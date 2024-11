Nilfisk révolutionne le nettoyage avec une solution innovante qui va au-delà de la serpillière traditionnelle

Le renforcement des standards de nettoyage dans le monde augmente la demande de solutions de nettoyage plus efficaces et plus hygiéniques. Le nettoyage des sols ne fait pas exception. Nilfisk Dryft aide les utilisateurs à offrir un standard de nettoyage plus hygiénique, même dans des espaces réduits et plus rapidement.

Nilfisk a répondu à un besoin du marché pour le nettoyage des petits espaces. Les standards de nettoyage et les exigences de travail ont évolué au fil du temps. C’est également le cas pour la demande de solutions plus faciles d’utilisation, plus ergonomiques, et plus efficaces. C’est pourquoi Nilfisk lance la nouvelle Nilfisk Dryft – une micro-autolaveuse conçue pour aider à atteindre les plus hauts standards de nettoyage dans les petits espaces.

"La Nilfisk Dryft est un excellent complément de notre gamme. Il s’agit d’une micro-autolaveuse facile à manœuvrer qui nettoie les zones les plus difficiles d’accès. Ce nouveau produit élargit notre offre de solutions aussi bien pour les nouveaux clients que les clients existants, leur permettant désormais de nettoyer encore plus d’espaces avec sérénité. « Ce nouveau lancement complète nos derniers produits lancés en 2024 qui couvrent une grande variété de nos segments d’activité", a déclaré Jon Sintorn, PDG de Nilfisk.

Tout au long de 2024 et 2025, Nilfisk va commercialiser des nouveaux produits pour les professionnels et les consommateurs qui relèvent les standards de nettoyage. La Nilfisk Dryft est conçue pour les petits espaces en complément de la gamme de machines de nettoyage Nilfisk de gabarit supérieur.

Pour créer une innovation de notoriété mondiale et proposer à ses clients la meilleure solution possible, Nilfisk s’est associé à Motorscrubber pour lancer la Nilfisk Dryft.

La Nilfisk Dryft sera dévoilée au salon ISSA 2024 à Las Vegas, aux États-Unis.

À propos de Nilfisk Dryft

La Nilfisk Dryft est conçue pour nettoyer les petits espaces en remplacement du nettoyage manuel des sols.

Il s’agit d’une micro-autolaveuse – une nouvelle catégorie dans la gamme Nilfisk.

La nouvelle micro-autolaveuse est plus hygiénique et plus efficace que la serpillière, parfaite pour le nettoyage des coins et des bordures.

Conçue avec une approche centrée sur le client en matière d’innovation des produits, la Nilfisk Dryft est légère et sa conception flexible et ergonomique la rend facile à prendre en main.

La machine sera disponible à partir du 1er trimestre 2025.

Contact presse

Nynne Jespersen Lee

Directrice de la communication du groupe

T : +45 42310007

M : njespersen@nilfisk.com

À propos de Nilfisk

La société Nilfisk a été fondée en 1906 par l’ingénieur danois P.A. Fisker. Aujourd’hui, l’entreprise est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements et de services de nettoyage professionnel. Plus de 90 % des ventes sont destinées aux professionnels tandis que le reste de l’activité s’adresse aux consommateurs et couvre les équipements d’entretien des sols, les aspirateurs et les nettoyeurs haute pression.

Les produits et services Nilfisk sont vendus dans plus de 100 pays et fabriqués dans 9 sites de fabrication à travers le monde. Les principales installations de production se trouvent aux États-Unis, au Mexique, en Hongrie, en Italie et en Chine. En tout, environ 4 700 employés ont réalisé un chiffre d’affaires de 1 033,6 millions d’euros en 2023. Les principaux marchés sont ceux des États-Unis, qui ont couvert 30 % du chiffre d’affaires en 2023, suivis de l’Allemagne (14 %), de la France (10 %), du Danemark (6 %) et du Royaume-Uni (4 %).





