Eviden décroche les premières places du podium des supercalculateurs les plus économes en énergie au monde

Paris, France – 19 novembre 2024 – Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le calcul avancé, annonce aujourd’hui que 55 de ses supercalculateurs figurent dans le TOP500 et que deux de ses systèmes dominent le Green500, classements qui listent respectivement les supercalculateurs les plus puissants et les plus économes en énergie au monde.

La dernière décennie a vu une croissance exponentielle de la puissance de calcul, stimulée par les progrès de l'intelligence artificielle, également accompagnée d'une augmentation significative de la consommation d'énergie. Aujourd'hui, le contrôle et la réduction des besoins énergétiques des nouveaux systèmes de calcul sont aussi essentiels que l'amélioration de leurs performances, faisant des enjeux énergétique un pilier fondamental de leur conception et de leur fabrication.

Les dix premières places du Green500 comprennent trois systèmes développés par Eviden, tous utilisant le « Direct Liquid Cooling » d’Eviden, une technologie brevetée permettant de refroidir l'ensemble du supercalculateur en utilisant de l'eau chaude (jusqu'à 40°c), pouvant atteindre plus de 97% de dissipation de la chaleur.

La 1 e position reste occupée par le module JEDI du premier supercalculateur exascale d'Europe, JUPITER, fourni par EuroHPC

position reste occupée par le module JEDI du premier supercalculateur exascale d'Europe, JUPITER, fourni par EuroHPC La deuxième place a été attribuée au supercalculateur ROMEO 2025, hébergé au sein de l'Université française de Reims Champagne-Ardenne (URCA) ;

En 6ème position, le Green500 a également vu l'entrée du module JETI, le module le plus récent du supercalculateur JUPITER





En s'assurant les premières places du Green500, Eviden souligne son engagement à faire progresser les technologies économes en énergie, dans un secteur traditionnellement connu pour sa forte consommation d'énergie. Cette reconnaissance souligne l'engagement d'Eviden à minimiser l'impact environnemental de ses technologies, en offrant à ses clients non seulement des performances de pointe mais aussi une approche plus durable pour répondre à leurs besoins informatiques.

Le TOP500 des supercalculateurs les plus puissants au monde a également vu l’entrée de nouveaux systèmes récemment délivrés par Eviden tels que le système français HPC-IA Jean Zay (n°27), le tout nouveau module allemand JETI pour JUPITER, le premier système Exascale en Europe (n°18) ou encore le système Gefion du Centre danois pour l’innovation en IA (DCAI) (n°21).

Bruno Lecointe, VP, Directeur HPC, HPC-IA et Calcul Quantique, Eviden, Groupe Atos, a déclaré « Voir nos systèmes en tête du Green500 est une immense fierté pour nos équipes et démontre à nouveau le leadership de l'Europe sur le marché du calcul haute performance. Une approche plus durable du calcul intensif et de l’intelligence artificielle est essentielle pour façonner l'avenir de l'informatique, et nous sommes impatients de continuer à aider nos clients à développer des systèmes plus écologiques et plus efficaces. »

