Neuilly-sur-Seine, France – 12 novembre 2024

Bureau Veritas se classe parmi les entreprises les plus performantes dans l’évaluation S&P Global (DJSI)

Bureau Veritas est fier et honoré d’annoncer avoir amélioré sa performance ESG dans l'évaluation menée par S&P Global via son Corporate Sustainability Assessment (CSA). Pour l'année 2024, la société a obtenu un score de 84 points sur 100, se classant ainsi deuxième parmi les 184 entreprises présentes dans la catégorie Industrie des Services Professionnels – englobant le secteur du TIC.

Cet accomplissement est le fruit des progrès réalisés sur les différents volets ESG (environnement, social et enjeux de gouvernance). Concernant le premier axe, Bureau Veritas poursuit l’avancée de sa Politique de Gestion Environnementale. Sur le plan social, l'accent a été mis sur le renforcement de la Satisfaction Clients. En termes de gouvernance, Bureau Veritas a tiré parti de bonnes pratiques en matière de Transparence et de Reporting, ainsi que de Gestion des Risques et des Crises.

Cette distinction marque la sixième année consécutive où Bureau Veritas se classe parmi les entreprises les plus performantes du DJSI (Dow Jones Sustainability Indices). Cela témoigne des efforts continus déployés par la société pour incarner un modèle de référence dans son secteur en matière de durabilité, initiative portée par ses 83 000 Trust Makers, à tous les niveaux de l’entreprise.





À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Avec la vision d’être le partenaire privilégié de ses clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com . Suivez-nous aussi sur LinkedIn et sur X/Twitter (@bureauveritas).

A PROPOS DU S&P GLOBAL CSA

Le S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) est une évaluation annuelle des pratiques des entreprises en matière de durabilité. Elle couvre plus de 13 000 entreprises du monde entier, en utilisant une méthodologie cohérente, basée sur des règles, avec des approches spécifiques pour 62 secteurs d'activité différents. Il y a environ 110 questions pour chaque secteur, chaque question relevant de l'un des 23 thèmes ou critères différents. Les critères relèvent de l'une des trois dimensions : Environnementale ("E"), Sociale ("S"), et Gouvernance et économique ("G"). Certains critères sont communs à tous les secteurs, tandis que d'autres sont spécifiques à un secteur. Le CSA génère un score ESG total pour chaque entreprise couverte ainsi que des scores individuels pour les trois dimensions, 100 étant le meilleur score dans chaque cas.

