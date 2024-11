Dovre Group Oyj Sisäpiiritieto 20.11.2024 klo 21.40

Negatiivinen tulosvaroitus: Dovre Group Oyj nostaa liikevaihto-ohjeistustaan ja laskee liikevoitto-ohjeistustaan vuodelle 2024

Dovre Group Oyj nostaa liikevaihto-ohjeistustaan ja laskee liikevoitto-ohjeistustaan vuodelle 2024.

Uusi ohjeistus vuodelle 2024: Dovren liikevaihdon vuonna 2024 odotetaan olevan välillä 210-220 MEUR ja liiketuloksen (EBIT) odotetaan olevan -1,5 ja -2,0 MEUR välillä.

Vanha ohjeistus vuodelle 2024 (julkaistu 18.4.2024): Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2024 arvioidaan olevan välillä 185-210 MEUR ja liikevoiton (EBIT) välillä 2-4 MEUR.

Korotetun liikevaihto-ohjeistuksen syynä on Projektihenkilöstö-segmentin kasvanut liikevaihto, kun taas laskeneen liikevoitto-ohjeistuksen syynä on heikentynyt kannattavuus osassa Uusiutuva Energia -segmentin projekteja.

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen, toimitusjohtaja

Puh. +47 90 60 78 11

Arve.jensen@dovregroup.com

Dovre Group on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisemme suorittavat työtehtäviä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 196,7 MEUR ja liikevoitto 7,4 MEUR. Konserniyhtiö Dovre Group Oyj:n kotipaikka on Suomessa ja se on pörssilistattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella DOV1V. Dovre osallistuu aktiivisesti vihreän siirtymän toteutukseen sekä edistää ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista tulevaisuutta. Verkkosivut: www.dovregroup.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dovregroup.com