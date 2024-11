BYD benadrukt tijdens partnerconferentie zijn sterke samenwerking met partners in de markt voor energieopslag

SHENZHEN, China, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Co. Ltd. breidt het partnerprogramma voor BYD Energy Storage-oplossingen uit. Als onderdeel van het programma hield BYD in november 2024 een partnerconferentie op het hoofdkantoor van BYD. Partners konden daar hun ervaringen delen, van gedachten wisselen met het technische team en een exclusieve preview krijgen van aankomende nieuwe producten en functies.

“BYD investeert voortdurend in R&D en zijn productiefaciliteiten om ervoor te zorgen dat de oplossingen voor energieopslag niet alleen innovatief zijn, maar ook conform de hoogste veiligheidsnormen en op een kostenefficiënte manier worden geproduceerd”, vertelt Yin Xiaoqiang, GM van BYD Energy Storage. “Een andere belangrijke factor in onze productontwikkeling is het voeren van een actieve dialoog met onze partners en klanten. Daarom zijn regelmatige bijeenkomsten met partners uit de distributie- en installatiesector onderdeel van ons partnerprogramma. We nemen hun feedback en inzichten serieus en ontwikkelen onze oplossingen om hen te helpen tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige vraag naar efficiënt gebruik en efficiënte opslag van hernieuwbare energie.”

Een belangrijk doel dat BYD met de conferentie wilde bereiken, was om inzicht krijgen in marktuitdagingen waar partners mee te maken hebben en hoe de oplossingen voor energieopslag hen kunnen helpen om deze uitdagingen aan te gaan.

Veel groothandelaren en installateurs meldden dat ze momenteel te maken hebben met klanten die aarzelen om in PV en aanverwante technologie te investeren, omdat de markt op een laag pitje staat.

Ze bevestigden echter dat oplossingen zoals de BatteryBox-serie hen hielpen om klanten te winnen, gezien PV en energieopslag steeds meer onafscheidelijk worden.

Het hoge laadvermogen van de BYD BatteryBox-systemen is vooral erg gunstig vanwege huidige trends zoals bidirectioneel laden en dynamische elektriciteitstarieven.



De conferentie bood ook een exclusieve preview van aankomende producten en nieuwe functies voor het energieopslagportfolio. Naast de conferentie en een bezoek aan het hoofdkantoor van BYD, kregen partners de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van een van de meest geavanceerde productiefaciliteiten van BYD. Het industriepark in Nanning is sinds mei 2023 gespecialiseerd in het onderzoeken, ontwikkelen en produceren van energieopslagcellen en energieopslagsystemen (van grondstoffen tot afgewerkte producten) en omvat een productiebasis van 55 GWh voor energieopslagcellen en -systemen.

