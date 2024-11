Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 11 novembre 2024 au 15 novembre 2024

Paris-La Défense, le 18 novembre 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 11 novembre 2024 au 15 novembre 2024.

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-11 FR0000074148 3455 38,458900 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-12 FR0000074148 3455 38,203878 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-13 FR0000074148 0 0,000000 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-14 FR0000074148 0 0,000000 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-11-15 FR0000074148 0 0,000000 XPAR TOTAL 6910 38,331389



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

Plus d’informations sur www.assystem.com

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

Pièce jointe