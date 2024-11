Point sur résultats de l’activité du 3ème trimestre 2024 d’EVS

Confirmation des attentes de croissance pour 2024, établissement d’un nouveau record de chiffre d’affaires, tout en construisant activement l'avenir

Liège, Belgique | Le 14 novembre 2024





Les résultats financiers d’EVS se renforcent conformément aux attentes. Alors que les dernières semaines de production et les livraisons sont en cours de planification, nous nous concentrons principalement sur la construction de l’avenir. Les prises de commandes pour le quatrième trimestre sont prometteuses, ce qui garantit un démarrage rapide en 2025. Nous avons d’importantes opportunités commerciales en cours de réalisation, qui joueront certainement un rôle substantiel dans notre succès futur et contribueront aux prises de commandes globales.

Faits Marquants

Le chiffre d’affaires continue de démontrer une forte croissance, soutenue par la réussite des grands événements sportifs de l'été.

Le chiffre d’affaires sécurisé* permet à EVS de confirmer la fourchette haute de la guidance de chiffre d’affaires existante (190 à 200 millions d'euros).

Les niveaux de marge brute continuent de s'améliorer et les dépenses opérationnelles restent sous contrôle, démontrant notre objectif de réaliser une croissance rentable en 2024.

Conformément aux prévisions de chiffre d’affaires, EVS reconfirme également la fourchette supérieure de la guidance EBIT existante (40 à 46 millions d'euros).

* le chiffre d’affaires sécurisé inclut les revenus déjà reconnus ainsi que les commandes en cours qui seront reconnues comme revenus en 2024.

Commentaires

Serge Van Herck, CEO, commente:

“Je suis heureux de partager nos résultats du troisième trimestre et de faire le point sur les performances et les perspectives d’EVS. Alors que nous entrons dans le dernier trimestre de l’année, je suis fier d’annoncer que nous sommes en bonne voie pour atteindre un chiffre d’affaires et un bénéfice annuels dans la tranche supérieure de notre guidance, établissant ainsi un nouveau record de chiffre d’affaires pour EVS. Notre engagement envers l’innovation et la satisfaction client reste au cœur de notre stratégie, et cela a été fortement confirmé lors du récent événement IBC à Amsterdam. Nous avons reçu des retours exceptionnellement positifs non seulement sur nos solutions telles que Mediaception VIA MAP et nos effets vidéo en direct basés sur LiveCeption GenAI, tels que XtraMotion, mais également sur notre récente acquisition de MOG Technologies et notre investissement minoritaire dans Tinkerlist. Ces deux opérations devraient encore améliorer nos offres MediaCeption et VIA MAP, consolidant ainsi notre position sur le marché. De plus, notre nouvelle solution MediaInfrastructure Neuron Multiviewer a été très bien accueillie par les clients et a commencé à être expédiée à divers clients dans le monde, marquant une autre étape importante dans la fourniture de solutions de pointe aux sociétés de diffusion et de médias du monde entier.

Notre score NPS (Net Promoter Score) auprès de nos clients continue d’augmenter pour la quatrième année consécutive, comme le montre l’enquête récente menée par Devoncroft, qui nous place régulièrement dans le top 20% des entreprises les plus performantes et souligne la satisfaction croissante de nos clients. Cette réussite reflète le dévouement de notre équipe, comme en témoigne notre enquête annuelle sur l’engagement des membres de l’équipe, qui souligne leur engagement fort envers la mission et les valeurs de notre entreprise.

Nous sommes également ravis de nos progrès en matière d’environnement, de société et de gouvernance (ESG). Nous avons reçu le prix ESG Corporate Star Award pour la « Meilleure campagne visant à améliorer la santé et le bien-être mental » à l’IBC. Cette reconnaissance récompense l’engagement d’EVS à favoriser un environnement de travail plus sain et à soutenir le bien-être des membres de son équipe. Ce prix souligne les efforts continus d’EVS pour donner la priorité à la santé mentale et physique des membres de son équipe en tant qu’aspect essentiel de sa stratégie ESG.

Bien que nous restions optimistes quant à la trajectoire de notre entreprise, nous devons rester prudents face aux incertitudes mondiales. Les conflits en cours en Ukraine et à Gaza présentent des risques potentiels pour l’économie occidentale, ce qui pourrait, à son tour, affecter notre secteur. Nous continuons de surveiller de près notre chaîne d’approvisionnement, car nous observons que les prix de certains composants augmentent plus rapidement que l’inflation.

Nous restons déterminés à offrir de la valeur à nos clients et à nos parties prenantes, en mettant l'accent sur l'innovation, la satisfaction des clients et une croissance durable et rentable.”

Commentant les résultats et les perspectives, Veerle De Wit, CFO, déclare:

“2024 se profile comme une nouvelle année de croissance rentable. Notre performance en termes de chiffre d’affaires est assurée par les commandes et la planification de la production pour l'année est presque définitive. Les chiffres laissent entrevoir une réalisation vers le haut de la fourchette de guidance de chiffre d’affaires. La reconnaissance finale des revenus pour l'année dépendra de certaines conditions préalables à l'expédition (telles que les pré-paiements).

Du point de vue des bénéfices, nous continuons à produire des résultats solides. Notre marge brute continue de s'améliorer comme prévu. Depuis plusieurs trimestres consécutifs, nous démontrons que nous contrôlons l'évolution de nos coûts de production et que nous sommes capables d'en répercuter les impacts sur nos prix de vente. Du point de vue des dépenses, nous constatons un ralentissement de nos besoins en matière d'embauche et nous continuons à contrôler nos dépenses d'exploitation globales.

En conséquence de ce qui précède, nous confirmons également notre fourchette de prévisions d'EBIT (entre 40 et 46 millions d'euros). Cette fourchette démontre une fois de plus notre capacité à réaliser une croissance rentable en 2024. Conformément à nos prévisions de chiffre d'affaires, nous prévoyons que l'EBIT se dirige vers le haut de la fourchette.

Outre un compte de résultat convaincant, nous continuons de bénéficier d'un bilan solide. Notre position de trésorerie nette est très forte et nous continuons d'observer de faibles niveaux d'endettement. Tous nos indicateurs progressent positivement par rapport à la fin de l'année 2023. Nous notons principalement des impacts positifs sur notre fonds de roulement suite à une baisse des créances clients et à des besoins de stocks moindres.

Au quatrième trimestre, nous nous concentrerons principalement sur la construction de 2025. Nous voyons un important pipeline devant nous, avec quelques transactions importantes démontrant un fort potentiel. Le pipeline global soutient une croissance de notre prise de commandes sur l'ensemble de l'année, nous permettant de commencer l'année 2025 avec un solide carnet de commande.

En outre, nous travaillons à l’intégration de notre récente acquisition au Portugal – MOG Technologies. Du point de vue du compte de résultat, nous prévoyons une contribution d’environ 0,5 à 1,0 million d’euros à notre chiffre d’affaires en 2024. En termes d’EBIT, la contribution devrait être minimale.”

Marché et Technologie

EVS a continué d’améliorer ses solutions phares – LiveCeption, MediaCeption et MediaInfrastructure – en introduisant des mises à niveau fonctionnelles et non fonctionnelles. Ces améliorations répondent aux besoins de diverses parties prenantes, notamment les opérateurs, les ingénieurs de diffusion et les intégrateurs, tout en garantissant la mise en œuvre des mises à jour de sécurité nécessaires. Lors du salon IBC, EVS a présenté plusieurs produits et workflows déployés lors des principaux événements sportifs de l’été, suscitant un vif intérêt de la part des clients de divers secteurs, notamment en allant au-delà de la diffusion traditionnelle vers le segment Live Audience Business. Les clients ont exprimé un intérêt particulier pour les capacités d’IA générative d’EVS, telles que les effets XtraMotion, Cinematic et Zoom, qui sont appliqués en temps quasi réel dans les workflows LiveCeption. Ces innovations soulignent l’engagement d’EVS en faveur d’une évolution axée sur le client, améliorant la qualité de la narration et amplifiant l’impact émotionnel des événements diffusés en direct. Elles ajoutent des niveaux de différenciation qui vont au-delà de la réputation d’EVS en matière de robustesse et de fiabilité, qui est une caractéristique depuis trois décennies.

Les démonstrations de MediaCeption ont mis en évidence de nouvelles intégrations avec les technologies MOG, élargissant les capacités de workflow pour répondre aux besoins au-delà des applications spécifiques à la diffusion. De plus en plus d'instances de VIA-MAP sont pleinement opérationnelles après des projets d'intégration. La traction commerciale augmente continuellement dans toutes les régions, créant des opportunités pour de grands projets de plusieurs millions de dollars.

MediaInfrastructure fait progresser l'innovation en mettant l'accent sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et la durabilité, en ciblant spécifiquement la réduction de l'empreinte carbone. Les récentes améliorations apportées à la plateforme Neuron, notamment l'application Neuron View, exploitent la technologie FPGA pour offrir aux clients à la fois une robustesse accrue et des économies d'énergie significatives. De plus, un nouveau module de gestion des ressources Cerebrum permet une gestion dynamique des ressources, offrant aux clients la possibilité de réduire les coûts opérationnels, y compris des économies sur les dépenses énergétiques.

Ces avancées reflètent l’engagement d’EVS à fournir des solutions centrées sur le client qui répondent aux demandes évolutives du marché tout en optimisant l’efficacité opérationnelle et la durabilité.

Sujets Corporate

Le 2 août 2024, EVS a annoncé la finalisation de l'acquisition d'une participation minoritaire dans la société belge TinkerList, un innovateur de premier plan dans le secteur de la production audiovisuelle, ayant développé Cuez - le premier système de gestion de rundown basé sur le cloud au monde - en tant qu'application Web et système d'automatisation de pointe conçu pour se connecter de manière transparente à une grande variété d'appareils de production. Les produits TinkerList amélioreront les solutions EVS Flexible Control Room et MediaCeption grâce à un partenariat stratégique en plus de la prise de participation.

Le 1er octobre 2024, EVS a finalisé l'acquisition de 100% des actions de MOG Technologies, une société basée au Portugal comptant environ 50 collaborateurs hautement qualifiés, réputée pour ses outils de production vidéo et de médias numériques cloud et SW. La transaction avait déjà été annoncée plus tôt en août, mais nécessitait l'accomplissement de formalités avant sa clôture, qui sont désormais terminées. Grâce à cette acquisition, EVS renforcera les solutions MediaCeption et MediaHub, tout en ayant accès à un vivier de talents et d'experts hautement qualifiés dans le secteur. MOG Technologies contribuera à notre performance en termes de revenus au 4ème trimestre 2024.

Au-delà de ces transactions, EVS continue d'élargir le nombre de partenaires technologiques de son écosystème, soit pour assurer l'interopérabilité avec des systèmes tiers, soit pour inclure de nouvelles capacités dans ses solutions afin de simplifier le fonctionnement des usines de contenu toujours plus complexes mises en place par nos clients.

EVS a lancé une nouvelle évolution de ses fondations technologiques HW pour des évolutions progressives à moyen terme de ses produits et solutions en tant que nouveau projet d'actif incorporel IAS-38.

La chaîne d'approvisionnement des composants électroniques reste une priorité pour EVS, car les prix de certains composants continuent d'augmenter plus vite que l'inflation. Alors que le marché se stabilise progressivement, les évolutions économiques et les tensions géopolitiques actuelles continuent de poser des défis.

Le 26 novembre 2024, EVS organisera sa journée des investisseurs. Les investisseurs peuvent s'inscrire en utilisant ce lien.

Perspectives

Le chiffre d'affaires sécurisé 2024 nous permet de confirmer que la fourchette haute de la guidance de chiffre d'affaires existante est à portée de main (guidance de 190 à 200 millions d'euros).

Outre l'impact positif de notre chiffre d'affaires sur notre marge brute, la performance de notre marge en elle-même contribue également positivement à notre résultat. Nous constatons une augmentation de la marge brute sur toutes nos solutions : la preuve d'une stratégie de tarification bien équilibrée. Il en résulte une marge brute globale qui augmente plus rapidement que le chiffre d'affaires.

Du point de vue des dépenses opérationnelles, 2024 a été une année d'investissements. Nous avons augmenté les effectifs de nos équipes depuis le second semestre 2023. Cette capacité supplémentaire a été principalement investie dans nos services de vente et de support : ces investissements sont importants pour poursuivre et alimenter notre croissance. Outre une base de ressources croissante, l'amortissement des actifs incorporels passés liés aux développements de VIA MAP contribue à une tendance croissante des dépenses opérationnelles. À l'approche de la fin de 2024, nous prévoyons d'ajouter un nombre très limité de nouvelles ressources à l'avenir. En conséquence, nos dépenses d'exploitation ont connu une certaine croissance en 2024, mais la croissance est bien projetée et contrôlée.

En combinant tous les éléments ci-dessus, nous sommes confiants de réaliser une croissance rentable également pour 2024. Conformément à nos prévisions de revenus, nous prévoyons que notre performance EBIT se situera dans la partie supérieure de la fourchette (guidance de 40 à 46 millions d'euros).

Nos prises de commandes pour 2024 laissent toujours entrevoir une croissance par rapport à 2023. Nous disposons d'un pipeline solide et sain avec de nombreuses opportunités qui devraient se clôturer au quatrième trimestre.

Dividende intérimaire

Le Conseil d'Administration a décidé de verser un dividende intérimaire de 0,50 EUR par action. La date ex-dividende sera le 20 novembre 2024 (coupon n°37) et la date de paiement le 22 novembre 2024.

Nous réitérons la distribution de dividendes attendue pour l'ensemble de l'année 2024 de 1,10 EUR par action, qui reste soumise aux conditions de marché et à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

Calendrier d’entreprise

26 novembre 2025 : journée investisseurs

18 février 2025 : résultats du 2ème semestre 2024 et de l’exercice complet 2024 (après clôture des marchés)

16 mai 2025 : résultats du 1er trimestre 2025 (après clôture des marchés)

20 mai 2025 : assemblée générale

19 août 2025 : résultats du 2ème trimestre et 1er semestre 2025 (après clôture des marchés)

21 novembre 2025 : résultats du 3ème trimestre 2025 (après clôture des marchés)

