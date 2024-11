Green Arrow sélectionne Voltalia pour construire une centrale en Espagne

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la signature avec Green Arrow Capital d’un contrat visant à assurer l’Ingénierie, l’Approvisionnement et la Construction (EPC) ainsi que l’Exploitation-Maintenance (O&M) d’une centrale solaire de 135 mégawatts

La centrale sera située à Séville (Andalousie) dans la municipalité de Sanlucar la Mayor. La construction démarrera en 2024 avec une mise en service complète en 2025. Voltalia assurera ensuite l’exploitation et la maintenance des installations pendant au moins deux ans. D’une surface de 169 hectares, la centrale inclura 192 864 panneaux photovoltaïques pour une capacité totale de 135 mégawatts.

Green Arrow Capital est un investisseur axé sur les énergies renouvelables et d'autres investissements alternatifs dans l'économie réelle, y compris l'énergie et l'infrastructure numérique, le capital-investissement, le crédit privé et l'immobilier. Fondé en 2012 en Italie, Green Arrow Capital est un acteur reconnu et en pleine croissance dans le domaine des énergies renouvelables en Espagne.

Voltalia est présent en Espagne depuis plus de 15 ans. Initialement axé sur les services d’Exploitation-Maintenance, Voltalia gère aujourd’hui 775 mégawatts sous contrat pour des clients tiers.

En parallèle, Voltalia développe un pipeline de futurs sites de production photovoltaïque et éolienne dans le pays, tandis que sa filiale Helexia, spécialiste des centrales solaires en auto-consommation sur bâtiments industriels et commerciaux, détient un portefeuille de 51 centrales photovoltaïques actuellement en exploitation pour un total de 26,7 mégawatts.

Le contrat avec Green Arrow Capital marque la reprise des grands contrats de construction en Espagne. Cette année, Voltalia a été particulièrement active sur le marché espagnol de l'EPC, conformément à la stratégie du groupe visant à étendre ses activités à la construction de projets photovoltaïques à grande échelle pour des clients similaires, notamment des IPP1, des fonds et des services publics. L'Espagne est l'un des marchés photovoltaïques les plus dynamiques au monde, ce qui en fait un axe essentiel de la croissance de Voltalia.

Fondé en 2005, Voltalia exploite 6,7 gigawatts pour ses clients et détient 3,1 gigawatts en exploitation et en construction situés en Europe, en Afrique et en Amérique latine.

« Nous sommes ravis de cette première collaboration avec Green Arrow Capital. Ce nouveau contrat confirme le dynamisme de Voltalia et d’Helexia en Espagne », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Daniele Camponeschi, fondateur et directeur des investissements de Green Arrow Capital, a déclaré : « Le développement de ce nouveau portefeuille solaire en Espagne souligne l'importance stratégique du marché ibérique pour Green Arrow Capital et fait suite à d'autres investissements réussis qui permettent au groupe de renforcer sa présence dans un secteur clé comme le photovoltaïque. Cette initiative renouvelle également notre engagement en faveur de la transition énergétique et nous conforte dans notre position de leader en matière d'investissements verts à l'étranger. Le fait d'avoir un excellent partenaire comme Voltalia à nos côtés nous permettra d'assurer la plus haute qualité et durabilité dans l'exécution du projet ».

