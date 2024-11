COMMUNIQUÉ — 18 NOVEMBRE 2024

Wendel salue la cession de la division wet-end de Stahl qui marque une étape importante dans le développement du groupe

Stahl, leader mondial des revêtements spéciaux pour matériaux souples, annonce le projet de cession de son activité de produits chimiques pour le cuir à une filiale de Syntagma Capital. La transaction proposée est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'achèvement du processus de consultation du comité d'entreprise.

Le projet de cession complète la transformation de Stahl en un formulateur de revêtements spécialisés pour les matériaux flexibles. Cette opération, qui intervient après l’acquisition de Weilburger Graphics cette année et celle de d'ICP Industrial Solutions Group en 2023, s’inscrit en droite ligne avec la stratégie de recentrage de Stahl dans le secteur des revêtements premium qui connaît une forte croissance. A la suite de ces mouvements stratégiques, Stahl est désormais le leader mondial des revêtements de spécialité pour les matériaux flexibles, avec un profil diversifié entre les revêtements de performance, les revêtements pour le cuir et les revêtements pour l'emballage. Stahl apporte la touche finale à tous les matériaux utilisés dans la vie quotidienne, améliorant ainsi l’expérience des consommateurs, en respectant les plus hauts standards ESG, comme en témoigne notamment le statut Ecovadis Platinum de la Société. Stahl est ainsi un leader en matière d’ESG reconnu dans son domaine, en avance sur ses concurrents et sur les exigences de la législation environnementale.

Le projet de cession annoncé de l'activité de produits chimiques pour le cuir inclut 428 employés, l'ensemble du portefeuille de produits chimiques pour le cuir et des sites de production en Italie et en Inde.

Retraité de la cession des activités de produits chimiques pour le cuir et de l’acquisition de Weilburger Graphics, le chiffre d’affaires 2023 proforma de Stahl s’élèverait à 786 M€, l’EBITDA à 182 M€ (soit une marge de 23.1%) et la dette nette à 336 M€. Ces opérations ont ainsi un impact relutif pour la marge d’EBITDA de Stahl, et viennent également renforcer son profil de croissance.

Maarten Heijbroek, CEO de Stahl : « Ces dernières années, Stahl a volontairement opéré un virage stratégique vers les revêtements haut de gamme, s'imposant ainsi comme le leader du marché des revêtements pour matériaux souples. La cession de nos activités wet-end pour le cuir complète cette transformation. Stahl est désormais un pure-player la formulation pour les revêtements, ce qui va nous permettre d'accélérer en matière d'innovation et de développement durable, afin d'améliorer l'expérience des consommateurs et de réaliser notre objectif : ‘Touching lives, for a better world’ (Toucher des vies, pour un monde meilleur).

Parallèlement, nous accélérons nos investissements générateurs de croissance, avec une nouvelle usine de production à Singapour, le doublement de notre capacité en Chine et des investissements dans de nouveaux centres d'excellence en Asie, aux États-Unis et en Europe.

Je tiens à remercier tous les employés de Stahl wet-end pour leur contribution considérable au groupe au fil des années et je leur souhaite beaucoup de succès avec leur nouvel actionnaire. », conclut M. Heijbroek.

Agenda

Vendredi 6 décembre 2024

Investor Day 2024

Mercredi 26 février 2025

Résultats annuels 2024 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2024, et comptes annuels consolidés (après bourse)

Jeudi 24 avril 2025

Chiffre d’affaires T1 2025 – Publication de l’ANR au 31 mars 2025 (après bourse)

Jeudi 15 mai 2025

Assemblée générale

Mercredi 30 juillet 2025

Résultats semestriels 2025 – Publication de l’ANR au 30 juin 2025 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

