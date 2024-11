Agfa kondigt plan aan om de kostenbasis van zijn traditionele filmactiviteiten aan te passen aan de realiteit in de markt - gereglementeerde informatie

14 november 2024 – 7:45 uur CET

Gereglementeerde informatie

Agfa kondigt plan aan om de kostenbasis van zijn traditionele filmactiviteiten aan te passen aan de realiteit in de markt

Mortsel, België – 14 november 2024 – 7u45

Agfa kondigde vandaag een plan aan om de kostenbasis van zijn traditionele filmactiviteiten aan te passen aan de realiteit in de markt. De onderneming heeft de intentie om alle aspecten van de filmgerelateerde activiteiten grondig te reorganiseren, met als doel een besparing van 50 miljoen euro te realiseren tegen eind 2027.

Op 14 november werd de intentie om de filmgerelateerde activiteiten te reorganiseren gepresenteerd aan de sociale partners in België tijdens een Bijzondere Ondernemingsraad.

Als het voorgenomen plan zou worden uitgevoerd, zou dit gevolgen hebben voor maximaal 530 werknemers in België. Zowel arbeiders, bedienden als kaderleden zouden betrokken zijn. De implementatie zou over een periode van drie jaar lopen. Agfa heeft de intentie om zoveel mogelijk naakte ontslagen te vermijden door gebruik te maken van de natuurlijke uitstroom van personeel en ook door mutaties en hertewerkstelling aan te moedigen.

“Terwijl we ervan overtuigd zijn dat de voorgestelde maatregelen nodig zijn voor de toekomst van onze onderneming, zijn we ons er ook terdege van bewust dat dit bericht ongerustheid en onzekerheid kan veroorzaken bij onze werknemers. We zullen ons uiterste best doen om een constructieve sociale dialoog te onderhouden met de betrokken sociale partners en om de periode van onzekerheid zo kort mogelijk te houden,” zei Pascal Juéry, CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

(einde bericht)

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit drie divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT en Digital Print & Chemicals. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2023 realiseerde de Groep een omzet van 1.150 miljoen euro.

Contact:

Viviane Dictus

Director Corporate Communications

tel. +32 0 3 444 7124

e-mail: viviane.dictus@agfa.com

Bijlage