sont tombés au champ d'honneur.

« Lorsque nous disons que nous nous souviendrons d'eux, nous le pensons vraiment, de souligner Berkley Lawrence, président national de La Légion royale canadienne. Nous nous souviendrons de leur bravoure, de leurs sacrifices et de la façon dont leur altruisme nous a permis de vivre libres aujourd'hui ».

La cérémonie de la Légion royale canadienne a débuté par le défilé des anciens combattants et vétérans, suivi de défilés de contingents, d'une salve de 21 coups de canon et d'éléments traditionnels et marquants, tels que l'interprétation de la Sonnerie aux morts. Un impressionnant défilé aérien de quatre CF18 Hornet a également souligné le 100e anniversaire de l'Aviation royale du Canada. La cérémonie de cette année a également souligné le 80e anniversaire du jour J.

Cette année, l'Acte du Souvenir a été lu en anglais, en français et en mitchif, une langue autochtone.

Cette année, la Mère nationale de la Croix d'argent, Mme Maureen Anderson, a déposé une couronne au nom de toutes les mères qui ont perdu des enfants au service de leur pays, et en souvenir de ses deux fils, les sergents Ron Anderson et Ryan Anderson, qui ont tous deux été confrontés aux troubles du syndrome de stress post-traumatique, directement lié à leur décès.

D'autres invités spéciaux ont déposé des couronnes au pied du Monument commémoratif de guerre du Canada, notamment la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary May Simon, le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, la ministre des Anciens Combattants, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, et la cheffe d'état­major de la Défense, la générale Jennie Carignan. Le président national de la Légion, M. Berkley Lawrence, a déposé une couronne en compagnie de représentants de la jeunesse canadienne – gagnants séniors des concours littéraires et d'affiches de La Fondation nationale Légion. Des représentants de groupes de vétérans et d'autres organismes, ainsi que des particuliers, ont aussi tenu à rendre hommage de la même façon.

Dans la foulée de la cérémonie, des centaines de personnes ont déposé leur coquelicot sur la tombe du Soldat inconnu, ce qui en soi constitue un moment émouvant et saisissant qui se répète chaque année, le 11 novembre. Au cours de la soirée du jour du Souvenir, une animation de milliers de coquelicots virtuels représentant les Canadiens tombés au champ d'honneur et glissant en cascade sur la tour de la Paix sur la Colline du Parlement, ainsi que sur le bâtiment du Sénat, et au Centre national des Arts, s'est poursuivi jusqu'à minuit.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 260 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

