PARROT: ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 15 novembre 2024 à 8h00 CET

ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2024

Chiffre d’affaires consolidé de 21,0 M€ (+39%)

Le groupe Parrot, leader européen des microdrones professionnels, réalise au 3ème trimestre 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 21,0 M€, en croissance de 39%. L’activité microdrones professionnels progresse de 70% et l’activité Photogrammétrie de 4%. À ce niveau d’activité, les opérations courantes du Groupe sont proches de l’équilibre. Sur 9 mois le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 51,6 M€, en croissance de 11%.

CHIFFRE D’AFFAIRES

en M€ et en % du CA T3 2023

3 mois T3 2024(1)

3 mois Variation Ex 2023

12 mois Microdrones professionnels(2) 8,0 53% 13,6 65% +70% 33,2 51% Photogrammétrie 7,1 47% 7,4 35% +4% 31,8 49% TOTAL GROUPE PARROT(3) 15,1 100% 21,0 100% +39% 65,0 100%

(1) Les comptes du 3ème trimestre 20024, examinés par le Conseil d’administration du 13 novembre 2024 ne sont pas audités.

(2) Dont chiffre d’affaires anciens produits : 0 € au T3 2023 et 0,6 M€ au T3 2024.

(3) Les opérations intragroupes et le chiffre d’affaires de Parrot SA (management fees) précédemment détaillés, s’annulant systématiquement : ils ne sont plus présentés.

Activité microdrones professionnels

L’activité microdrones professionnels totalise un chiffre d’affaires de 13,6 M€, soit 65% du chiffre d’affaires du Groupe. La croissance de 70% sur la période est soutenue par les ventes liées à la dernière génération d’ANAFI et la poursuite des bonnes performances de l’ANAFI USA, en France et à l’international. Sur 9 mois 2024, le chiffre d’affaires est porté à 28,7 M€, soit une progression annuelle de 23%.

Activité photogrammétrie

L’activité photogrammétrie totalise un chiffre d’affaires de 7,4 M€, soit 35% du chiffre d’affaires du Groupe, en croissance de 4%. La dynamique commerciale tient progressivement compte des innovations lancées au 1er semestre 2024. Sur 9 mois 2024 le chiffre d’affaires atteint 22,9 M€, soit un recul annuel de 1%.

Perspectives

Pour 2024, le Groupe entend confirmer sa dynamique de croissance et continuer de diminuer sa consommation de trésorerie.

Prochains rendez-vous financiers

Résultats annuels 2024 : le vendredi 21 mars 2025, avant bourse.

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de microdrones professionnels. Fortement international, le Groupe conçoit, développe et commercialise une offre complémentaire d’équipements microdrones et de logiciels d’analyses d’images (photogrammétrie) dédiés aux entreprises, grands groupes et organisations gouvernementales. À la pointe de l’innovation, son offre est principalement centrée sur 3 verticales : (i) la Surveillance et la Sécurité, (ii) l’Inspection, la Cartographie 3D et la Géomatique et (iii) l’Agriculture de précision.

Sa gamme de microdrones ANAFI, reconnus pour leurs performances, leur robustesse et leur facilité d’usage, propose un environnement ouvert et répond aux plus hauts standards de cybersécurité. Les logiciels de photogrammétrie Pix4D s’appuient sur une expertise technologique avancée et fournissent des solutions de modélisation et d’analyse 3D adaptées à de nombreux métiers.

Parrot, fondé en 1994 par Henri Seydoux, son Président-directeur général et principal actionnaire, conçoit et développe ses produits, principalement à Paris où est établi son siège, et en Europe. Le Groupe compte aujourd’hui près de 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Les informations financières sont disponibles sur www.parrot.com/fr/corporate. Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.pix4d.com.

