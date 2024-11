OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 13.11.2024 KLO 13.40, YHTIÖKOKOUSKUTSU





KORJATTU: Oma Säästöpankki Oyj:n kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KORJAUS: Tällä tiedotteella korjataan 13.11.2024 klo 9.35 julkaistua tiedotetta. Suomen- ja englanninkielisen tiedotteen sisällössä on korjattu päivämäärä, jolloin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on viimeistään oltava tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon voidakseen osallistua yhtiökokoukseen. Korjattu päivämäärä on 5.12. klo 10.00 mennessä.





YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUSKUTSU

Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 10. joulukuuta 2024 klo 13.00 osoitteessa: Pikku-Finlandia, Honka-sali, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12.00. Kokoustarjoilut ovat ennen kokousta.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan:

Vuosipalkkiot:

• puheenjohtaja 72 000 euroa

• varapuheenjohtaja 54 000 euroa

• jäsen 36 000 euroa

Kokouspalkkiot:

• 1 000 euroa/kokous

• 500 euroa/sähköpostikokous ja/tai valiokunnan kokous

Yhtiön poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa toistaiseksi poistettavaksi kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytyksenä ollutta velvollisuutta, jonka mukaan hallituksen jäsenen on pitänyt sitoutua hankkimaan 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan OmaSp:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) eli jäsenten lukumäärä kasvaa yhdellä.

8. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen heidän suostumuksellaan nykyiset hallituksen jäsenet Aki Jaskari, Jaakko Ossa ja Jaana Sandström ja että uusina hallituksen jäseninä valitaan Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Carl Pettersson, Kati Riikonen ja Juha Volotinen. Valintojen edellytyksenä on, ettei Finanssivalvonnalla ole huomautettavaa valintoihin.

Kaikki muut ehdokkaat paitsi Carl Pettersson ehdotetaan valittavaksi vuoden 2024 ylimääräisessä yhtiökokouksessa alkavalle kaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Carl Petterssonin kausi alkaa 1.1.2025.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat valintahetkellä riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on yhtiön internetsivuilla

https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2024/ylimaarainen-yhtiokokous.

9. Kokouksen päättäminen





B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Oma Säästöpankki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2024/ylimaarainen-yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla verkkosivulla viimeistään 20.12.2024.





C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.11.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 14.11.2024 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.12.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2024/ylimaarainen-yhtiokokous; Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen egm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2024/ylimaarainen-yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

c) kirjeitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Oma Säästöpankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2024/ylimaarainen-yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

d) puhelimitse Innovatics Oy:lle numeroon 010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot:

nimi, syntymäaika - tai Y-tunnus puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika





Osakkeenomistajien Oma Säästöpankki Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.11.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 5.12. klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoja asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla ositteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2024/ylimaarainen-yhtiokokous.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevien osakkeiden nojalla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen egm@innovatics.fi tai kirjeitse osoitteeseeni Innovatics Oy, Yhtiökokous / Oma Säästöpankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Malli valtakirjasta on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.omasp.fi/yhtiokokous/vuosi-2024/ylimaarainen-yhtiokokous.

4. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 2.12.2024 asti myös sähköpostitse osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi tai kirjeitse osoitteeseen Oma Säästöpankki Oyj, Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 6. krs., 00100 Helsinki. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Oma Säästöpankki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.11.2024 yhteensä 33 275 237 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on suoraan yhteensä 136 647 yhtiön omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.





Oma Säästöpankki Oyj

Hallitus





Lisätietoja:

Hanna Sirkiä, lakiasiainjohtaja, puh. +358 44 022 4604, hanna.sirkia@omasp.fi

Median haastattelu- ja lisätietopyynnöt:

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

