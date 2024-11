Frédéric Lissalde est nommé Président du Conseil d’administration de Soitec, à compter du 1er mars 2025

Bernin (France), le 20 novembre 2024 – Soitec (Euronext Paris – Tech Leaders), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce la nomination de Frédéric Lissalde en qualité de Président du Conseil d’administration, intervenue lors de la réunion du Conseil d’administration de ce jour, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, en charge du processus de succession et de recrutement des Administrateurs.

Frédéric Lissalde continuera à assurer le rôle de Président du Comité de la stratégie et de membre du Comité d’audit et des risques de Soitec. Une fois qu’il aura quitté ses fonctions exécutives, il remplacera Christophe Gégout en tant que Président du Conseil d’administration de Soitec à compter du 1er mars 2025 et pour la durée restant à courir de son mandat d’Administrateur. Le Conseil d’administration annonce également qu’à compter de cette date, Christophe Gégout reprendra ses fonctions d’Administrateur Référent et de Président du Comité d’audit et des risques. Il continuera à siéger au sein du Comité de la stratégie et du Comité ESG.

Depuis sa nomination en tant qu’Administrateur à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle du 23 juillet 2024, Frédéric Lissalde a eu l’opportunité d’approfondir sa connaissance de Soitec et des enjeux du secteur.

Le Conseil d’administration est convaincu que Frédéric Lissalde contribuera de manière significative au développement et à la mise en œuvre de la stratégie de Soitec, accélérant ainsi sa croissance potentielle sur tous les marchés, grâce à son leadership, son expérience industrielle, et ses compétences en matière de gouvernance.

Christophe Gégout, Président du Conseil d’administration de Soitec : « Je me réjouis que Frédéric Lissalde me succède en tant que Président du Conseil d’administration de Soitec. Son expérience de Président-Directeur Général d’un grand groupe international, sa grande expérience en matière de gouvernance d'entreprise ainsi que son sens des affaires constituent des atouts majeurs. Frédéric Lissalde et Pierre Barnabé œuvreront ensemble à réaliser les ambitions du Groupe. »

Frédéric Lissalde, nouveau Président du Conseil d’administration de Soitec : « Je suis honoré de prendre la Présidence du Conseil d’administration de Soitec en mars prochain, et remercie le Conseil d’administration et son Président Christophe Gégout pour leur confiance. Je suis déterminé à contribuer au développement durable et à la stratégie de Soitec, un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, et à être le garant de la qualité de la gouvernance du Groupe avec l’ensemble des membres du Conseil d’administration de Soitec. »

Biographie de Christophe Gégout

Depuis 2020, Christophe Gégout est associé fondateur de Yotta Capital Partners, plateforme indépendante d’investissement dans l’industrie du futur et la transition vers une économie bas carbone. Précédemment, Christophe Gégout était Directeur des investissements chez Meridiam. De 2009 à 2018, Christophe Gégout a été directeur financier et administrateur général adjoint du CEA. Il siège actuellement au Conseil d'administration de Neoen (SBF120). Christophe Gégout est diplômé de l’École polytechnique, de Sciences Po Paris et de l’ENSAE (École nationale de la statistique et de l’administration économique).

Biographie de Frédéric Lissalde

Frédéric Lissalde a rejoint BorgWarner, un leader mondial dans le domaine de la mobilité en 2000 et en est le Président-Directeur Général depuis 2018. Avant BorgWarner, Frédéric Lissalde a occupé des postes chez Valeo et ZF dans les domaines de la gestion des programmes, de l'ingénierie, des opérations et des ventes au Royaume-Uni, au Japon et en France. Il siège au Conseil d'administration d'Autoliv, Inc. (NYSE) depuis 2020. Frédéric Lissalde est titulaire d'un master en ingénierie de l'ENSAM - École nationale supérieure des arts et métiers - Paris, et d'un MBA d'HEC Paris. Il est également diplômé de l'INSEAD - Institut européen d'administration des affaires, de Harvard et du MIT.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2024-2025 sera publié le 5 février 2025, après bourse.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté,Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros au cours de l’exercice 2023-2024. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 300 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec

Pour plus d’informations : https://www.soitec.com/fr et suivez-nous sur LinkedIn et X : @Soitec_Official

