Nouvel accord pour le repowering du parc éolien égyptien de Zafarana avec un projet éolien et solaire de trois gigawatts

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a signé en partenariat avec TAQA Arabia un protocole d'accord avec le ministère égyptien de l'électricité, en présence du Premier ministre égyptien, pour le repowering des parcs éoliens de Zafarana

Initialement mis en service par le gouvernement égyptien il y a deux décennies, les parcs éoliens de Zafarana, d'une capacité de 545 mégawatts, étaient les premiers de ce type dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et constituaient une étape importante dans le parcours de l'Égypte en matière d'énergie renouvelable. Les éoliennes approchant bientôt de leur fin de durée de vie, une nouvelle stratégie est nécessaire pour assurer le repowering du site. Situé à 130 kilomètres au sud-est du Caire, Zafarana est l'un des sites les plus venteux de toute la région MENA, qui bénéficie également d'un ensoleillement exceptionnel, typique du climat saharien.

Voltalia et TAQA Arabia ont développé conjointement une solution hybride moderne d'énergie renouvelable qui maximise l'utilisation du terrain sur les parcelles 5-8 de Zafarana, en exploitant à la fois les technologies éoliennes et photovoltaïques pour une capacité totale de trois gigawatts, avec une première mise en service prévue en 2028.

Ce partenariat stratégique entre TAQA Arabia et Voltalia comprend la réalisation de mesures et d'études techniques et environnementales préliminaires en vue de la création d'une centrale électrique verte entièrement intégrée à Zafarana. La centrale combinera 1,1 gigawatt d'énergie éolienne et 2,1 gigawatts d'énergie solaire, ce qui en fera le premier projet en Égypte à combiner ces deux sources d'énergie renouvelable. Les principales études porteront sur les mesures de la vitesse et de la direction du vent, les schémas de migration des oiseaux, les niveaux d'irradiation solaire et les évaluations géotechniques, topographiques et environnementales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement national de l'Égypte à développer les sources d'énergie renouvelables et à promouvoir l'implication du secteur privé afin de réduire la dépendance à l'égard de l'énergie conventionnelle.

La cérémonie de signature, qui s'est tenue aujourd'hui au Caire, symbolise la volonté de l'Égypte de favoriser les partenariats durables et de poursuivre sa transition écologique grâce aux promoteurs du secteur privé. Elle s'est déroulée en présence de : H.E. Dr Mostafa.Madbouly, Premier ministre de l’Egypte, de H.E. Dr Mahmoud Esmat, ministre de l’Électricité et des Énergies renouvelables. Parmi les principaux représentants du gouvernement égyptien : Mme Mona Rizk, Présidente et Directrice générale de l'Egyptian Electricity Transmission Company (EETC), et M. Mohamed El-Khayat, Président exécutif de la New and Renewable Energy Authority (NREA). Pour la France, M. L’Ambassadeur Eric Chevallier. Du côté de TAQA Arabia, Eng. Khaled AbuBakr, Président de TAQA Arabia, Mme Pakinam Kafafi, Directrice générale de TAQA Arabia et M. Samy Abdel Qader, Directeur général de TAQA Power étaient présents. Côté Voltalia, M. Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, M. Robert Klein, Directeur de l'Amérique latine et de l'Afrique du Nord, et M. Karim El Azzawy, Directeur Pays de Voltalia pour l'Égypte et la Jordanie.

Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, a déclaré : « La signature de cet accord est une étape cruciale pour soutenir les objectifs ambitieux de l'Égypte en matière d'énergie renouvelable, et nous sommes honorés de travailler sur ce projet historique. Notre présence en Égypte, grâce à notre projet d'exploitation au sein du complexe solaire de Benban, et notre expérience des projets hybrides éoliens et solaires, comme dans notre complexe de Serra Branca au Brésil, nous permettent de nous appuyer sur l'héritage de Zafarana en toute confiance pour apporter plus d'énergie propre au réseau égyptien ».

Mme Pakinam Kafafi, Directrice générale de TAQA Arabia, a fait part de son enthousiasme en déclarant : « Ce projet représente une étape importante dans l'engagement de TAQA Arabia à faire progresser l'énergie verte, en s'alignant parfaitement sur la vision nationale de l'Égypte en matière de développement durable. Nous menons des études cruciales dans l'une des régions les plus prometteuses d'Égypte pour l'énergie solaire et éolienne, jetant ainsi les bases de solutions énergétiques transformatrices. Notre partenariat en cours avec Voltalia témoigne de nos ambitions communes, et nous nous réjouissons d'étendre cette collaboration fructueuse ».

