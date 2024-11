Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2024. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Kinnisvaraarendus

2024. aastal jätkame Kalaranna 8 arenduse viimase etapi ehituse ja müügiga. Viimane etapp koosneb 4-st kortermajast 146 korteri ja 4 äripinnaga, mille lõpetamisel on Kalaranna Kvartali arenduses kokku 12 maja. Kolmandas kvartalis jätkasime hoonete siseviimistlustöödega ning praeguste tingimuste järgselt on ehitusprotsess plaanipärane. Esimese kahe maja esimeste korterite üle andmist planeerime 2024. aasta lõpuks ning järelejäänud kahe maja valmimist 2025. aasta esimeses kvartalis. Käesoleva aruande valmimise ajaks on eellepingutega kaetud 55% korteritest. Peame seda väga heaks tulemuseks tänapäeva väljakutseid pakkuval turul, eriti arvestades meie asukohast tulenevat keskmisest kõrgemat hinnataset.

Kristiine City’s jätkame oma uue projekti, Uus-Kindrali, müügi- ja ehitustegevust. 2024. aasta kolmanda kvartali lõpuks oleme lõpetanud kolm korrust, tehnovõrgud (vesi, kanalisatsioon, küte) ning valminud on meie arendust linna teedestruktuuriga ühendav uus avalik tee. Käesoleva aruande valmimise ajaks on eellepingutega kaetud 44% korteritest. Ehitustegevuse rahastamiseks on sõlmitud laenuleping AS-iga LHV Pank.

Riias on kolmanda kvartali lõpuks müüdud kõik luksuskorterid River Breeze Residence’s.

Vilniuses valmisid 2019. aastal viis maja 115 korteriga Šaltiniu Namai Attico arenduses. Käesoleva aruande avaldamise hetkel on müümata vaid 1 korter. 2023. aasta septembris alustasime Šaltiniu Namai Attico viimase etapi linnavillade (43 villat) ja ärihoone (15 ühikut) ehitusega. Kolmanda kvartali seisuga on villade ehituses lõpule jõudmas kolmas korrus, mis tähendab, et konstruktsioon on umbes 80% ulatuses valmis. Ärihoone põhikonstruktsioon on saavutanud lõpliku kõrguse ning selle valmimine on planeeritud 2025. aasta teise kvartalisse.Käesoleva aruande avaldamise ajaks oleme ületanud 25% müügilävendi, saavutades samal ajal turul rekordilise hinnataseme. Ehitustegevuse rahastamiseks on sõlmitud laenuleping Šiauliu pangaga.

Samuti jätkame ehitusloa taotlemise protsessi oma kõige hiljutisemale investeeringule Naugarduko tänaval. Mäe serval asuv ajalooline endine koolihoone, projekteeritakse ümber tipp-tasemel eluhooneks, kus valmib ligikaudu 50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale. Praeguse ajakava alusel loodame ehitusloa saamist aasta lõpuks ning plaanime renoveerimistöödega alustada 2025. aasta teise kvartali alguses.

Hotellindus

Peale kahte rasket aastat, mis on kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus nõudluse kasvamise suunas. 2023. aastal saavutas hotell suurepäraseid tulemusi ning meil on hea meel teatada, et ka 2024. aasta kolmandas kvartalis ületavad tulemused eelarvestatud prognoose. Sellise positiivse trendi jätkudes oleme liikumas rekordilise brutokasumi (GOP) suunas.

2024. aastal pööratakse suuremat tähelepanu MICE tegevustele (Meetings, Incentives, Conferences and Exchibitions), eesmärgiga suurendada müüki ettevõtete segmendis. 2024. aasta esimeses pooles saavutatud edusammud tõestavad meie strateegia efektiivsust, kuna igakuised tegelikud tulemused on ületanud 2024. aasta igakuiseid eelarveid.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes on mul hea meel teatada Grupi olulistest edusammudest ja saavutustest meie kinnisvaraprojektides ning hotellitegevuses 2024. aastal. Oleme näidanud tipptasemel pühendumust, mille tulemusena on meie projektid Tallinnas, Riias ja Vilniuses püsinud graafikus ja toonud kaasa märkimisväärsed müügitulemused.

Taastuv nõudlus hotellinduses on samuti meie jaoks hea märk, kuna keskendumine MICE tegevustele on näidanud häid tulemusi, ületades ootusi ning tugevdades meie positsiooni hotellinduse sektoris. Tulevikus loodame, et piirkonna geopoliitiline stabiilsus toetab meie kinnisvaraettevõtete jätkuvat kasvu.

Tunnistades pidevalt muutuvaid globaalseid väljakutseid, oleme pühendunud mõistlikule finantsjuhtimisele ja tegevuse kvaliteedile. Oleme kindlad, et meie mitmekesine portfell koos vankumatu pühendumusega väärtuse pakkumisele loob hea baasi jätkusuutlikule kasvule ning tugevdab meie positsiooni kinnisvarasektori liidrina.

Täname oma aktsionäre, töötajaid ja koostööpartnereid vankumatu toetuse ja pühendumise eest ning vaatame koos eduka tuleviku poole.

Edoardo Preatoni

Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Grupi kogukäive 2024. aasta üheksa kuu jooksul oli 10,6 miljonit eurot võrrelduna 20,0 miljoni euroga 2023. aastal. 2024. aasta kolmanda kvartali kogukäive oli 3,7 miljonit eurot võrrelduna 3,9 miljoni euroga 2023. aasta kolmandas kvartalis.

Grupi käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast.

2024. aastal vähenes kinnisvaratulu võrreldes eelneva aastaga, kuna Kindrali Majade esimese etapi ehitus lõpetati ja viimased korterid müüdi ning anti klientidele üle 2023. aasta alguses. 2023. aasta lõpuks oli enamik meie valminud kinnisvaraobjektide korteritest müüdud. 2024. aastal jätkasime Kalaranna Kvartali viimase etapi ehitust, planeerides kahe esimese maja esimeste korterite valmimist ning klientidele üle andmist 2024. aasta lõpus ning viimase kahe maja valmimist 2025. aasta esimeses kvartalis.

2024. aasta üheksa kuu brutokasum vähenes 52% võrra ja moodustas 2,9 miljonit eurot võrrelduna 6,0 miljoni euroga 2023. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum oli 433 tuhat eurot võrrelduna 1,5 miljoni euroga 2023. aastal.

2024. aasta üheksa kuu ärikahjum moodustas 1,7 miljonit eurot, võrrelduna 2023. aasta üheksa kuu 1,7 miljoni euro suuruse ärikasumiga. Kolmanda kvartali ärikahjum oli 872 tuhat eurot võrrelduna 167 tuhande euro ärikasumiga 2023. aastal.

2024. aasta üheksa kuu puhaskahjum oli 4,1 miljonit eurot võrrelduna 1,0 miljoni euro puhaskahjumiga võrdlusperioodil. Kolmanda kvartali puhaskahjum oli 1,0 miljon eurot võrrelduna 732 tuhande euro puhaskahjumiga 2023. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid 2024. aasta üheksal kuul negatiivsed 9,9 miljonit eurot võrreldes 9,5 miljoni euroga, mis teeniti samal perioodil 2023. aastal. Kolmandas kvartalis olid rahavood negatiivsed 5,4 miljonit eurot võrreldes 59 tuhande euroga, mis teeniti 2023. aasta kolmandas kvartalis.

Aktsia puhasväärtus oli 30. septembri 2024 seisuga 0,91 eurot võrreldes 0,96 euroga

30. septembril 2023.

Peamised tulemusnäitajad

2024

9 kuud 2023

9 kuud 2024

III kvartal 2023

III kvartal 2023

12 kuud Käive (tuhat eurot) 10 604 19 969 3 697 3 857 23 021 Brutokasum (tuhat eurot) 2 856 6 000 433 1 544 7 028 Brutokasum, % 27% 30% 12% 40% 31% Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) -1 731 1 667 -872 167 2 963 Ärikasum / -kahjum, % -16% 8% -24% 4% 13% Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -4 062 -1 025 -1 022 -732 -900 Puhaskasum / -kahjum, % -38% -5% -28% -19% -4%











Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,07 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02





30.09.2024 30.09.2023 31.12.2023 Varad kokku (tuhat eurot) 113 614 100 674 107 237 Kohustused kokku (tuhat eurot) 62 148 46 376 52 814 Omakapital kokku (tuhat eurot) 51 466 54 298 54 423 Võla / omakapitali suhe * 1,21 0,85 0,97







Varade tootlus, % ** 3,8% -1,0% -0,08% Omakapitali tootlus, % *** -7,7% -1,9% -1,5% Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,91 0,96 0,96

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku

**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)

*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)

**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.09.2024 30.09.2023 31.12.2023 VARAD





Käibevara





Raha ja raha ekvivalendid 6 112 13 781 17 065 Lühiajalised nõuded 1 283 4 965 1 411 Ettemakstud kulud 275 0 268 Varud 51 757 27 665 35 563 Käibevara kokku 59 427 46 411 54 307 Põhivara





Pikaajalised nõuded 19 12 2 010 Materiaalne põhivara 7 639 7 819 7 763 Kasutusõigusega vara 438 198 365 Kinnisvarainvesteeringud 40 493 45 874 40 361 Firmaväärtus 204 262 0 Immateriaalne põhivara 3 026 98 96 Põhivara kokku 51 819 54 263 50 595 Müügiootel varad 2 368 0 2 335 Kokku müügiootel varad 2 368 0 2 335 VARAD KOKKU 113 614 100 674 107 237 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL





Lühiajalised kohustused





Lühiajalised võlakohustused 1 750 28 581 30 141 Ostjate ettemaksed 8 204 3 048 3 657 Lühiajalised võlad tarnijatele 6 059 3 236 4 911 Maksukohustused 241 253 161 Lühiajalised eraldised 9 5 11 Lühiajalised kohustused kokku 16 263 35 123 38 881 Pikaajalised kohustused





Pikaajalised võlakohustused 44 585 10 027 12 695 Muud pikaaajalised võlakohustused 2 0 0 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 131 1 136 1 130 Pikaajalised eraldised 167 90 108 Pikaajalised kohustused kokku 45 885 11 253 13 933 KOHUSTUSED KOKKU 62 148 46 376 52 814 Omakapital





Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338 Ülekurss 5 661 5 661 5 661 Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 1 134 Ümberhindluse reserv 2 092 2 012 2 092 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 30 186 34 153 34 198 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 50 411 54 298 54 423 Mittekontrolliv osalus 1 055 0 0 OMAKAPITAL KOKKU 51 466 54 298 54 423 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 113 614 100 674 107 237

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2024

9 kuud 2023

9 kuud 2024

III kvartal 2023

III kvartal 2023

12 kuud JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD









Äritulud









Müügitulu 10 604 19 969 3 697 3 857 23 021 Müüdud toodete ja teenuste kulu -7 748 -13 969 -3 264 -2 313 -15 993 Brutokasum 2 856 6 000 433 1 544 7 028











Turustuskulud -773 -486 -288 -187 -705 Üldhalduskulud -3 819 -3 860 -1 029 -1 204 -5 440 Muud äritulud 34 16 15 16 2 099 Muud ärikulud -29 -3 -3 -2 -19 Ärikasum -1 731 1 667 -872 167 2 963











Finantstulud 98 174 31 86 254 Finantskulud -2 411 -2 858 -165 -982 -4 115 Kasum enne tulumaksu -4 044 -1 017 -1 006 -729 -898 Tulumaks -18 -8 -16 -3 -2 Perioodi puhaskasum/-kahjum -4 062 -1 025 -1 022 -732 -900 Muu koondkasum









Muudatused ümberhindluse reservis 0 0 0 0 0 Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum kokku -4 062 -1 025 -1 022 -732 -900 Aruandeperioodi puhaskasumi jaotus:









Emaetteõtte osanikele kuuluv osa -4 012 -1 025 -990 -732 -900 Mittekontrolliv osalus -50 0 -32 0 0











Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) -0,07 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Ann-Kristin Kuusik

Finantsjuht

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee

