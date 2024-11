In 2025 AS Pro Kapital Grupp will disclose its consolidated financial results on the following dates:

EVENT TIME 2024 Q4 and 2024 annual unaudited results 28.02.2025 2024 annual audited results 25.04.2025 2025 Q1 unaudited results 23.05.2025 2025 Q2 unaudited results 15.08.2025 2025 Q3 unaudited results 14.11.2025





Ann-Kristin Kuusik

CFO

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee