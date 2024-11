Crakmedia annonce une contribution philanthropique de 3 ans avec la Fondation du CHU de Québec

QUÉBEC, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crakmedia, leader mondial dans le domaine du marketing numérique, est fière d’annoncer une contribution philanthropique avec la Fondation du CHU de Québec, renforçant ainsi son engagement à soutenir des causes qui ont un impact significatif sur la communauté :

« Ce partenariat me rend particulièrement fier. En tant que dirigeant d’entreprise, je crois à l’importance de redonner à la communauté. M’impliquer dans des projets qui sont proches ou qui peuvent toucher la réalité de mes employé(e)s et de leur famille, c’est quelque chose qui me tient à cœur. Faire le bien et bien le faire, c’est une de mes préoccupations d’entrepreneur et ce partenariat avec la Fondation du CHU de Québec en est l’exemple parfait », a déclaré Nicolas Chrétien, président et fondateur de Crakmedia.

Crakmedia a toujours prôné l’engagement social, convaincue que chaque entreprise a un rôle à jouer dans le développement et le soutien de sa communauté. En plus de sa contribution financière à la mission, l’entreprise de Québec est aussi partenaire de divers événements de la Fondation du CHU, comme le Bal des Grands Romantiques et Kilimandjaro à Québec .

Cette nouvelle entente de 75 000 $ sur les trois prochaines années appuiera entre autres la Fondation dans ses activités de recherche, d’acquisition d’équipement ainsi que dans son engagement financier pour soutenir la naissance du nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec-Université Laval. Ce nouvel hôpital ultramoderne de classe mondiale offrira une expérience médicale innovante, efficiente et unique au Québec.

« Nous sommes très heureux chez Crakmedia de s’ajouter aux dizaines d’entreprises de la région qui soutiennent l’importante mission d’innovation de la Fondation du CHU, essentielle à l’amélioration des soins de santé dans notre communauté », a affirmé Olivier C. Bouchard, chef des opérations chez Crakmedia.

À PROPOS DE CRAKMEDIA

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Ses domaines d’activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l’analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l’optimisation pour les moteurs de recherche, l’achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe. Pour plus d’informations: crakmedia.com

À PROPOS DE LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC

Chef de file philanthropique performant, influent et innovant, la Fondation du CHU de Québec fait la différence pour la santé des gens, de la naissance à la fin de vie, en appuyant financièrement l’humanisation des soins de santé du plus grand complexe de soins spécialisés au Québec afin qu’il puisse offrir une meilleure qualité des services médicaux et qu’il contribue à la recherche et à l’enseignement tout en restant à la fine pointe des innovations technologiques.

Pour en apprendre davantage sur la Fondation: fondationduchudequebec.org





Caroline Perron

Responsable des relations publiques

Crakmedia

cperron@crakmedia.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8bd1e77d-d797-4706-833c-4ede93fbeda2/fr