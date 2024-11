„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ iš investuotojų pritraukė 2,09 mln. eurų

Į mišką ir žemę Vidurio ir Rytų Europos Sąjungos (ES) šalyse investuojantis uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ iš investuotojų pritraukė dar 2,09 mln. eurų. Į fondą investavo 14 investuotojų.

„Augant investuotojų dėmesiui tvarumui ir ilgalaikės finansinės vertės kūrimui, INVL Šeimos biuras savo ir potencialiems klientams siūlo sprendimus, kurie atitinka tiek jų, tiek ir tvarumo tikslus. Platinimo rezultatai rodo, kad fondas ir toliau sėkmingai pritraukia ne tik naujus investuotojus, bet ir skatina esamus didinti investicijas, siekiant prisidėti prie atsakingo miškų ir žemės ūkio paskirties žemės valdymo“, – sako finansų maklerio įmonės „INVL Financial Advisors“, veikiančios su prekės ženklu INVL Šeimos biuras, vadovė Asta Jovaišienė.

INVL Šeimos biuras subfondo vienetus Baltijos šalyse platino lapkričio 4-18 dienomis. Minimali investavimo į „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“, pritrauktas lėšas investuojančio į Liuksemburgo Didžiojoje Kunigaikštystėje įsteigtą fondą „Sustainable Timberland and Farmland Fund II“, suma siekia 125 tūkst. eurų.

Pagal strategiją subfondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ investuoja į „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“, o pastarasis atitinkamai – į tvariai valdomą mišką ir žemės ūkio paskirties žemę Vidurio ir Rytų Europos šalyse, priklausančiose ES, kur yra patraukli investicinė grąža ir stabili reguliacinė aplinka. Finansuojamojo fondo veikla grindžiama tvarios miškininkystės standartais, o žemės ūkio paskirties žemės plotuose siekiama diegti tvaraus ūkininkavimo principus. „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ iš viso bus pritraukęs 97,2 mln. eurų kapitalo.

„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“.

