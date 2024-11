Métaux Genius conclut un accord d'option pour l'acquisition d'une participation de 100 % dans le projet de cuivre Timarighine, Royaume du Maroc

MONTRÉAL, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Genius Inc. (TSXV : GENI) (« Métaux Genius » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu le 12 novembre, 2024 une convention d’option visant l’acquisition d’une participation de 100 % dans le projet cuprifère Timarighine, situé dans le Royaume du Maroc. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de la société d’explorer et de développer ses actifs marocains, notamment les projets Timarighine, Tifernine (permis 3842500) et BMR (permis 384330), tout en faisant progresser ses activités d’exploration en Amérique du Nord.

À propos de la propriété de cuivre de Timarighine

La propriété de Timarighine est située dans la commune rurale de Tazzarine, dans le caïdat de Tazarine, district d'Agdez, province de Zagoura, dans la région marocaine du Drâa-Tafilalet. Située à environ 13 km au nord-ouest du village de Tazarine, la propriété se trouve sur le front sud du Jbel Saghro dans l’Anti-Atlas oriental, une région réputée pour ses minéralisations en cuivre, notamment le gisement d’Oumjrane situé à proximité. L’accès au site se fait par la route nationale R108, entre Nkob et Tazarine, suivie d’une piste directe vers la région de Timarighine. D’une superficie d’environ 55 km², la propriété comprend quatre permis d’exploration contigus (3842563, 3842734, 3842735 et 3842736).

La propriété de Timarighine se trouve dans une dépression orientée est-ouest sur le front sud du massif du Saghro d’âge précambrien. La minéralisation en cuivre se trouve le long des deux structures filoniennes parallèles « chapeau de fer », marquées par de vastes zones d’altération avec des oxydes de fer d’hématite et de goethite. Les structures minéralisées sont caractérisées par un système de cisaillement orienté NNE-SSW avec des brèchifications et veinules de carbonate-quartz-pyrite-chalcopyrite. Les deux principales veines minéralisées s’étendent sur environ 650 mètres et 300 mètres de long, avec des largeurs variables allant jusqu’à 5 mètres (Figure 1 : Vue aérienne des principales structures minéralisées). La teneur élevée en cuivre identifiée dans ces zones laisse également entrevoir un potentiel de minéralisation en sulfures en profondeur, ce qui renforce le statut de la propriété de Timarighine en tant que cible d’exploration cuprifère de grande valeur.





Figure 1 : Les deux structures minéralisées parallèles, propriété de Timarighine.

L’échantillonnage de surface des zones de veines a donné des valeurs de cuivre allant jusqu'à 4,164 %*, comme le documente le rapport de Ansari A., 2021 (Contexte géologique et minier des permis de recherche du district cuprifère de Timarighine (Région de Tazarine ; Anti-Atlas oriental)). En outre, les études préliminaires indiquent que ces structures peuvent être reliées en profondeur par un réseau de veinules et de brèche tectonique.

*Avertissement concernant les données historiques : Les lecteurs sont informés que les résultats historiques proviennent de données et de rapports antérieurs préparés par les propriétaires précédents et d’autres sources. Métaux Genius Inc. n’a pas vérifié de façon indépendante les résultats d’exploration historiques. Le rapport cité plus haut est disponible sur demande auprès du Département des Mines de la Direction Régionale de la Région d'Errachidia – Province Drâa-Tafila, Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, du Royaume du Maroc.

Activités d’exploration récentes

L’échantillonnage initial effectué en surface par Métaux Genius sur les structures minéralisées a révélé des valeurs de cuivre atteignant jusqu’à 16,16 % Cu*, ce qui démontre le potentiel à haute teneur de la propriété. Plus récemment, dans le cadre d’un processus de vérification diligente, GoldMinds Geoservices Inc. a mené un programme indépendant d’échantillonnage en surface, confirmant une minéralisation en cuivre avec des valeurs allant jusqu’à 2,9 % Cu. Ces résultats continuent de mettre en évidence le potentiel d’exploration de la propriété Timarighine.

*Les échantillons de surface, de par leur nature, sont sélectionnés de façon locale et peuvent ne pas représenter les valeurs de cuivre sous-jacentes.





Figure 2 : Les structures minéralisées montrant des veines avec carbonate-quartz-pyrite-chalcopyrite

Accord d’option

Cette acquisition stratégique sera complétée par des paiements en espèces d’un montant total de 600 000 dollars canadiens et des engagements de travaux d’un montant de 650 000 dollars canadiens au cours des trois prochaines années. Les termes de l’accord sont les suivants :

Calendrier de paiement en espèces :

Paiement initial : 50 000 dollars canadiens d’ici le 20 novembre 2024

50 000 dollars canadiens d’ici le 20 novembre 2024 Premier versement anniversaire : 75 000 dollars canadiens au plus tard le 20 novembre 2025

75 000 dollars canadiens au plus tard le 20 novembre 2025 Deuxième versement anniversaire : 75 000 dollars canadiens au plus tard le 20 novembre 2026

75 000 dollars canadiens au plus tard le 20 novembre 2026 Troisième versement anniversaire : 400 000 dollars canadiens au plus tard le 20 novembre 2027

Engagements en matière d’exploration :

150 000 dollars canadiens de dépenses d’exploration éligibles d’ici au 20 novembre 2025

200 000 dollars canadiens de dépenses d’exploration admissibles d’ici au 20 novembre 2026

300 000 dollars canadiens de dépenses d’exploration éligibles d’ici le 20 novembre 2027



Dans le cadre de l’accord, Métaux Genius sera l’opérateur du projet de cuivre Timarighine pendant toute la durée de l’option. La société peut choisir d’accélérer l’exercice de l’option en effectuant les paiements requis et en respectant les engagements en matière d’exploration plus tôt que prévu. La société conserve le droit de mettre fin à l’accord d’option à tout moment, renonçant ainsi à ses intérêts dans la propriété.

Prolongation de bons de souscription

La Société annonce également son intention de reporter l’échéance d’un total de 6 250 000 bons de souscription d’actions ordinaires, dont 5 650 000 permettent d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,15 $ par action ordinaire jusqu’au 28 novembre 2024 et 600 000 permettent d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,15 $ par action ordinaire jusqu’au 13 décembre 2024 (collectivement, les « bons de souscription »). Les bons de souscription ont été émis dans le cadre de placements privés clôturés les 28 novembre 2022 et 13 décembre 2022. La Société propose de reporter l’échéance de ces bons de souscription au 28 novembre 2025. Tous les autres termes et conditions des bons de souscription demeurent inchangés. La prolongation des bons de souscription est sujette à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Métaux Genius

Métaux Genius est une société canadienne d’exploration minière qui se concentre sur l’acquisition, l’exploration et, si cela est justifié, le développement de propriétés de ressources naturelles intéressantes au Canada et au Maroc.

Personne qualifiée

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été revu et approuvé par Merouane Rachidi, Ph.D., P. Geo., personne qualifiée indépendante telle que définie dans le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Informations techniques

Les données divulguées dans ce communiqué de presse comprennent des résultats historiques d’échantillonnage d’exploration. Le lecteur est averti que les résultats historiques sont basés sur des données et des rapports antérieurs préparés par les propriétaires précédents et d’autres sources. Le lecteur est averti qu’il ne doit pas les considérer, en tout ou en partie, comme étant à jour et qu’une personne qualifiée n’a pas effectué suffisamment de travail pour vérifier les résultats. Métaux Genius Inc. n’a pas analysé de manière indépendante les résultats des travaux d’exploration historiques afin de les vérifier. Aucun protocole indépendant d’AQ/CQ n’est connu pour ces échantillons et, par conséquent, les résultats analytiques peuvent être peu fiables.

Pour plus d’informations

Métaux Genius Inc.

205-68 de la Gare Av

Saint-Sauveur, Qc J0R 1R0

Pierre-Olivier Goulet

Vice-président du développement corporatif

Courriel : pogoulet@geniusmetals.com

1-450-821-5270

Guy Goulet

Président et directeur général

Courriel : ggoulet@geniusmetals.com

1-514-294-7000

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective telle que « sera », « attendu », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « se produiront ». Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs à la clôture prévue du placement, ainsi que le montant et l’utilisation prévue du produit net du placement, sont basés sur les estimations de la Société et sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Il n’y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations et informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les déclarations ou informations prospectives qui sont incorporées par référence dans le présent document, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/267af1e6-bf25-4459-b5a6-2618d5a85978/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca7091d4-814d-4465-b9ed-31581d8f8e7f/fr