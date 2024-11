Hausse-surprise des ventes résidentielles au Canada en octobre

OTTAWA, Ontario, 15 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En octobre 2024, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont affiché une hausse de 7,7 % d’un mois à l’autre, atteignant leur plus haut niveau depuis avril 2022.

« Le bond des ventes résidentielles le mois dernier nous a certainement pris par surprise, quoiqu’avec l’importante réduction des taux d’intérêt de 50 points de base annoncée au cours de la dernière semaine du mois, la hausse était probablement davantage liée à la poussée des nouvelles inscriptions en septembre, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Il n’y aura probablement pas d’autre vague de nouvelles offres de ce type avant le printemps prochain, et à ce moment-là, les taux devraient également être proches de leurs niveaux les plus bas prévus. On peut donc considérer les chiffres d’octobre comme une sorte d’avant-première de ce que l’on verra l’année prochaine. »

Faits saillants

En octobre, les ventes résidentielles nationales ont affiché une hausse de 7,7 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) ont augmenté de 30 % comparativement au même mois l’an dernier.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 3,5 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) a légèrement diminué de 0,1 % d’un mois à l’autre, et de 2,7 % d’une année à l’autre.

La hausse des ventes résidentielles a été généralisée, avec la région du Grand Toronto (RGT) et le Lower Mainland de la Colombie-Britannique enregistrant des hausses à deux chiffres en octobre. (Graphique A)

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 3,5 % d’un mois à l’autre en octobre, mais cette baisse fait suite à une hausse de 4,8 % en septembre, de sorte que l’offre demeure à des niveaux parmi les plus élevés depuis le milieu de 2022. La baisse nationale en octobre a été menée par une baisse de l’offre dans la RGT.

Les ventes ayant considérablement augmenté et les nouvelles inscriptions ayant baissé en octobre, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions à l’échelle nationale a reculé à 58 % par rapport à 52 % en septembre. La moyenne à long terme de ce ratio est de 55 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

« La hausse des ventes dans l’ensemble du Canada en octobre suggère que les acheteurs ont été présents sur le marché depuis que les taux ont commencé à baisser au début de l’été, mais qu’ils attendaient que la bonne propriété soit mise en vente – ce qui ne s’est pas produit avant septembre, a déclaré James Mabey, président de l’ACI. Le nombre d’inscriptions sur le marché déterminera dans quelle mesure cette situation pourra se poursuivre d’ici le printemps prochain. Que vous cherchiez à vendre maintenant que les acheteurs sont au rendez-vous, ou à acheter une propriété alors que l’offre est plus importante, communiquez avec un courtier ou agent immobilier de votre région. »

L’IPP MLS® composé national a légèrement baissé de 0,1 % de septembre à octobre. Cela dit, à l’exception de quelques fluctuations, les prix au niveau national sont restés pratiquement inchangés depuis le début de l’année.

À la fin d’octobre 2024, 174 458 propriétés étaient inscrites à la vente dans les systèmes

MLS® canadiens, soit une hausse de 11,4 % par rapport à l’année précédente, mais une statistique toujours inférieure aux moyennes historiques pour cette période de l’année.

On comptait 3,7 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin d’octobre, soit une baisse par rapport aux 4,1 mois enregistrés à la fin de septembre et le niveau le plus bas en plus d’un an. La moyenne à long terme de cette mesure est d’environ 5,1 mois; un marché favorable aux vendeurs étant inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs étant supérieur à 6,5 mois.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) était inférieur de 2,7 % par rapport à octobre 2023, soit la plus faible baisse depuis mai. Il est probable que les comparaisons négatives d’une année à l’autre continueront à se réduire compte tenu des prix faibles observés vers la fin de l’année 2023.

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays était de 696 166 $ en octobre 2024, soit une hausse de 6 % par rapport à octobre 2023.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le lundi 16 décembre 2024.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 66 chambres et associations immobilières.

