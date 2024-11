LHV Groupi allutatud võlakirjade märkimistulemused

Teisipäeval, 12. novembril 2024 lõppes AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Kokku osales märkimisel 2293 unikaalset investorit, kes märkisid võlakirju 49,64 miljoni euro ulatuses. Seega märgiti emissiooni 20 miljoni eurone maht 2,5 korda üle.

Võlakirjade märkimisperiood algas 29. oktoobril 2024 kell 10 ja lõppes 12. novembril 2024 kell 16.

Kooskõlas Finantsinspektsiooni poolt 28. oktoobril 2024 kinnitatud LHV Groupi allutatud võlakirjade prospektiga otsustas LHV Groupi nõukogu emissiooni märkimistulemused, emissiooni mahu ja pakutavate võlakirjade jaotuse järgmiste põhimõtete järgi:

kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti; kuni 5 000 euro suurused märkimised rahuldatakse täies mahus LHV varasemate mitte-professionaalsete investorite ja klientide osas ning kuni 2 000 euro suurused märkimised teiste mitte-professionaalsete investorite osas; LHV varasematele mitte-professionaalsetele investoritele jaotatakse 33,50% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5 000 eurot; LHV varasematele mitte-professionaalsetele klientidele jaotatakse 27,50% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5 000 eurot; uutele mitte-professionaalsetele investoritele jaotatakse 20% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2 000 eurot; institutsionaalsetele (professionaalsetele) investoritele jaotatakse 20% nende märgitud mahust; komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni.

"Oleme investoritele tänulikud, et saime toetust LHV edule nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Kasutame kaasatud kapitali omavahendite koosseisus, mis võimaldab meil jätkata hoogsat laenuportfelli ja muude ärimahtude suurendamist. Ühtlasi saime omalt poolt pakkuda langevate intressitasemete keskkonnas atraktiivse tootlusega investeerimisvõimalust," ütles LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu.

LHV Group väljastab emissiooni tulemusel 20 000 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastamistähtajaga 15. november 2034. Allutatud võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 15. novembril 2024 või sellele lähedasel kuupäeval ning noteeritakse Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas 18. novembril 2024 või sellele lähedasel kuupäeval. Tegemist oli 2023. aastal kinnitatud võlakirjaprogrammi raames korraldatud teise emissiooniga. Sama programmi raames on varasemalt emiteeritud 35 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju ning kokku on võlakirjaprogrammi alusel võimalik kaasata kuni 200 miljonit eurot.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1200 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 448 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 116 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 169 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee