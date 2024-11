Pikendati Priit Lello volitusi AS-i Tallinna Vesi nõukogus

Tallinna linn otsustas 15.11.2024 pikendada AS-i Tallinna Vesi enamusaktsionäri Tallinna linna poolt määratud nõukogu liikme ja aseesimehe Priit Lello volitusi ka järgmiseks kolmeaastaseks ametiajaks kehtivusega kuni 15.11.2027.

Priit Lello kinnitati Tallinna linna esindajaks AS-i Tallinna Vesi nõukogus esmakordselt 16. novembril 2011.

Priit Lello on Tallinna linnasekretär. Tal on laialdane kogemus avaliku õiguse valdkonnas, erinevates eraõigusega seotud sektorites ning ta on tegelenud pikaajaliselt kohtumenetlustega ja kohaliku omavalitsuse esindamisega põhiseaduslikkuse järelevalve asjades. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi ja Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistriõppe.

Priit Lello ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

