Uniper choisit la technologie d’Electric Hydrogen pour son projet Green Wilhelmshaven de 200 mégawatts

DEVENS, Massachusetts, 18 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uniper a choisi Electric Hydrogen comme partenaire exclusif pour la conception d’un électrolyseur d’une puissance de 200 mégawatts (MW) pour la production d’électrolyse à grande échelle dans le cadre du projet Green Wilhelmshaven d’Uniper, dans le nord de l’Allemagne. Electric Hydrogen a commencé à mener les travaux d’ingénierie préliminaires (« pré-FEED ») pour le projet en octobre 2024.

Le projet Green Wilhelmshaven d’Uniper se compose de deux grands systèmes : une électrolyse à grande échelle, qui produira de l’hydrogène vert, et un terminal d’importation d’ammoniac. L’électrolyseur sera construit à Wilhelmshaven sur le site de l’ancienne centrale électrique au charbon d’Uniper. Il est prévu d’implanter le terminal d’importation d’ammoniac à proximité immédiate du terminal GNL situé au nord de Wilhelmshaven, exploité par une filiale d’Uniper.

Ensemble, ces deux projets pourraient couvrir une part importante de la demande d’hydrogène vert prévue en Allemagne. Les deux usines seront reliées par des pipelines au réseau national allemand d’hydrogène ainsi qu’aux installations de stockage situées dans le nord de l’Allemagne. Grâce aux projets Green Wilhelmshaven, Uniper vise à transformer Wilhelmshaven en un hub d’envergure dédié à l’hydrogène vert dans le pays. Cette vision est également confirmée par le statut de « projet d’intérêt commun »(PIC) accordé aux deux projets.

L’électrolyse à grande échelle utilisera de l’électricité renouvelable provenant de parcs éoliens, produisant ainsi de l’hydrogène vert avec zéro émission de carbone pour les clients industriels d’Uniper. L’hydrogène vert joue un rôle crucial en permettant à des industries telles que les produits chimiques, l’acier, le transport maritime et aérien de tracer une voie réaliste vers la neutralité carbone.

Les facteurs décisifs dans le choix de la technologie d’électrolyse ont été la technologie avancée d’électrolyse à membrane échangeuse de protons (PEM) d’Electric Hydrogen et l’offre par l’entreprise de la conception d’une usine entièrement intégrée, visant à réduire les coûts de production de l’hydrogène. Les électrolyseurs à faible coût d’Electric Hydrogen, d’une capacité de 100 MW, pourront être déployés dans l’Union européenne en 2026.

« Nous avons pour objectif de mener les efforts visant à décarboner l’industrie allemande et européenne. Le projet pour l’hydrogène d’Uniper s’impose comme la pierre angulaire de nos plans visant à façonner la transition énergétique », a déclaré Susanne Thöle, Directrice de l’hydrogène pour Uniper. Et celle-ci d’ajouter : « Nous sommes ravis de débuter les travaux pré-FEED pour ce projet avec Electric Hydrogen, en qui nous avons trouvé un partenaire en phase avec nos objectifs et qui soutient notre vision. Nous voulons être le partenaire le plus fiable pour les responsables politiques, l’industrie et la société sur la façon de rendre l’approvisionnement énergétique de l’Europe sûr, abordable, et progressivement plus vert. »

Raffi Garabedian, PDG d’Electric Hydrogen s’est exprimé en ces termes : « Uniper s’engage à devenir un leader dans le domaine de l’énergie à faible teneur en carbone. » Et d’ajouter « Nous sommes ravis de les aider à remplir cette mission en mettant à profit notre technologie avancée d’électrolyse ainsi que nos coûts compétitifs pour le projet de Wilhelmshaven en tant que partenaire exclusif pour l’électrolyse. Electric Hydrogen a vu le jour pour que la transition des combustibles fossiles vers un hydrogène vert zéro carbone devienne une nécessité économique. Green Wilhelmshaven s’impose comme une étape incontournable vers cet objectif. »

À propos d’Uniper

Uniper, dont le siège est basé à Düsseldorf, est une entreprise européenne du secteur de l’énergie d’envergure mondiale qui exerce ses activités dans plus de 40 pays. Dénombrant environ 7 400 employés, l’entreprise contribue de manière significative à la sécurité des approvisionnements en Europe, en particulier sur ses principaux marchés, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et les Pays-Bas.

Les activités d’Uniper englobent la production d’électricité en Europe, le commerce mondial de l’énergie et un vaste portefeuille de gaz. Uniper fournit du gaz, notamment du gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que d’autres sources d’énergie sur les marchés mondiaux. La société détient et exploite des installations de stockage de gaz d’une capacité totale de plus de 7 milliards de mètres cubes.

Uniper prévoit d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. L’entreprise vise à ce que plus de 80 % de sa capacité de production d’énergie installée soit décarbonée d’ici le début des années 2030. Pour y parvenir, elle transforme ses centrales et ses installations et investit dans des unités de production flexibles et modulables. Uniper se positionne déjà comme l’un des plus grands exploitants de centrales hydroélectriques en Europe et contribue à l’expansion de l’énergie solaire et éolienne, essentielles pour un avenir plus durable et plus sûr. L’entreprise élargit progressivement son portefeuille gaz pour y inclure des gaz verts tels que l’hydrogène et le biométhane, et vise à opérer une conversion vers ces gaz sur le long terme.

Uniper est un partenaire fiable pour les collectivités, les services publics municipaux et les entreprises industrielles pour la planification et la mise en œuvre de solutions innovantes et à faibles émissions de carbone tout au long de leur parcours de décarbonation. Pionnier de l’hydrogène, Uniper est actif à l’échelle mondiale sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène, et mène des projets visant à faire de l’hydrogène un pilier de l’approvisionnement énergétique.

À propos d’Electric Hydrogen

Electric Hydrogen fabrique, livre et met en service les électrolyseurs les plus puissants au monde, destinés aux secteurs industriels essentiels afin de produire de l’hydrogène électrolytique au coût le plus bas. L’usine complète de 100 MW de l’entreprise possède tous les éléments nécessaires à la transformation de l’eau et de l’électricité en hydrogène, à savoir la conversion de l’énergie, le traitement du gaz, le traitement de l’eau et la gestion thermique. La technologie avancée d’électrolyse à membrane échangeuse de protons (PEM) d’Electric Hydrogen aide les secteurs industriels essentiels à atteindre leurs objectifs en matière de climat et de sécurité énergétique en faisant de l’hydrogène électrolytique une nécessité économique. Electric Hydrogen dispose d’une équipe de plus de 300 personnes et exerce ses activités en Californie et dans le Massachusetts. La société fondée en 2020 a réussi à lever à ce jour plus de 750 millions de dollars de financement.

