Ingredion en Lantmännen gaan strategisch partnerschap aan om ontwikkeling plantaardige eiwitten te versnellen

WESTCHESTER, Ill., Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) een wereldwijd toonaangevende leverancier van ingrediëntenoplossingen voor voedingsmiddelen, dranken en industriële toepassingen, kondigt een nieuwe langdurige samenwerking aan met Lantmännen. Lantmännen is een landbouwcoöperatie en de grootste speler in Noord-Europa op het gebied van landbouw, bio-energie, voedingsmiddelen en ingrediënten. De samenwerking richt zich in eerste instantie op het voorzien in de behoefte van de Europese markt aan concurrerende, duurzame en hoogwaardige erwteneiwitisolaten evenals op diverse verkoopaspecten, productinnovatie en procesverbetering.

Lantmännen zal meer dan 100 miljoen euro investeren in een uiterst moderne fabriek in Zweden en samenwerken met Ingredion om een onderscheidend portfolio van plantaardige eiwitisolaten van gele erwten te ontwikkelen. De bouw van de productiefabriek zal in 2027 voltooid zijn.

“Door onze krachten te bundelen met Lantmännen breiden we onze aanwezigheid op de Europese markt uit. Dit is een belangrijke mijlpaal in onze strategie om onze positie als wereldleider in de plantaardige eiwitindustrie te versterken”, vertelt Mike O'Riordan, senior vicepresident textuur en gezonde oplossingen van Ingredion in EMEA. “Dankzij dit partnerschap kunnen we onze gecombineerde krachten gebruiken om superieure, duurzame erwteneiwitisolaten te leveren die voldoen aan de veranderende behoeften van de wereldmarkt.”

“Samenwerken met Ingredion is een gamechanger voor ons,” zegt Lars-Gunnar Edh, executive vicepresident van Lantmännen Energy Sector en CEO van Lantmännen Biorefineries. “Het grote marktbereik en de grondige expertise van Ingredion op het gebied van procestechniek en productontwikkeling vormen een perfecte aanvulling op onze verticaal geïntegreerde productiecapaciteiten. Samen kunnen we een revolutie ontketenen op de markt van plantaardige eiwitten met hoogwaardige en innovatieve erwteneiwitisolaten."

Kom meer te weten over de toekomst van plantaardige eiwitten tijdens Food Ingredients Europe op 19-21 november 2024 in Frankfurt, Duitsland. Bezoek Ingredion bij stand 3.1H90 en Lantmännen bij stand 4.2H53.

OVER INGREDION

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), met het hoofdkantoor in een voorstad van Chicago, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van ingrediëntenoplossingen die klanten bedient in bijna 120 landen. Het bedrijf had in 2023 een jaarlijkse netto-omzet van ongeveer $ 8 miljard en zet granen, fruit, groenten en andere plantaardige grondstoffen om in waardetoevoegende ingrediëntoplossingen voor voedingsmiddelen, dranken, diervoeding, brouwerijen en industriële markten. Het bedrijf beschikt over wereldwijde Ingredion Idea Labs®-innovatiecentra en heeft meer dan 12.000 werknemers. Samen met klanten realiseert het bedrijf zijn doel om het potentieel van mensen, natuur en technologie te bundelen en zo het leven beter te maken. Ga naar ingredion.com voor meer informatie en het laatste bedrijfsnieuws.

OVER LANTMÄNNEN

Lantmännen is een landbouwcoöperatie en marktleider in Noord-Europa op het gebied van landbouw, machines, bio-energie en voedingsmiddelen. We zijn eigendom van 18.000 Zweedse boeren, hebben 12.000 werknemers, zijn actief in meer dan 20 landen en hebben een jaaromzet van meer dan $ 7 miljard. Ons bedrijf is gestoeld op de kennis en waarden die generaties lang door boeren zijn verworven. Met onderzoek, ontwikkeling en activiteiten in de hele waardeketen nemen we samen de verantwoordelijkheid van veld tot vork. www.lantmannen.com

HANDELSMEDIACONTACTEN

Ingredion EMEA: Thomas Embleton, tel: +44 (0) 1782 28450, e-mail: ingredion@lesniakswann.com

Persbureau van Lantmännen: tel: 010 556 88 00, e-mail: press@lantmannen.com

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd5f3645-1c0b-4384-a041-fed8e0e4553d