Dovre Group Oyj Pörssitiedote – Sisäpiiritieto 20.11.2024 klo 22.00

Dovre Group myy Projektihenkilöstö-liiketoimintansa sekä Norjan Konsultointi-liiketoimintansa NYAB AB:lle

20.11.2024 allekirjoitetun ehdollisen sopimuksen mukaan Dovre Group Oyj (Dovre) myy koko Projektihenkilöstö-liiketoimintansa (PP) sekä Norjan Konsultointi-liiketoimintansa ruotsalaiselle NYAB AB:lle 34 miljoonan euron arvioituun hintaan. Kaupan loppuunsaattamisen arvioidaan tapahtuvan 2.1.2025 tai sen lähipäivinä.

Projektihenkilöstön myydyt yksiköt sisältävät kaikki Projektihenkilöstö-liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt maailmanlaajuisesti. Ne ovat Dovre Group Energy AS (Norja), Dovre Canada Ltd, Dovre Group Inc. (Yhdysvallat), Dovre Group (Singapore) Pte Ltd, Dovre Asia Pte Ltd (Singapore) ja Dovre Group Korea Ltd. Myös Dovre Groupin EMEA-alueen PP-liiketoiminta niin Suomessa kuin muissakin maissa sisältyy kauppaan. Dovre Group Consulting AS (Norja) siirtyy niin ikään kaupan mukana.

Myytyjen liiketoimintojen avainluvut

Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2024 (tilintarkastamaton), MEUR Myydyt liiketoiminnat Koko konserni Liikevaihto 84,1 156,4 EBIT 3,1 -0,7

Kauppaan sisältyvät yksiköt työllistivät 30.9.2024 yhteensä 604 henkilöä.

Kauppahinta

Kokonaiskauppahinta on arviolta 34 miljoonaa euroa, koostuen velattomasta yritysarvosta lisättynä nettokassan hyvityksellä ja huomioiden loppuunsaattamispäivän käyttöpääoma. Velaton yritysarvo määräytyy vuoden 2024 arvioidusta liikevoitosta (EBIT, 4,3 MEUR), kertoimella seitsemän. Dovre saa alustavasta kokonaiskauppahinnasta loppuunsaattamispäivänä käteismaksuna 80%, ja 20% talletetaan sulkutilille ostajan edun vakuudeksi Dovren mahdollisen takaisinmaksuvelvollisuuden täyttämiseksi lopullisen kauppahinnan varmistuttua. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupan tultua päätökseen vuoden 2024 toteutuneen oikaistun liikevoiton sekä nettokassan ja käyttöpääoman määristä 31.12.2024.

Suunnitellun kaupan vaikutukset Dovren liiketoimintaan

Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen osuus Dovren liikevaihdosta on ollut yli 50 %. Kaupan seurauksena onkin odotettavissa, että konsernin liikevaihto laskee merkittävästi vuodelle 2025. Konsernin liiketoiminta tulee jatkossa keskittymään suuriin uusiutuvan energian hankkeisiin, mikä tulee näkymään aiempaa suurempana vaihteluna konsernin liikevaihdossa ja kassavirroissa.

“NYAB on täydellinen ostaja Konsultointi- ja Projektihenkilöstö-liiketoiminnoillemme. Yhteensopivuus niin strategisesti, kulttuurisesti kuin maantieteellisestikin on erityisen hyvä, ja yksiköillä tulee olemaan entistäkin vahvemmat kasvun ja kannattavuuden mahdollisuudet osana NYABia. Samalla kauppa tukee Dovrea strategisessa tavoitteessaan keskittyä uusiutuvan energian edistämiseen“, sanoo Dovre Groupin hallituksen puheenjohtaja Svein Stavelin.

Dovre tarkistaa ohjeistuksensa vuodelle 2024. Myytyjen liiketoimintojen eriyttämiseksi, tarkistettu ohjeistus koskee vain konserniin jäävän liiketoiminnan näkymiä. 20.11.2024 julkaistun ohjeistuksen mukaan Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2024 arvioidaan olevan välillä 210–220 MEUR ja liikevoiton (EBIT) -1,5 ja -2,0 MEUR välillä, sisältäen sekä myydyt että jäljelle jäävät liiketoiminnot. Tarkistettujen näkymien mukaan Dovre Groupin jäljelle jäävien liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2024 arvioidaan olevan välillä 88-93 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) -5 ja -6 miljoonan euron välillä. Kauppa ei vaikuta koko Dovre-konsernin lukuihin vuonna 2024 vaan se tullaan kirjaamaan kokonaisuudessaan vuonna 2025.

Dovren hallitus tukee kauppaa, sillä se mahdollistaa yhtiölle merkittävän strategisen uusiutumisen sekä tarjoaa taloudelliset edellytykset uudistetun liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen. Dovre tulee käynnistämään strategiatyön yrityksen tulevien tavoitteiden määrittämiseksi viipymättä kaupan loppuunsaattamisen jälkeen. Kaupasta saatavien tulojen tarkemmasta kohdentamisesta päätetään strategiatyön tuloksena, ja toimenpiteet voivat sisältää sijoituksia sekä/tai osingonmaksun yhtiön osakkaille.

Kaupan kokonaiskustannukseksi Dovre arvioi 400 000 euroa.

Kaupan loppuunsaattamisen ehdot ja aikataulu

Kaupan loppuunsaattamisen on suunniteltu tapahtuvan 2.1.2025 tai sen lähipäivinä. Kauppa edellyttää valtuutusta Dovre Group Oyj:n ylimääräiseltä yhtiökokoukselta, jonka päivämäärä ilmoitetaan kutsuna erillisellä pörssitiedotteella. Lisäksi kaupan toteutuminen vaatii muiden tavanomaisten ehtojen täyttymisen.

Dovren neuvonantajat

Aalto Capital Norja on toiminut kaupan taloudellisena neuvonantajana. Johtavana lainopillisena neuvonantajana toimi Waselius Attorneys Suomessa, ja Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig toimi Norjassa paikallisena lainopillisena neuvonantajana. Dovren hallituksen puheenjohtaja Svein Stavelin on Managing Partner Aalto Capitalissa Norjassa.

Lisätiedot:

Svein Stavelin, hallituksen puheenjohtaja

Puh. +47 900 64 361

svein.stavelin@aaltocapital.com

Arve Jensen, toimitusjohtaja

Puh. +47 906 07 811

arve.jensen@dovregroup.com

Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi

Dovre Group on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisemme suorittavat työtehtäviä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 196,7 MEUR ja liikevoitto 7,4 MEUR. Konserniyhtiö Dovre Group Oyj:n kotipaikka on Suomessa ja se on pörssilistattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella DOV1V. Dovre osallistuu aktiivisesti vihreän siirtymän toteutukseen sekä edistää ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista tulevaisuutta. Verkkosivut: www.dovregroup.com

