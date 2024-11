MADD Canada demande aux partisans de la Coupe Grey d’opter pour la conduite sobre

OAKVILLE, Ontario, 14 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tandis que les Canadiennes et Canadiens se rassembleront ce dimanche à l’occasion de la 111e Coupe Grey, MADD Canada rappelle aux partisans de football d’intégrer la sécurité à leur plan de match pour la journée et de ne pas conduire avec les capacités affaiblies.

Chaque année, des centaines de personnes au Canada perdent la vie, et des milliers d’autres sont blessées dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues. Ces tragédies évitables ont de lourdes conséquences pour des familles et des communautés dans tout le pays.

« Le dimanche de la Coupe Grey doit être une journée de célébrations avec les amis et la famille, et non pas une journée marquée par une tragédie », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. « Nous voulons que les partisans s’amusent pendant la partie et passent une formidable journée, sans mettre la vie de quiconque en danger. Faisons de cette Coupe Grey un moment mémorable en assurant que nos routes sont sécuritaires. »

MADD Canada insiste auprès de toutes les personnes au Canada pour aider à éviter des collisions, des décès et des blessures attribuables à la conduite avec les capacités affaiblies :

Prévoyez toujours un moyen sécuritaire de rentrer à la maison;

Ne conduisez jamais une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies;

Ne montez jamais en voiture avec une personne au volant dont les capacités sont affaiblies;

Appelez le 911 si vous voyez une personne au volant dont les capacités semblent être affaiblies.

Les partisans de football à la recherche d’un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison peuvent le faire en un clic avec Uber, l’application officielle de covoiturage désigné de MADD Canada. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1 800 665-6233, poste 240, ou ankongmeneck@madd.ca