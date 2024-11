Eviden facilite la simulation quantique depuis les supercalculateurs grâce à un nouveau logiciel

Paris, France – 18 novembre 2024 – Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le calcul avancé, annonce aujourd’hui le lancement de Qaptiva HPC, un logiciel innovant destiné aux environnements de calcul haute-performance.

Avec Qaptiva HPC, les centres de recherche et les organisations peuvent désormais étendre leur capacité de calcul à grande échelle en déployant des capacités d’émulation quantique sur leur architecture HPC actuelle, sans intégrer de matériel supplémentaire.

Le logiciel Qaptiva HPC se distingue sur le marché puisqu’il permet la gestion de simulations à grande échelle dans un environnement distribué. Ce logiciel unique offre un environnement complet capable d'exécuter des simulations à grande échelle à très haute performance sur des nœuds distribués situés dans des clusters HPC pour émuler un grand nombre de qubits.

Il est actuellement utilisé dans le cadre de l'initiative française HQI, pour laquelle il a déjà permis des émulations jusqu'à 43 qubits en utilisant les ressources informatiques dédiées à cette tâche.

La première version du logiciel intègre l'émulateur Distributed LinAlg, avec lequel les utilisateurs peuvent effectuer des simulations plus importantes, limitées uniquement par la taille de la mémoire de leur cluster, et parvenir à des simulations plus rapides.

Bob Sorensen, Analyste Principal pour l’informatique quantique, Hyperion Research a souligné « Qaptiva HPC marque une avancée significative pour l’hybridation entre l'émulation quantique et le calcul haute performance. Les simulateurs quantiques, tels que Qaptiva, offrent aux chercheurs en informatique quantique, aux développeurs de logiciels et aux utilisateurs finaux la possibilité d'affiner leurs efforts en matière d'informatique quantique dans un environnement de calcul classique, en atténuant les incertitudes et les erreurs connexes inhérentes aux systèmes NISQ de la génération actuelle. Tout aussi important peut-être, Qaptiva peut être exécuté dans les environnements HPC existants des utilisateurs. Ces capacités pourraient s'avérer un atout précieux pour ceux qui cherchent à exploiter la puissance de l'informatique quantique avec la simulation numérique. »

Dr. Cédric Bourrasset, Directeur des activités HPC-IA et Informatique quantique, Eviden, Groupe Atos a déclaré « Après avoir récemment annoncé l’accès à un ordinateur quantique IQM Spark via notre offre quantique Qaptiva, ce nouveau logiciel Qaptiva HPC est une autre étape cruciale supplémentaire qui concrétise une promesse faite lors du lancement de Qaptiva en avril 2023 et démontre une fois de plus nos capacités d'innovation. Les utilisateurs peuvent désormais facilement effectuer une émulation quantique dans leurs environnements HPC grâce à un logiciel unique, en bénéficiant d'une fiabilité éprouvée, de performances inégalées et d'une évolutivité. »

A propos d’Eviden 1

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 41 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Constance Arnoux – constance.arnoux@eviden.com – +33 (0)6 44 12 16 35

1 Les activités Eviden regroupent les marques suivantes: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion.

Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2024

