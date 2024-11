Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten rechtssicher und zuverlässig umsetzen

Regulatorisches Umfeld am deutschen und europäischen Kapitalmarkt wird zunehmend strenger und umfangreicher

FRANKFURT, Germany, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das regulatorische Umfeld für börsennotierte Unternehmen in Deutschland und Europa bleibt dynamisch. Die Gesetzgeber legen den Emittenten nicht nur regelmäßig neue Veröffentlichungspflichten auf, bzw. passen bestehende Regelungen fortwährend an. Ebenso werden die Anwendungsbereiche auf immer größere Gruppe ausgeweitet, die Durchsetzung der Vorschriften wird forciert und bei Nichterfüllung werden Sanktionen verschärft.

Der Fokus liegt auf einer stärkeren Transparenz, einer verbesserten Corporate Governance und einer Betonung der Nachhaltigkeit. Die Entwicklung ist dabei durch EU-weite und nationale Vorschriften geprägt, die in ihren Anforderungen stetig steigen.

Die betroffenen Unternehmen und ihre Compliance- sowie Investor Relations-Verantwortlichen stellt das dynamische Umfeld vor wachsende Herausforderungen. Sie müssen einerseits den aktuellen Stand regulatorischer Anforderungen und Risiken ständig im Blick behalten, andererseits die Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden, Handelsplattformen und Stakeholdern effektiv und effizient in die Geschäftsprozesse integrieren und kontinuierlich überwachen.

Webinar hilft Emittenten, steigenden Anforderungen gerecht zu werden

Worauf die Verantwortlichen aktuell besonders achten müssen, und welche Mittel zur Verfügung stehen, um gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, darum geht es im kostenfreien Webinar „Pflichtmitteilungen – Wie Sie Rechtssicherheit und Reichweite effizient miteinander verbinden“.

Ob MAR, MiFID II, CSRD oder Transparenzrichtlinie – ein Experten-Panel informiert und diskutiert am 19. November (ab 16:00 Uhr) über aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich der Zulassungsfolgepflichten. Auf der Agenda stehen Themen von der rechtssicheren Ad-Hoc-Verbreitung gemäß EU-Listing Act bis hin zur Durchführung virtueller HVs.

Als Experten dabei sind Dr. Katharina Stüber, Partnerin der internationalen Anwaltskanzlei Baker McKenzie, Tobias Kautsch, Head of Rule Enforcement bei der Deutsche Börse AG, Investor Relations-Consultant Matthias Erler sowie Sven Baltrusch und Michael Winter als Lösungsspezialisten von Notified.

Notified, als weltweiter Anbieter von Kommunikationslösungen für die Investor Relations- und Public Relations-Arbeit, hat sein Angebot für kapitalmarktorientierte Unternehmen auf dem deutschen Markt jüngst erweitert. Seit dem 01. Oktober wird eine Lösung für das Erfüllen von Zulassungsfolgepflichten für Emittenten mit Herkunftsstaat Deutschland angeboten. „Mit unserer innovativen Lösung läuten wir eine neue Ära der Flexibilität, Kosteneffizienz und Nutzerfreundlichkeit ein. So bieten wir Emittenten auf Basis unserer umfangreichen Erfahrung eine einzigartige Unterstützung in der Erfüllung von Publizitätspflichten“, so Erik Carlson, Chief Product Officer von Notified.

Notified kann auf die globale, langjährige Erfahrung mit Pflichtmitteilungen in 19 Kapitalmärkten zurückgreifen. GlobeNewswire European Regulatory News (ERN) Deutschland ist eine umfassende Lösung für die Einreichung und Verbreitung von Pflichtmitteilungen, die speziell für den deutschen Markt entwickelt wurde. Die Plattform zielt darauf ab, sich nahtlos in die bestehenden GlobeNewswire-Dienste für den Versand von Pressemitteilungen zu integrieren und die besonderen Bedürfnisse der deutschen Pflichtpublizitäts-Kunden zu erfüllen. Damit rundet Notified die Palette von IR-Angeboten ab, die vom Webseiten-Hosting, über Webcasts von Events und Hauptversammlungen bis zum Kontaktmanagement reicht.

Weitere Informationen und kostenfreie Anmeldung zum Webinar unter LINK.

